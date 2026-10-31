TRỰC TIẾP Trực tiếp Hull City vs Ipswich: Trận đấu đang diễn ra Hull City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 10 điểm, bằng điểm Ipswich. Hai đội gặp nhau 22:00 ngày 31/10/2026 tại MKM Stadium.

Hull City 0 - 0 Ipswich Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Hull City tiếp đón Ipswich.

Cập nhật lúc 22:13 31/10/2026

Đội hình chính thức Hull City Sơ đồ 5-4-1 · HLV S. Jakirović Ipswich Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. O'Neil 19 K. Tzolakis 2 L. Coyle 6 S. Ajayi 15 J. Egan 32 N. Mendy 3 R. Giles 10 M. Belloumi 42 T. Iroegbunam 27 R. Slater 21 E. Stroud 9 O. McBurnie 28 C. Walton 42 A. Ouattara 6 I. Diop 26 O'Shea 3 L. Davis 25 E. Palacios 12 Florentino 7 A. Fatawu 10 J. Enciso 11 J. Philogene 19 Emersonn Dự bị Hull City 50 M. Cho 36 C. Mouzakitis 25 M. Crooks 18 Norton-Cuffy 11 J. Gelhardt 5 H. Morita 22 L. Herrington 17 P. McNair 12 D. Phillips Ipswich 38 D. Maeda 9 Z. Flemming 37 K. Scherpen 2 D. Furlong 24 J. Greaves 5 A. Matusiwa 32 M. Núñez 47 J. Clarke 29 C. Akpom Cập nhật đội hình lúc 21:32 31/10/2026

Hull City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 10 điểm. Ipswich xếp ngay phía dưới ở hạng 12 và cũng có 10 điểm. Hai đội chỉ cách nhau hai bậc trên bảng xếp hạng, nên trận đấu lúc 22:00 ngày 31/10/2026 tại MKM Stadium mang ý nghĩa lớn với cả hai.

Cuộc đua sát nút ở nhóm giữa bảng

Việc bằng điểm nhưng khác thứ hạng cho thấy khoảng cách giữa hai đội rất mong manh. Mỗi trận đấu ở giai đoạn này đều có thể làm thay đổi vị trí. Với Hull City, hạng 10 là nền tảng để tiếp tục đeo bám nhóm đầu. Với Ipswich, đây là cơ hội để vượt qua đối thủ trực tiếp và tiến lên trên bảng xếp hạng.

Phong độ: Hull City bền bỉ nhưng thiếu chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, Hull City hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa thắng trận nào. Đây là chuỗi kết quả cho thấy đội chủ nhà khó bị đánh bại, nhưng cũng chưa tìm được cách để chuyển những trận cân bằng thành 3 điểm.

Ipswich có chuỗi kết quả biến động hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, chiến thắng duy nhất của Ipswich nằm giữa chuỗi trận, còn hai trận gần nhất họ chỉ có một kết quả hòa và một trận thua.

Thế đối đầu nghiêng về Ipswich

Lịch sử gặp nhau là điểm khiến trận đấu thêm hấp dẫn. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Hull City không thắng trận nào, hòa 1 trận, còn Ipswich thắng tới 4 trận. Đây là lợi thế tâm lý rõ rệt cho đội khách, dù họ đang phải hành quân và có phong độ gần đây không ổn định.

Ngược lại, Hull City có động lực để phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi này ngay trên sân nhà. Một chiến thắng sẽ giúp họ vừa chấm dứt giai đoạn chưa thắng, vừa duy trì sức ép lên nhóm trên.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hull City có xu hướng cầm hòa nhiều trong thời gian qua, nên bài toán của đội chủ nhà là nâng hiệu quả ở khu vực cuối sân để biến thế trận cân bằng thành chiến thắng. Chơi trên sân nhà, họ có thể chủ động hơn trong việc kiểm soát nhịp độ.

Về phía Ipswich, vấn đề lớn nhất là sự thiếu ổn định trong chuỗi kết quả gần đây. Nhưng thành tích đối đầu vượt trội là nguồn tự tin để đội khách chơi chắc chắn, chờ cơ hội và tận dụng những khoảng trống mà đối thủ để lại.

Nhận định

Đây là trận đấu mà hai đội đều có lý do để tìm kiếm chiến thắng. Hull City sở hữu lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, trong khi Ipswich có thành tích đối đầu áp đảo. Khi cả hai đang bằng điểm, một chiến thắng sẽ giúp đội giành được nó có thêm lợi thế trong cuộc đua ở nhóm giữa và nhóm đầu bảng xếp hạng.

Với phong độ chưa thắng của Hull City và chuỗi kết quả thiếu ổn định của Ipswich, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co và quyết định bởi các tình huống nhỏ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Hull City · 0 thắng 1 hòa Ipswich · 4 thắng Ipswich 1 - 0 Hull City IPS Hull City 0 - 2 Ipswich IPS Hull City 3 - 3 Ipswich Hòa Ipswich 3 - 0 Hull City IPS Hull City 0 - 1 Ipswich IPS

Hull City 5 trận gần nhất H B H B H 8 Trận 2-4-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 8 Thủng lưới Ipswich 5 trận gần nhất H B T B B 8 Trận 3-1-4 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 8 7 0 1 +11 21 B T T T T 2 Arsenal 8 7 0 1 +8 21 T T T B T 3 Brighton 8 5 1 2 +16 16 B T T T T … 9 Aston Villa 8 3 2 3 -3 11 T T H T B 10 Hull City 8 2 4 2 +1 10 H B H B H 11 Everton 8 2 4 2 -1 10 B B H T H 12 Ipswich 8 3 1 4 -4 10 H B T B T 13 Bournemouth 8 2 3 3 -1 9 T T B B H …

Tình hình lực lượng Hull City ✚ I. Ansah (Back Injury) ✚ D. Gyabi (Groin Injury) ✚ C. Hughes (Groin Injury) ✚ E. Matazo (Knee Injury) ✚ M. Targett (Ankle Injury) ✚ J. Butland (Arm Injury) ✚ L. Gourna-Douath (Calf Injury) ✚ I. Ansah (Back Injury) Ipswich ✚ J. Taylor (Knee Injury) ✚ S. Lukic (Groin Injury) ✚ J. Taylor (Knee Injury) ✚ S. Lukic (Groin Injury)