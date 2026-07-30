TRỰC TIẾP Trực tiếp Hradec Králové vs Tromso: Hradec Králové nới rộng cách biệt 3-1 Hradec Králové có lợi thế tinh thần trước Tromso sau khi thắng trận gần nhất và chiếm ưu thế trong lần đối đầu duy nhất được ghi nhận

Hradec Králové 3 - 1 Tromso Hiệp 2 — phút 59' 59' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Hradec Králové 3 - 1 Tromso.

53' BÀN THẮNG! Hradec Králové (3-1) Phút 53': O. Mihalik (Hradec Králové) lập công (kiến tạo: D. Horak). Tỷ số: 3 - 1.

50' Thẻ vàng Phút 50': T. Sloncik (Hradec Králové) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hradec Králové 46% - 54% Tromso, phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 3.

48' BÀN THẮNG! Hradec Králové (2-1) Phút 48': T. Sloncik (Hradec Králové) lập công (kiến tạo: M. van Buren). Tỷ số: 2 - 1.

46' Thay người Phút 46' (Tromso): I. Dahlqvist vào sân thay A. Thongla-Iad Warneryd.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hradec Králové 45% - 55% Tromso, phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3.

30' BÀN THẮNG! Hradec Králové (1-1) Phút 30': M. van Buren (Hradec Králové) lập công (kiến tạo: J. Kucera). Tỷ số: 1 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hradec Králové 50% - 50% Tromso, phạt góc 0 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2.

25' BÀN THẮNG! Tromso (0-1) Phút 25': H. Larsen (Tromso) lập công (kiến tạo: S. Innvaer). Tỷ số: 0 - 1.

14' Thẻ vàng Phút 14': J. Uhrincat (Hradec Králové) nhận thẻ vàng (Holding).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hradec Králové 0% - 0% Tromso, phạt góc 0 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Hradec Králové tiếp đón Tromso.

Cập nhật lúc 01:19 31/07/2026

Đội hình chính thức Hradec Králové Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV David Horejs Tromso Sơ đồ 5-3-2 · HLV Jorgen Vik 12 Adam Zadražil 7 Jakub Uhrinčať 5 Filip Čihák 25 František Čech 28 Jakub Kucera 16 Vladimír Darida 11 Samuel Dancák 26 Daniel Horák 10 Mick van Buren 19 Tom Slončík 17 Ondřej Mihálik 1 Jakob Haugaard 29 Alexander Warneryd 4 Vetle Skjaervik 21 Tobias Kvalvagnes Guddal 30 Isak Vadebu 37 Sander Innvær 6 Jens Hjertø-Dahl 5 David Edvardsson 11 Ruben Jenssen 20 Ieltsin Camões 22 Heine Asen Larsen Dự bị Hradec Králové 1 Patrik Vízek 20 Matyas Vagner 2 David Ludvicek 4 Tomáš Petrášek 6 Elione Fernandes Neto 22 Stepan Ponikelsky 27 Daniel Trubač 77 Lucas Kubr 14 Jakub Hodek Tromso 12 Ole Lauvli 32 Abderrahmane Sarr 3 Mathias Tonnessen 25 Casper Öyvann 27 Mads Mikkelsen 8 Jesper Andreas Grundt 10 Troy Nyhammer 16 Benjamin Myrvold 17 Isak Dahlqvist Cập nhật đội hình lúc 23:32 30/07/2026

Hradec Králové Thống kê Tromso 46% Kiểm soát bóng 54% 1 Trúng đích 1 3 Phạt góc 3 7 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 1

Thông tin trận đấu

Hradec Králové sẽ đối đầu Tromso tại FINEP Arena trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 31/07/2026.

Đây là cuộc so tài có sự khác biệt rõ rệt về trạng thái gần nhất. Hradec Králové bước vào trận với một chiến thắng, trong khi Tromso vừa nhận thất bại. Tuy nhiên, những dữ liệu hiện có chỉ phản ánh một trận gần nhất của mỗi đội, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá xu hướng phong độ dài hơn.

Hradec Králové có điểm tựa tinh thần

Chiến thắng gần nhất giúp Hradec Králové có sự chuẩn bị tích cực hơn về mặt tâm lý. Trong một trận đấu tại sân nhà, đội bóng này có thể hướng tới cách nhập cuộc chủ động, tận dụng sự tự tin để kiểm soát nhịp độ và gây sức ép lên Tromso.

Dù vậy, không nên xem kết quả của một trận đấu gần nhất là bảo đảm cho màn trình diễn tiếp theo. Hradec Králové cần biến lợi thế tinh thần thành khả năng tổ chức ổn định, đặc biệt trong những thời điểm Tromso tìm cách đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tromso cần phản ứng sau thất bại

Trái ngược với đối thủ, Tromso đến trận đấu này sau một thất bại. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng điều chỉnh, trước hết là duy trì sự tập trung và hạn chế để Hradec Králové tận dụng đà hưng phấn từ sân nhà.

Về cách tiếp cận, Tromso có thể ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu trận thay vì đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát. Khi thế trận ổn định hơn, đội khách sẽ cần tìm cách kéo giãn hệ thống phòng ngự của Hradec Králové và tạo ra những thời điểm chuyển trạng thái hiệu quả.

Đối đầu nghiêng về Hradec Králové

Lần đối đầu gần nhất được ghi nhận kết thúc với ưu thế dành cho Hradec Králové. Đội bóng này thắng 1 trận, trong khi Tromso chưa có chiến thắng và hai đội không hòa. Mẫu dữ liệu chỉ gồm 1 trận nên chưa thể phản ánh đầy đủ tương quan lịch sử, nhưng vẫn tạo thêm điểm tựa nhất định cho đội chủ nhà.

Điều đáng chú ý là lợi thế đối đầu chỉ có giá trị tham khảo khi bối cảnh trận đấu hiện tại có thể khác biệt. Hradec Králové vẫn phải duy trì sự tập trung, còn Tromso có cơ hội tạo ra phản ứng tích cực nếu rút kinh nghiệm từ thất bại gần nhất.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ. Hradec Králové có lý do để chủ động hơn nhờ phong độ gần nhất và lợi thế sân nhà, nhưng đội bóng này cần tránh việc dâng cao thiếu cân bằng. Nếu để lộ khoảng trống phía sau, họ có thể trao cho Tromso cơ hội phản công.

Trong khi đó, Tromso cần ưu tiên cự ly đội hình và khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Một hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt có thể giúp đội khách giảm sức ép, trước khi tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển đổi nhanh. Cuộc đấu ở khu vực giữa sân vì thế có thể ảnh hưởng lớn đến quyền kiểm soát trận đấu.

Nhận định chung

Hradec Králové đang có nhiều điểm tựa hơn trước giờ bóng lăn: chiến thắng gần nhất, lợi thế sân nhà và kết quả tích cực trong lần đối đầu được ghi nhận. Tromso vẫn có thể gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và cải thiện khả năng phản ứng sau thất bại.

Nhìn chung, Hradec Králové được đánh giá nhỉnh hơn về trạng thái tinh thần, nhưng trận đấu chưa thể được xem là một chiều. Khả năng tận dụng lợi thế sân nhà của Hradec Králové và cách Tromso xử lý sức ép sẽ là những yếu tố đáng theo dõi tại FINEP Arena.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hradec Králové · 1 thắng 0 hòa Tromso · 0 thắng Tromso 0 - 1 Hradec Králové HK

Hradec Králové 5 trận gần nhất T T H H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Tromso 5 trận gần nhất B T T T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới