TRỰC TIẾP Trực tiếp Hull City vs Everton: Everton gỡ hòa 1-1 Hull City tiếp đón Everton trên sân MKM Stadium khi hai đội chỉ cách nhau đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng, hứa hẹn tạo nên màn so tài đầy kịch tính ở nhóm trên.

Hull City 1 - 1 Everton Hiệp 2 — phút 68' 68' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Hull City 1 - 1 Everton.

66' Thay người Phút 66' (Everton): Tyrique George vào sân thay Brennan Johnson.

65' Thay người Phút 65' (Hull City): Tim Iroegbunam vào sân thay Matt Crooks.

64' Thay người Phút 64' (Hull City): Elliot Stroud vào sân thay Ryan Giles.

64' Thay người Phút 64' (Hull City): Mohamed Belloumi vào sân thay Joe Gelhardt.

62' Everton ép sân Cầm bóng: Hull City 39% - 61% Everton, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 6 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 11 - 1, cứu thua 4 - 2.

55' BÀN THẮNG! Everton (1-1) Phút 55': Kiernan Dewsbury-Hall (Everton) lập công (kiến tạo: Ainsley Maitland-Niles). Tỷ số: 1 - 1.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Hull City 43% - 57% Everton, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 1, cứu thua 2 - 2.

48' BÀN THẮNG! Hull City (1-0) Phút 48': Joe Gelhardt (Hull City) lập công (kiến tạo: Sorba Thomas). Tỷ số: 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

38' Everton ép sân Cầm bóng: Hull City 41% - 59% Everton, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 1, cứu thua 1 - 1.

34' VAR Phút 34': Bàn thắng không được công nhận — Brennan Johnson (Everton).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hull City 43% - 57% Everton, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 0, cứu thua 1 - 1.

21' Thẻ vàng Phút 21': Oliver McBurnie (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Everton ép sân Cầm bóng: Hull City 31% - 69% Everton, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.

13' Thẻ vàng Phút 13': Matt Crooks (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Hull City tiếp đón Everton.

Cập nhật lúc 21:30 11/10/2026

Đội hình chính thức Hull City Sơ đồ 5-4-1 · HLV S. Jakirović Everton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Moyes 19 K. Tzolakis 2 L. Coyle 6 S. Ajayi 15 J. Egan 32 N. Mendy 3 R. Giles 11 J. Gelhardt 25 M. Crooks 27 R. Slater 7 S. Thomas 9 O. McBurnie 1 J. Pickford 2 Maitland-Niles 6 J. Tarkowski 5 M. Keane 4 Branthwaite 37 J. Garner 45 H. Armstrong 22 B. Johnson 8 Dewsbury-Hall 10 J. Grealish 11 T. Barry Dự bị Hull City 47 R. Vaz 42 T. Iroegbunam 21 E. Stroud 18 Norton-Cuffy 5 H. Morita 10 M. Belloumi 22 L. Herrington 17 P. McNair 12 D. Phillips Everton 58 B. Graham 19 Tyrique George 30 H. Hackney 34 M. Röhl 24 C. Alcaraz 23 C. Nørgaard 20 T. Dibling 15 O'Brien 12 M. Travers Cập nhật đội hình lúc 19:33 11/10/2026

Hull City Thống kê Everton 39% Kiểm soát bóng 61% 6 Dứt điểm 14 4 Trúng đích 6 6 Phạt góc 6 11 Phạm lỗi 1 0 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 2

Hull City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Everton đúng 1 điểm trước màn đối đầu trực tiếp vào lúc 20:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động MKM Stadium. Cuộc so tài giữa đội xếp thứ 10 và đội đứng thứ 8 hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến giằng co quyết liệt khi cả hai câu lạc bộ đều khát khao khẳng định vị thế ở nửa trên bảng xếp hạng.

Cuộc bám đuổi sít sao ở nhóm trên

Everton hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 9 điểm, trong khi đội chủ nhà Hull City bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 10 với 8 điểm. Cách biệt vỏn vẹn 1 điểm khiến chuyến hành quân đến sân MKM Stadium của đội khách trở thành một trong những điểm nóng đáng chú ý, nơi trật tự giữa hai đội có thể đảo chiều sau tiếng còi mãn cuộc.

Phong độ gần đây của hai câu lạc bộ

Hull City bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn nhờ thành tích 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, việc ca khúc khải hoàn ở cả 2 vòng đấu gần đây nhất chứng minh đội chủ nhà đang duy trì nhịp độ thi đấu rất ổn định và đầy tự tin.

Trong khi đó, Everton thể hiện bản lĩnh của một tập thể cực kỳ khó bị khuất phục. Đội khách đang sở hữu chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, bao gồm 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Dù chia điểm khá nhiều, sự vững vàng trong lối chơi vẫn giúp Everton tích lũy điểm số đều đặn và duy trì vị trí an toàn phía trên đối thủ.

Cán cân đối đầu và toan tính chiến thuật

Lịch sử chạm trán thời gian qua cho thấy sự cân bằng nhưng ưu thế nhỉnh hơn đang thuộc về Everton. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng áo xanh giành 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để Hull City đánh bại đúng 1 lần.

Được chơi trên mặt cỏ quen thuộc MKM Stadium, Hull City nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế để vượt lên trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, trước một Everton kiên cường và rất lì lợm khi chưa nếm mùi thất bại ở 5 trận đã qua, đội chủ nhà sẽ phải cẩn trọng tối đa trước những đòn phản kích từ đối thủ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Hull City · 1 thắng 2 hòa Everton · 2 thắng Hull City 2 - 3 Everton EVE Everton 4 - 0 Hull City EVE Hull City 2 - 2 Everton Hòa Hull City 2 - 0 Everton HC Everton 1 - 1 Hull City Hòa

Hull City 5 trận gần nhất B H B H T 5 Trận 2-2-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 4 Thủng lưới Everton 5 trận gần nhất T T H H H 5 Trận 2-3-0 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 5 5 0 0 +8 15 T T T T T 2 Arsenal 6 5 0 1 +5 15 T B T T T 3 Brighton 6 4 1 1 +13 13 T T T H B … 7 Liverpool 5 2 3 0 +3 9 T H T H H 8 Everton 5 2 3 0 +3 9 T H H H T 9 Ipswich 6 3 0 3 -3 9 T B T B B 10 Hull City 5 2 2 1 +2 8 B H H T T 11 Newcastle 5 2 2 1 0 8 T B H T H …

Tình hình lực lượng Hull City ✚ I. Ansah (Back Injury) ✚ J. Butland (Arm Injury) ✚ D. Gyabi (Groin Injury) ✚ C. Hughes (Groin Injury) ✚ E. Matazo (Knee Injury) ✚ M. Targett (Ankle Injury) ✚ T. Iroegbunam (Groin Injury) ✚ H. Morita (Calf Injury) Everton ✚ V. Mykolenko (Injury) ✚ C. Norgaard (Groin Injury) ✚ M. Rohl (Injury) ✚ V. Mykolenko (Injury) ✚ C. Norgaard (Groin Injury) ✚ M. Rohl (Injury)