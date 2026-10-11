Trực tiếp Hull City vs Everton: Đội hình xuất phát

TRỰC TIẾPTrực tiếp Hull City vs Everton: Đội hình xuất phát
Hull City tiếp đón Everton trên sân MKM Stadium khi hai đội chỉ cách nhau đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng, hứa hẹn tạo nên màn so tài đầy kịch tính ở nhóm trên.
- 20:00Đội hình chính thức đã công bố
Đội hình ra sân của Hull City và Everton đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:00.
Cập nhật lúc 19:33 11/10/2026
Hull City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Everton đúng 1 điểm trước màn đối đầu trực tiếp vào lúc 20:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động MKM Stadium. Cuộc so tài giữa đội xếp thứ 10 và đội đứng thứ 8 hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến giằng co quyết liệt khi cả hai câu lạc bộ đều khát khao khẳng định vị thế ở nửa trên bảng xếp hạng.
Cuộc bám đuổi sít sao ở nhóm trên
Everton hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 9 điểm, trong khi đội chủ nhà Hull City bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 10 với 8 điểm. Cách biệt vỏn vẹn 1 điểm khiến chuyến hành quân đến sân MKM Stadium của đội khách trở thành một trong những điểm nóng đáng chú ý, nơi trật tự giữa hai đội có thể đảo chiều sau tiếng còi mãn cuộc.
Phong độ gần đây của hai câu lạc bộ
Hull City bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn nhờ thành tích 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, việc ca khúc khải hoàn ở cả 2 vòng đấu gần đây nhất chứng minh đội chủ nhà đang duy trì nhịp độ thi đấu rất ổn định và đầy tự tin.
Trong khi đó, Everton thể hiện bản lĩnh của một tập thể cực kỳ khó bị khuất phục. Đội khách đang sở hữu chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, bao gồm 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Dù chia điểm khá nhiều, sự vững vàng trong lối chơi vẫn giúp Everton tích lũy điểm số đều đặn và duy trì vị trí an toàn phía trên đối thủ.
Cán cân đối đầu và toan tính chiến thuật
Lịch sử chạm trán thời gian qua cho thấy sự cân bằng nhưng ưu thế nhỉnh hơn đang thuộc về Everton. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng áo xanh giành 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để Hull City đánh bại đúng 1 lần.
Được chơi trên mặt cỏ quen thuộc MKM Stadium, Hull City nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế để vượt lên trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, trước một Everton kiên cường và rất lì lợm khi chưa nếm mùi thất bại ở 5 trận đã qua, đội chủ nhà sẽ phải cẩn trọng tối đa trước những đòn phản kích từ đối thủ.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)