TRỰC TIẾP Trực tiếp IFK Goteborg vs FC Levadia Tallinn: Trận đấu đang diễn ra IFK Goteborg tiếp đón FC Levadia Tallinn tại Gamla Ullevi lúc 00:00 ngày 22/07/2026, trong khi đội khách bước vào trận đấu với hai chiến thắng gần nhất.

IFK Goteborg 0 - 0 FC Levadia Tallinn Hiệp 1 — phút 21' 21' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

17' Thẻ vàng Phút 17': M. Roosnupp (FC Levadia Tallinn) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu IFK Goteborg tiếp đón FC Levadia Tallinn.

Cập nhật lúc 00:21 22/07/2026

Đội hình chính thức IFK Goteborg Sơ đồ 4-3-3 · HLV Stefan Billborn FC Levadia Tallinn Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Vjatseslav Zahovaiko 25 Elis Bishesari 18 Felix Eriksson 4 Rockson Yeboah 5 Jonas Bager 28 Issaka Seidu 3 August Erlingmark 15 David Kruse 14 Tobias Heintz 29 Adam Bergmark Wiberg 9 Max Fenger 7 Sebastian Clemmensen 99 Karl Andre Vallner 23 Frank Liivak 35 Victory Iboro 20 Abraham Nwankwo 29 Joseph Saliste 5 Mark Oliver Roosnupp 6 Rasmus Peetson 11 Mihkel Ainsalu 36 João Pedro 10 Wendell Gabriel 9 Bubacarr Tambedou Dự bị IFK Goteborg 1 Jonathan Rasheed 12 Viktor Andersson 6 Hjörtur Hermannsson 17 Alexander Jallow 22 Noah Tolf 8 Sam Larsson 11 Saidou Alioum Moubarak 16 Filip Ottosson 23 Kolbeinn Thordarson FC Levadia Tallinn 1 Oliver Ani 4 Tanel Tammik 30 Hubert Liiv 71 Kauã Davi 21 Maksimilian Skvortsov 33 Enock Otoo 7 Gregor Lehtmets 17 Robert Kirss 19 Moussa Sambe Cập nhật đội hình lúc 23:33 21/07/2026

IFK Goteborg sẽ đối đầu FC Levadia Tallinn tại Gamla Ullevi lúc 00:00 ngày 22/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Điểm nhấn đáng chú ý trước trận là phong độ gần nhất của FC Levadia Tallinn, khi đội bóng này toàn thắng hai trận gần đây.

Trong khi đó, chưa có thông tin phong độ cụ thể của IFK Goteborg được cung cấp. Điều này khiến những đánh giá trước trận cần tập trung vào lợi thế sân nhà của đội bóng Thụy Điển và sự tự tin mà FC Levadia Tallinn tạo dựng từ chuỗi kết quả tích cực.

Bối cảnh trận đấu tại Gamla Ullevi

Gamla Ullevi sẽ là địa điểm diễn ra cuộc đối đầu giữa IFK Goteborg và FC Levadia Tallinn. Với IFK Goteborg, việc thi đấu trên sân nhà có thể giúp đội bóng chủ động hơn trong cách nhập cuộc, đặc biệt ở khả năng kiểm soát nhịp độ và tạo sức ép lên đối thủ.

Bên kia chiến tuyến, FC Levadia Tallinn có cơ sở để duy trì sự tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, phong độ tích cực đó cần được chuyển hóa thành một màn trình diễn đủ chắc chắn trong bối cảnh đội bóng phải thi đấu trên sân khách.

FC Levadia Tallinn có điểm tựa từ phong độ

Chuỗi kết quả gần nhất của FC Levadia Tallinn là thắng hai trận liên tiếp. Dù số liệu hiện có không cung cấp thêm chi tiết về cách đội bóng giành chiến thắng, thành tích này vẫn mang lại nền tảng tinh thần thuận lợi trước chuyến làm khách.

Đáng chú ý, không có dữ liệu về số bàn thắng, khả năng phòng ngự hay phong độ của IFK Goteborg trong những trận gần đây. Vì vậy, chưa thể đưa ra so sánh định lượng giữa hai đội. Mọi nhận định về thế trận cần được nhìn ở góc độ thận trọng, thay vì dựa trên những thống kê chưa được xác nhận.

Những điểm then chốt về chiến thuật

IFK Goteborg nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà để đẩy cao cường độ thi đấu và tìm cách kiểm soát trận đấu từ sớm. Cách tiếp cận này có thể buộc FC Levadia Tallinn phải tổ chức phòng ngự kín kẽ hơn trước khi tìm cơ hội chuyển trạng thái.

Ngược lại, đội khách có thể ưu tiên sự cân bằng trong giai đoạn đầu trận. Hai chiến thắng gần nhất là điểm tựa quan trọng, nhưng việc duy trì cấu trúc đội hình và hạn chế sai lầm ở khu vực sân nhà sẽ có ý nghĩa lớn khi đối đầu một đội bóng được thi đấu tại Gamla Ullevi.

Do chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của hai đội, chưa thể xác định chính xác những vị trí sẽ tạo ra khác biệt. Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng thời điểm, chất lượng xử lý trong các tình huống chuyển trạng thái và mức độ hiệu quả của đội kiểm soát được nhịp chơi.

Nhận định trước trận

IFK Goteborg có lợi thế sân nhà, còn FC Levadia Tallinn bước vào cuộc đối đầu với phong độ gần nhất đầy tích cực. Sự tương phản này tạo nên một trận đấu khó đánh giá chỉ bằng một yếu tố đơn lẻ.

Nhìn chung, IFK Goteborg cần biến ưu thế tại Gamla Ullevi thành khả năng kiểm soát thực tế, trong khi FC Levadia Tallinn phải chứng minh hai chiến thắng gần nhất không chỉ là điểm tựa tinh thần mà còn phản ánh sự ổn định trong lối chơi. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội nhập cuộc và xử lý những thời điểm quan trọng của trận đấu.

IFK Goteborg 5 trận gần nhất T B B B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FC Levadia Tallinn 5 trận gần nhất T T T B H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 10 Ghi (TB 5.0) 0 Thủng lưới