Trực tiếp Houston Dynamo vs FC Dallas: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Houston Dynamo vs FC Dallas: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể18/10/2026 02:44

FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 3 với 50 điểm, phong độ vượt trội Houston Dynamo. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 18/10/2026.

Houston Dynamo0 - 0FC DallasHiệp 1 — phút 11'
  • 11'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Houston Dynamo tiếp đón FC Dallas.

Cập nhật lúc 07:51 18/10/2026

Đội hình chính thức
Houston Dynamo
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ben Olsen
FC Dallas
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill
31
J. Bond
11
L. Ennali
5
Lucas Halter
34
A. Resch
21
F. Negri
18
D. Samassékou
6
Artur
16
H. Herrera
19
M. Bogusz
9
L. Foster
20
Guilherme
42
Daniel
18
S. Moore
25
S. Ibeagha
32
N. Norris
14
H. Johansson
17
Ramiro
12
C. Cappis
77
B. Kamungo
8
P. Delgado
7
D. Job
9
P. Musa
Dự bị
Houston Dynamo
17 N. Markanich14 D. Holmes26 B. Gillingham30 A. Bouzat22 M. Arana3 Antônio Carlos24 A. Ibrahim23 D. McGuire4 M. Saracchi
FC Dallas
21 J. Valiente5 L. Abubakar6 R. Binyamin33 C. Holstad10 S. Moreno28 Samuel Sarver40 J. Sirois27 Caleb Swann3 O. Urhoghide
Cập nhật đội hình lúc 07:02 18/10/2026

FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang giữ hạng 3 với 50 điểm và mang theo phong độ tốt hơn hẳn đối thủ. Họ sẽ làm khách của Houston Dynamo tại BBVA Compass Stadium lúc 07:30 ngày 18/10/2026, trong một cuộc đối đầu giữa hai đội đang nằm trong nhóm đầu bảng.

FC Dallas giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Trước trận, FC Dallas xếp hạng 3 với 50 điểm. Houston Dynamo đứng hạng 5 với 46 điểm, kém đối thủ 4 điểm.

Khoảng cách này khiến trận đấu có ý nghĩa lớn với cả hai. Nếu giành chiến thắng, FC Dallas sẽ nới rộng khoảng cách với đội chủ nhà và củng cố vị trí trong nhóm đầu. Ngược lại, Houston Dynamo cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách và áp sát nhóm trên.

Phong độ: FC Dallas hưng phấn, Houston Dynamo thiếu chiến thắng

FC Dallas đang có chuỗi kết quả đáng chú ý: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội khách cũng vừa thắng ở trận mới nhất, cho thấy họ bước vào cuộc đấu với tinh thần tốt.

Trong khi đó, Houston Dynamo chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Đội chủ nhà vẫn giữ được sự lì lợm khi hòa liên tiếp ở hai trận gần nhất, nhưng thiếu hiệu quả để chuyển điểm hòa thành điểm thắng. Đây là điểm yếu đáng lo ngại khi họ cần bám sát nhóm dẫn đầu.

Thế đối đầu cân bằng

Dù phong độ đang nghiêng về FC Dallas, lịch sử gặp nhau gần đây lại cho thấy cuộc đấu rất cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Houston Dynamo thắng 2 trận, FC Dallas thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Điều này có nghĩa Houston Dynamo hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà. Đội khách vì thế khó có thể xem nhẹ đối thủ dù đang cao hứng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với FC Dallas, thử thách lớn nhất là duy trì sự ổn định để biến phong độ tốt thành điểm số trên sân khách. Chuỗi kết quả gần đây cho thấy họ có khả năng cạnh tranh, nhưng một trận thua trong 5 vòng gần nhất cũng nhắc rằng đội bóng chưa hoàn toàn vững vàng.

Với Houston Dynamo, bài toán là tìm lại chiến thắng sau chuỗi trận không thắng. Lợi thế sân nhà và thế đối đầu cân bằng là những yếu tố họ có thể tận dụng để phá vỡ mạch kết quả hiện tại.

Nhận định

Nhìn chung, FC Dallas được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và phong độ tốt hơn. Tuy vậy, Houston Dynamo có sân nhà và thành tích đối đầu ngang ngửa, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp FC Dallas giữ vững hy vọng bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Houston Dynamo · 2 thắng1 hòaFC Dallas · 2 thắng
22/03/2026
FC Dallas
4 - 3
Houston Dynamo
FD
12/02/2026
FC Dallas
1 - 2
Houston Dynamo
HD
18/05/2025
FC Dallas
0 - 2
Houston Dynamo
HD
23/02/2025
Houston Dynamo
1 - 2
FC Dallas
FD
08/02/2025
FC Dallas
2 - 2
Houston Dynamo
Hòa
Houston Dynamo
5 trận gần nhất
HHBHB
29
Trận
13-7-9
T-H-B
39
Ghi (TB 1.3)
37
Thủng lưới
FC Dallas
5 trận gần nhất
TBTHT
29
Trận
14-8-7
T-H-B
53
Ghi (TB 1.8)
45
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps291577+3152HHBHT
2St. Louis City291496+1651HTTTT
3FC Dallas291487+850TBTHT
4San Jose Earthquakes291388+1047HHTHT
5Houston Dynamo291379+246HHBHB
6Los Angeles FC301299+1545THBHB
Tình hình lực lượng
Houston Dynamo
Felipe Andrade (Injury)
J. Maurer (Concussion)
Felipe Andrade (Injury)
J. Maurer (Concussion)
FC Dallas
L. Farrington (Lower-Body Injury)
A. A. Julio Santos (Lower-Body Injury)
Geovane Jesus (Knee Injury)
L. Farrington (Lower-Body Injury)
A. A. Julio Santos (Lower-Body Injury)
Geovane Jesus (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Houston Dynamo vs FC Dallas: Trận đấu đang diễn ra
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