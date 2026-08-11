TRỰC TIẾP Trực tiếp Houston Dynamo vs St. Louis City: St. Louis City ép sân, chưa có bàn thắng Houston Dynamo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 51 điểm, bằng điểm St. Louis City ở hạng 4. Trận đấu diễn ra lúc 07:00 ngày 08/11/2026.

Houston Dynamo 0 - 0 St. Louis City Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

39' St. Louis City ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 41% - 59% St. Louis City, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 0 - 1.

27' St. Louis City ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 37% - 63% St. Louis City, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 0 - 1.

14' St. Louis City ép sân Cầm bóng: Houston Dynamo 34% - 66% St. Louis City, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Houston Dynamo tiếp đón St. Louis City.

Cập nhật lúc 07:55 08/11/2026

Đội hình chính thức Houston Dynamo Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ben Olsen St. Louis City Sơ đồ 3-4-3 · HLV Y. Damet 31 J. Bond 11 L. Ennali 36 Felipe Andrade 34 A. Resch 5 Lucas Halter 21 F. Negri 30 A. Bouzat 6 Artur 19 M. Bogusz 9 L. Foster 20 Guilherme 39 B. Lundt 5 MacNaughton 32 T. Baumgartl 27 F. Fall 6 C. Wallem 21 D. Polvara 8 C. Durkin 14 T. Totland 77 Jeong Sang-Bin 9 Rafael Navarro 7 T. Ostrák Dự bị Houston Dynamo 37 G. Rivera 18 D. Samassékou 24 A. Ibrahim 3 Antônio Carlos 26 B. Gillingham 16 H. Herrera 14 D. Holmes 17 N. Markanich 23 D. McGuire St. Louis City 18 C. Brunet 42 D. Downs 24 D. Edelman 23 A. Mățan 4 M. Fall 31 C. Olivares 99 J. Orozco 91 Z. Zengue 11 S. Becher Cập nhật đội hình lúc 06:32 08/11/2026

Houston Dynamo Thống kê St. Louis City 41% Kiểm soát bóng 59% 9 Dứt điểm 5 1 Trúng đích 0 4 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 7 0 Thủ môn cứu thua 1

Houston Dynamo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội áp sát đối thủ trực tiếp ngay trong trận này. Đội chủ nhà đứng hạng 5 với 51 điểm, bằng điểm St. Louis City đang giữ hạng 4. Cuộc đối đầu lúc 07:00 ngày 08/11/2026 tại BBVA Compass Stadium vì thế mang ý nghĩa lớn trong cuộc đua nhóm đầu.

Hai đội cùng 51 điểm, cách nhau đúng một bậc

Trên bảng xếp hạng, khoảng cách giữa hai đội không thể hiện bằng điểm số. St. Louis City xếp hạng 4 với 51 điểm, còn Houston Dynamo hạng 5 cũng có 51 điểm. Chỉ một bậc xếp hạng ngăn cách hai đội, nên mỗi điểm số trong trận này đều có trọng lượng.

Với Houston Dynamo, đây là cơ hội trực tiếp để cạnh tranh vị trí với đối thủ ngay phía trên. St. Louis City thì cần giữ khoảng cách trước một đội chủ nhà đang bám rất sát.

Phong độ: Houston Dynamo ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Houston Dynamo thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đội vừa nhận thất bại ở trận mới nhất, nhưng trước đó giữ được chuỗi hòa liên tiếp và có một chiến thắng xen kẽ. Bức tranh chung là một tập thể khó bị đánh bại, dù hiệu quả chuyển hóa thành chiến thắng chưa cao.

Ngược lại, St. Louis City có chuỗi kết quả đáng lo hơn. Họ thua 4 trận, hòa 1 trận và không thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, đội khách đang thua 3 trận liên tiếp gần đây nhất, trước khi có một trận hòa và một thất bại ở các trận xa hơn.

Sự tương phản này đáng chú ý khi St. Louis City vẫn đứng cao hơn Houston Dynamo một bậc. Nhìn chung, thứ hạng của họ đang được duy trì nhờ những gì đã tích lũy trước đó, trong khi phong độ hiện tại cho thấy đội khách đang chững lại.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Houston Dynamo thắng 2 trận, St. Louis City thắng 2 trận và có 1 trận hòa. Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về sự cân bằng tuyệt đối, không đội nào tạo được lợi thế tâm lý rõ rệt.

Điều đó khiến trận đấu khó có chỗ cho sự chủ quan. Cả hai từng biết cách giành chiến thắng trước nhau, và đều hiểu rằng một sai sót nhỏ có thể quyết định kết quả.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang đi xuống, St. Louis City có thể cần tìm lại sự chắc chắn trước hết. Chuỗi trận không thắng đặt ra yêu cầu phải ổn định lại, đặc biệt khi họ phải làm khách.

Houston Dynamo có lợi thế sân nhà và một chuỗi kết quả ít thua hơn. Đội đã hòa 3 trong 5 trận gần nhất, nên bài toán lớn nhất là biến những trận cân bằng thành chiến thắng. Nếu giữ được sự kỷ luật như các trận vừa qua và tận dụng tốt cơ hội trước đối thủ đang thiếu tự tin, họ có cơ sở để tạo ra khác biệt.

Nhận định

Houston Dynamo nhỉnh hơn một chút về phong độ và có lợi thế sân nhà, trong khi St. Louis City vẫn giữ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Hai đội đang cùng 51 điểm, và lịch sử đối đầu gần đây cũng cân bằng. Một trận đấu chặt chẽ, nơi mỗi chi tiết nhỏ có thể tác động đến cuộc đua nhóm đầu, là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Houston Dynamo · 2 thắng 1 hòa St. Louis City · 2 thắng St. Louis City 2 - 1 Houston Dynamo SLC St. Louis City 2 - 2 Houston Dynamo Hòa St. Louis City 2 - 3 Houston Dynamo HD Houston Dynamo 1 - 0 St. Louis City HD St. Louis City 3 - 0 Houston Dynamo SLC

Houston Dynamo 5 trận gần nhất B T H H H 33 Trận 14-9-10 T-H-B 43 Ghi (TB 1.3) 42 Thủng lưới St. Louis City 5 trận gần nhất B B B H B 33 Trận 14-9-10 T-H-B 58 Ghi (TB 1.8) 48 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 33 18 7 8 +38 61 T T B T H 2 FC Dallas 33 15 10 8 +9 55 H B T H T 3 San Jose Earthquakes 33 14 10 9 +8 52 T H B H H 4 St. Louis City 33 14 9 10 +10 51 B B B B H 5 Houston Dynamo 33 14 9 10 +1 51 B T H H H 6 Los Angeles FC 33 12 11 10 +13 47 B H H T H …