TRỰC TIẾP Trực tiếp Hull City vs Brighton: Brighton ép sân, chưa có bàn thắng Hull City cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp Brighton, đội đang đứng thứ 2 bảng xếp hạng, trên sân MKM Stadium lúc 21h00 ngày 22/11/2026.

Hull City 0 - 0 Brighton Hiệp 1 — phút 28' 28' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

24' Brighton ép sân Cầm bóng: Hull City 28% - 72% Brighton, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

12' Brighton ép sân Cầm bóng: Hull City 37% - 63% Brighton, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Hull City tiếp đón Brighton.

Cập nhật lúc 21:29 22/11/2026

Đội hình chính thức Hull City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Jakirović Brighton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Hürzeler 19 K. Tzolakis 2 L. Coyle 6 S. Ajayi 32 N. Mendy 21 E. Stroud 27 R. Slater 42 T. Iroegbunam 10 M. Belloumi 25 M. Crooks 50 M. Cho 9 O. McBurnie 1 B. Verbruggen 20 Costinha 44 L. Vušković 5 L. Dunk 21 O. Boscagli 13 P. Groß 14 José María Andrés Baixauli 25 D. Gómez 26 Y. Ayari 29 M. De Cuyper 10 G. Rutter Dự bị Hull City 1 J. Butland 15 J. Egan 3 R. Giles 22 L. Herrington 29 Gourna-Douath 7 S. Thomas 14 Hjertø-Dahl 18 Norton-Cuffy 47 R. Vaz Brighton 19 C. Kostoulas 33 O'Riley 15 I. Osman 11 Y. Minteh 8 Hinshelwood 30 M. Svoboda 27 M. Wieffer 24 F. Kadıoğlu 23 J. Steele Cập nhật đội hình lúc 20:35 22/11/2026

Hull City Thống kê Brighton 28% Kiểm soát bóng 72% 1 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 2 2 Phạm lỗi 2 1 Thủ môn cứu thua 0

Hull City cần một chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Brighton trên sân MKM Stadium vào 21h00 ngày 22/11/2026. Đội chủ nhà chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi đối thủ đang có mạch phong độ tốt hơn hẳn.

Hull City cần phá vỡ chuỗi trận không thắng

Trong 5 trận gần nhất, Hull City thua 2 trận, hòa 3 trận và chưa có chiến thắng nào. Đội chủ nhà đã thủ hòa ở hai trận liền trước đó, nhưng gần nhất lại để thua, khiến chuỗi trận không thắng kéo dài thêm.

Hiện Hull City đứng hạng 14 với 11 điểm. Đây là vị trí phản ánh một mùa giải chưa thực sự thuận lợi, và trận đấu trên sân nhà là cơ hội để đội bóng lấy lại niềm tin trước khán giả của mình.

Brighton đang có mạch phong độ cao

Ở chiều ngược lại, Brighton thắng 3 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, đội khách đang có ba chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất, cho thấy sự ổn định và tinh thần thi đấu đang ở mức cao.

Brighton hiện đứng hạng 2 với 22 điểm, nhiều hơn Hull City đúng 11 điểm. Khoảng cách này cho thấy sự chênh lệch đáng kể về thành tích giữa hai đội trong giai đoạn đầu mùa giải.

Thế đối đầu không hẳn nghiêng về đội khách

Dù có phong độ vượt trội, Brighton chưa chiếm ưu thế trong lịch sử gặp Hull City. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Hull City thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Brighton thắng 1 trận.

Con số này là điểm tựa tâm lý cho đội chủ nhà. Hull City chưa phải chịu lép vế trước Brighton ở các lần chạm trán gần đây, dù bối cảnh của trận đấu này đã khác.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, bài toán lớn nhất là tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận hòa nhiều hơn thắng. Ba trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy Hull City không dễ bị đánh bại, nhưng vấn đề nằm ở khả năng biến các trận cân bằng thành ba điểm.

Brighton mang đến sự tự tin từ chuỗi ba trận thắng liên tiếp. Nếu duy trì được nhịp độ hiện tại, đội khách hoàn toàn có thể gây sức ép lên hàng phòng ngự của Hull City ngay từ đầu trận.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu khả quan có thể giúp Hull City tạo nên một trận đấu cân bằng hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Brighton được đánh giá cao hơn về phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng. Dù vậy, Hull City có động lực rõ ràng để chấm dứt chuỗi trận không thắng, cùng lợi thế thi đấu trên sân quen thuộc và thành tích đối đầu không hề kém cạnh. Đây sẽ là trận đấu mà ý chí của chủ nhà được đặt cạnh sự ổn định của đội khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Hull City · 2 thắng 2 hòa Brighton · 1 thắng Hull City 0 - 0 Brighton Hòa Hull City 1 - 0 Brighton HC Brighton 1 - 0 Hull City BRI Hull City 2 - 1 Brighton HC Brighton 1 - 1 Hull City Hòa

Hull City 5 trận gần nhất B H H B H 10 Trận 2-5-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.1) 11 Thủng lưới Brighton 5 trận gần nhất T T T H B 10 Trận 7-1-2 T-H-B 26 Ghi (TB 2.6) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 11 9 1 1 +10 28 H T T T T 2 Brighton 10 7 1 2 +19 22 T T B T T 3 Manchester City 11 7 1 3 +8 22 H B B B T … 13 Coventry 11 4 0 7 -8 12 T B T B B 14 Hull City 10 2 5 3 0 11 B H H B H 15 Fulham 11 2 5 4 -2 11 H H H T T …

Tình hình lực lượng Hull City ✚ I. Ansah (Back Injury) ✚ C. Hughes (Groin Injury) ✚ E. Matazo (Knee Injury) ✚ H. Morita (Muscle Injury) ✚ M. Targett (Ankle Injury) Brighton ✚ E. Ferguson (Ankle Injury) ✚ K. Mitoma (Hamstring Injury) ✚ S. Tzimas (Knee Injury) ✚ Z. Yohanna (Injury)