TRỰC TIẾP Trực tiếp Houston Dynamo vs FC Dallas: Houston Dynamo gỡ hòa 1-1 FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 3 với 50 điểm, phong độ vượt trội Houston Dynamo. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 18/10/2026.

Houston Dynamo 1 - 1 FC Dallas Hiệp 2 — phút 67' 67' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Houston Dynamo 1 - 1 FC Dallas.

61' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 61% - 39% FC Dallas, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 3 - 0.

61' Thay người Phút 61' (Houston Dynamo): Ibrahim Aliyu vào sân thay Diadie Samassekou.

61' Thay người Phút 61' (FC Dallas): Santiago Moreno vào sân thay Daniel Job.

61' Thay người Phút 61' (FC Dallas): Joaquín Valiente Cioli vào sân thay Patrickson Delgado.

60' Thẻ vàng Phút 60': Diadie Samassekou (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).

59' Thẻ vàng Phút 59': Sebastien Ibeagha (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 65% - 35% FC Dallas, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 3 - 0.

49' BÀN THẮNG! Houston Dynamo (1-1) Phút 49': Héctor Herrera (Houston Dynamo) lập công (kiến tạo: Guilherme Augusto). Tỷ số: 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

37' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 62% - 38% FC Dallas, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 2 - 0.

29' Hỏng phạt đền Phút 29': Petar Musa (FC Dallas) sút hỏng phạt đền.

28' Thẻ vàng Phút 28': Franco Negri (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

27' Thẻ vàng Phút 27': Agustin Resch (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 62% - 38% FC Dallas, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 1 - 0.

13' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 66% - 34% FC Dallas, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 4.

12' BÀN THẮNG! FC Dallas (0-1) Phút 12': Christian Cappis (FC Dallas) lập công (kiến tạo: Daniel Job). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Houston Dynamo tiếp đón FC Dallas.

Cập nhật lúc 09:07 18/10/2026

Đội hình chính thức Houston Dynamo Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ben Olsen FC Dallas Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill 31 J. Bond 11 L. Ennali 5 Lucas Halter 34 A. Resch 21 F. Negri 18 D. Samassékou 6 Artur 16 H. Herrera 19 M. Bogusz 9 L. Foster 20 Guilherme 42 Daniel 18 S. Moore 25 S. Ibeagha 32 N. Norris 14 H. Johansson 17 Ramiro 12 C. Cappis 77 B. Kamungo 8 P. Delgado 7 D. Job 9 P. Musa Dự bị Houston Dynamo 17 N. Markanich 14 D. Holmes 26 B. Gillingham 30 A. Bouzat 22 M. Arana 3 Antônio Carlos 24 A. Ibrahim 23 D. McGuire 4 M. Saracchi FC Dallas 21 J. Valiente 5 L. Abubakar 6 R. Binyamin 33 C. Holstad 10 S. Moreno 28 Samuel Sarver 40 J. Sirois 27 Caleb Swann 3 O. Urhoghide Cập nhật đội hình lúc 07:02 18/10/2026

Houston Dynamo Thống kê FC Dallas 61% Kiểm soát bóng 39% 4 Dứt điểm 7 1 Trúng đích 3 3 Phạt góc 2 7 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 0

FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang giữ hạng 3 với 50 điểm và mang theo phong độ tốt hơn hẳn đối thủ. Họ sẽ làm khách của Houston Dynamo tại BBVA Compass Stadium lúc 07:30 ngày 18/10/2026, trong một cuộc đối đầu giữa hai đội đang nằm trong nhóm đầu bảng.

FC Dallas giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Trước trận, FC Dallas xếp hạng 3 với 50 điểm. Houston Dynamo đứng hạng 5 với 46 điểm, kém đối thủ 4 điểm.

Khoảng cách này khiến trận đấu có ý nghĩa lớn với cả hai. Nếu giành chiến thắng, FC Dallas sẽ nới rộng khoảng cách với đội chủ nhà và củng cố vị trí trong nhóm đầu. Ngược lại, Houston Dynamo cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách và áp sát nhóm trên.

Phong độ: FC Dallas hưng phấn, Houston Dynamo thiếu chiến thắng

FC Dallas đang có chuỗi kết quả đáng chú ý: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội khách cũng vừa thắng ở trận mới nhất, cho thấy họ bước vào cuộc đấu với tinh thần tốt.

Trong khi đó, Houston Dynamo chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Đội chủ nhà vẫn giữ được sự lì lợm khi hòa liên tiếp ở hai trận gần nhất, nhưng thiếu hiệu quả để chuyển điểm hòa thành điểm thắng. Đây là điểm yếu đáng lo ngại khi họ cần bám sát nhóm dẫn đầu.

Thế đối đầu cân bằng

Dù phong độ đang nghiêng về FC Dallas, lịch sử gặp nhau gần đây lại cho thấy cuộc đấu rất cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Houston Dynamo thắng 2 trận, FC Dallas thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Điều này có nghĩa Houston Dynamo hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà. Đội khách vì thế khó có thể xem nhẹ đối thủ dù đang cao hứng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với FC Dallas, thử thách lớn nhất là duy trì sự ổn định để biến phong độ tốt thành điểm số trên sân khách. Chuỗi kết quả gần đây cho thấy họ có khả năng cạnh tranh, nhưng một trận thua trong 5 vòng gần nhất cũng nhắc rằng đội bóng chưa hoàn toàn vững vàng.

Với Houston Dynamo, bài toán là tìm lại chiến thắng sau chuỗi trận không thắng. Lợi thế sân nhà và thế đối đầu cân bằng là những yếu tố họ có thể tận dụng để phá vỡ mạch kết quả hiện tại.

Nhận định

Nhìn chung, FC Dallas được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và phong độ tốt hơn. Tuy vậy, Houston Dynamo có sân nhà và thành tích đối đầu ngang ngửa, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp FC Dallas giữ vững hy vọng bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Houston Dynamo · 2 thắng 1 hòa FC Dallas · 2 thắng FC Dallas 4 - 3 Houston Dynamo FD FC Dallas 1 - 2 Houston Dynamo HD FC Dallas 0 - 2 Houston Dynamo HD Houston Dynamo 1 - 2 FC Dallas FD FC Dallas 2 - 2 Houston Dynamo Hòa

Houston Dynamo 5 trận gần nhất H H B H B 29 Trận 13-7-9 T-H-B 39 Ghi (TB 1.3) 37 Thủng lưới FC Dallas 5 trận gần nhất T B T H T 29 Trận 14-8-7 T-H-B 53 Ghi (TB 1.8) 45 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 29 15 7 7 +31 52 H H B H T 2 St. Louis City 29 14 9 6 +16 51 H T T T T 3 FC Dallas 29 14 8 7 +8 50 T B T H T 4 San Jose Earthquakes 29 13 8 8 +10 47 H H T H T 5 Houston Dynamo 29 13 7 9 +2 46 H H B H B 6 Los Angeles FC 30 12 9 9 +15 45 T H B H B …

Tình hình lực lượng Houston Dynamo ✚ Felipe Andrade (Injury) ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ Felipe Andrade (Injury) ✚ J. Maurer (Concussion) FC Dallas ✚ L. Farrington (Lower-Body Injury) ✚ A. A. Julio Santos (Lower-Body Injury) ✚ Geovane Jesus (Knee Injury) ✚ L. Farrington (Lower-Body Injury) ✚ A. A. Julio Santos (Lower-Body Injury) ✚ Geovane Jesus (Knee Injury)