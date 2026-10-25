TRỰC TIẾP Trực tiếp Hull City vs Brentford: Hull City mở tỷ số Hull City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Brentford 1 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 25/10/2026 tại MKM Stadium.

Hull City 1 - 0 Brentford Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Hull City 1 - 0 Brentford.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hull City 52% - 48% Brentford, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 2 - 0.

25' Hull City ép sân Cầm bóng: Hull City 60% - 40% Brentford, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 0.

24' BÀN THẮNG! Hull City (1-0) Phút 24': Oliver McBurnie (Hull City) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

23' Thẻ vàng Phút 23': Aaron Hickey (Brentford) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Hull City ép sân Cầm bóng: Hull City 71% - 29% Brentford, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Hull City tiếp đón Brentford.

Cập nhật lúc 21:45 25/10/2026

Đội hình chính thức Hull City Sơ đồ 5-4-1 · HLV S. Jakirović Brentford Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Keith Andrews 19 K. Tzolakis 2 L. Coyle 6 S. Ajayi 15 J. Egan 22 L. Herrington 3 R. Giles 10 M. Belloumi 42 T. Iroegbunam 27 R. Slater 21 E. Stroud 9 O. McBurnie 1 C. Kelleher 33 M. Kayode 4 van den Berg 20 K. Ajer 2 A. Hickey 8 M. Jensen 18 M. Sangaré 11 D. Ouattara 7 K. Schade 23 Lewis-Potter 9 Thiago Dự bị Hull City 50 M. Cho 47 R. Vaz 25 M. Crooks 18 Norton-Cuffy 11 J. Gelhardt 7 S. Thomas 5 H. Morita 17 P. McNair 12 D. Phillips Brentford 39 Gustavo Gomes 13 C. Wilson 24 M. Damsgaard 19 J. Anthony 44 Jannik Schuster 48 B. Fredrick 25 E. Diouf 22 N. Collins 12 Valdimarsson Cập nhật đội hình lúc 20:32 25/10/2026

Hull City Thống kê Brentford 52% Kiểm soát bóng 48% 4 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 2 4 Phạt góc 2 1 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 0

Hull City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Brentford đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng. Cuộc tiếp đón vào lúc 21h00 ngày 25/10/2026 trên sân MKM Stadium vì thế là phép thử đáng chú ý cho đội chủ nhà. Với Brentford, đây là cơ hội để nới rộng khoảng cách với một đối thủ đang đứng ngay phía sau.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Brentford hiện xếp hạng 7 với 10 điểm, trong khi Hull City đứng thứ 11 với 9 điểm. Hai đội cách nhau 4 bậc nhưng chỉ chênh nhau 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh nhóm giữa bảng.

Nếu giành chiến thắng, Hull City sẽ vượt qua Brentford về điểm số. Ngược lại, một kết quả tốt cho đội khách sẽ giúp họ củng cố vị trí trong nhóm trên.

Phong độ: Hull City chưa tìm được mạch thắng

Điểm đáng lo của Hull City nằm ở phong độ. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa thắng trận nào, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Họ cũng thua ngay trận vừa qua, và chuỗi kết quả cho thấy sự thiếu ổn định khi thắng lợi chưa xuất hiện.

Tuy nhiên, khoảng cách điểm số nhỏ cho thấy Hull City vẫn nằm trong cuộc đua. Đây là lý do trận đấu trên sân nhà mang sức nặng lớn với họ, vì một chiến thắng có thể thay đổi cả tâm lý lẫn vị trí trên bảng xếp hạng.

Brentford có phong độ ổn định hơn

Brentford có 5 trận gần nhất tốt hơn đáng kể, với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Tuy vậy, đội khách cũng vừa thua ở trận đấu gần nhất, nên họ cần phản ứng nhanh để không để cú vấp này kéo dài.

Trước đó, Brentford có chuỗi hai trận thắng liên tiếp, một dấu hiệu cho thấy họ biết cách giành điểm khi vào đà tốt. Chính sự ổn định này là lợi thế lớn nhất của đội khách trước một Hull City đang thiếu mạch thắng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Hull City thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trước Brentford. Con số này cho thấy hai đội thường cân bằng về mặt kết quả, và những trận hòa xuất hiện khá nhiều.

Điều đó khiến trận đấu khó có chỗ cho sự chủ quan. Brentford nhỉnh hơn về số trận thắng, nhưng Hull City cũng từng giành chiến thắng, nên họ có cơ sở để tin vào cơ hội của mình.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Hull City, yếu tố then chốt là sự chắc chắn trong những phút đầu và khả năng giữ tập trung đến cuối trận, bởi đội chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Một khởi đầu tốt trên sân nhà có thể giúp họ lấy lại tự tin.

Brentford nhiều khả năng dựa vào phong độ ổn định hơn để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Nếu sớm khiến chủ nhà thêm áp lực, đội khách sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vị trí cao hơn.

Nhận định

Brentford đang nhỉnh hơn về thứ hạng, điểm số và phong độ gần đây. Dù vậy, khoảng cách chỉ 1 điểm và thành tích đối đầu cân bằng khiến trận đấu khó ngã ngũ sớm. Hull City có động lực lớn để chấm dứt chuỗi trận không thắng, còn Brentford muốn khẳng định vị trí trong nhóm trên. Đây là trận đấu có thể ảnh hưởng đến thứ tự của cả hai đội trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Hull City · 1 thắng 2 hòa Brentford · 2 thắng Hull City 1 - 5 Brentford BRE Brentford 1 - 1 Hull City Hòa Brentford 5 - 1 Hull City BRE Hull City 2 - 0 Brentford HC Brentford 1 - 1 Hull City Hòa

Hull City 5 trận gần nhất B H B H B 7 Trận 2-3-2 T-H-B 8 Ghi (TB 1.1) 7 Thủng lưới Brentford 5 trận gần nhất B H T T H 7 Trận 2-4-1 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 8 7 0 1 +11 21 B T T T T 2 Arsenal 8 7 0 1 +8 21 T T T B T 3 Brighton 7 5 1 1 +18 16 T T T T H … 6 Aston Villa 8 3 2 3 -3 11 T T H T B 7 Brentford 7 2 4 1 +5 10 B H T H H 8 Leeds 7 2 4 1 +3 10 H B H T H … 10 Ipswich 8 3 1 4 -4 10 H B T B T 11 Hull City 7 2 3 2 +1 9 B H B H H 12 Tottenham 8 2 3 3 -2 9 T T H B H …

Tình hình lực lượng Hull City ✚ I. Ansah (Back Injury) ✚ J. Butland (Arm Injury) ✚ D. Gyabi (Groin Injury) ✚ C. Hughes (Groin Injury) ✚ E. Matazo (Knee Injury) ✚ N. Mendy (Groin Injury) ✚ M. Targett (Ankle Injury) ✚ I. Ansah (Back Injury) Brentford ✚ J. Dasilva (Muscle Injury) ✚ K. Furo (Surgery) ✚ V. Janelt (Red Card) ✚ A. Milambo (Knock) ✚ Y. Yarmolyuk (Red Card) ✚ J. Dasilva (Muscle Injury) ✚ K. Furo (Surgery) ✚ V. Janelt (Red Card)