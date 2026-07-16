Trực tiếp Ilves vs FC Differdange 03: Ilves nới rộng cách biệt 3-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Ilves vs FC Differdange 03: Ilves nới rộng cách biệt 3-1

Văn Thể16/07/2026 18:47

Ilves gặp FC Differdange 03 tại Tammelan Stadion lúc 23:00 ngày 16/07/2026, trong trận đấu được dự báo giằng co sau lần đối đầu gần nhất bất phân thắng bại.

Ilves3 - 1FC Differdange 03Hiệp 2 — phút 82'
  • 82'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Ilves 3 - 1 FC Differdange 03.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': (Ilves) nhận thẻ vàng.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Ilves): O. Multala vào sân thay T. Hytonen.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (FC Differdange 03): R. Pinto vào sân thay S. Thill.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (FC Differdange 03): M. Mabuza vào sân thay G. Franzoni.

  • 75'BÀN THẮNG! Ilves (3-1)

    Phút 75': R. Riski (Ilves) lập công (kiến tạo: J. Kanga). Tỷ số: 3 - 1.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (FC Differdange 03): B. Mfoumou vào sân thay Bruninho.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (FC Differdange 03): S. Melhor vào sân thay E. Rivas.

  • 69'Thẻ đỏ

    Phút 69': Gustavo Vintecinco (FC Differdange 03) nhận thẻ đỏ.

  • 69'Thẻ đỏ

    Phút 69': J. Bedouret (FC Differdange 03) nhận thẻ đỏ.

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': Bruninho (FC Differdange 03) nhận thẻ vàng.

  • 68'BÀN THẮNG! Ilves (2-1)

    Phút 68': J. Kanga (Ilves) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

  • 68'Thẻ đỏ

    Phút 68': Y. Raap (Ilves) nhận thẻ đỏ.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Ilves): J. Kilo vào sân thay J. Veteli.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Ilves): R. Riski vào sân thay T. Miettunen.

  • 57'BÀN THẮNG! Ilves (1-1)

    Phút 57': Y. Raap (Ilves) lập công (kiến tạo: J. Kanga). Tỷ số: 1 - 1.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Ilves): O. Pettersson vào sân thay G. Bamba.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 45'BÀN THẮNG! FC Differdange 03 (0-1)

    Phút 45': S. Thill (FC Differdange 03) lập công (kiến tạo: E. Rivas). Tỷ số: 0 - 1.

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': G. Bamba (Ilves) nhận thẻ vàng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ilves tiếp đón FC Differdange 03.

Cập nhật lúc 00:40 17/07/2026

Đội hình chính thức
Ilves
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Joni Lehtonen
FC Differdange 03
Sơ đồ 3-5-1-1 · HLV Pedro Resende
12
Faris Krkalić
13
Kalle Wallius
24
Ville Kumpu
16
Tatu Miettunen
3
Matias Rale
14
Anton Popovitch
7
Joona Veteli
6
Yiandro Raap
19
Bamba Abdoul Goudouss
9
Teemu Hytönen
30
Jardell Kanga
1
Felipe
4
Kevin D'Anzico
77
Leandro
14
Juan Bedouret
25
Geoffrey Franzoni
8
Bruno Reis
16
Marco Grilo
21
Ludovic Rauch
24
Elison Rivas
31
Sebastien Thill
95
Gustavo Vintecinco
Dự bị
Ilves
1 Otso Virtanen31 Rasmus Leislahti4 Oliver Pettersson5 Sauli Väisänen25 Sebastian Suvanne15 Lauri Ala-Myllymäki20 Otto Tiitinen17 Stanislav Baranov22 Oskari Multala
FC Differdange 03
99 Hugo Wolf30 Raphaël Da Silva Correia26 Fonseca Mendes88 Simão42 Mhleli Mabuza20 Rafa Pinto17 Marceu Delgado7 Boris Mfoumou13 Ivo Nabais
Cập nhật đội hình lúc 22:35 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Ilves sẽ đối đầu FC Differdange 03 tại Tammelan Stadion lúc 23:00 ngày 16/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là màn tái đấu giữa hai đội sau lần chạm trán gần nhất kết thúc với kết quả hòa.

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định lợi thế rõ ràng cho bên nào. Diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng, đặc biệt là cách hai đội xử lý thế trận cân bằng.

Thế đối đầu nghiêng về sự giằng co

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất. Kết quả tổng hợp cho thấy Ilves chưa thắng, FC Differdange 03 cũng chưa thắng và hai bên đã hòa một trận.

Con số này không tạo ra ưu thế lịch sử cho đội nào, nhưng cho thấy khoảng cách giữa Ilves và FC Differdange 03 chưa được thể hiện bằng một xu hướng áp đảo. Vì vậy, trận đấu sắp tới có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ thay vì sự chênh lệch rõ rệt về thành tích đối đầu.

Phong độ FC Differdange 03 chưa tạo đủ cơ sở kết luận

Trận gần nhất của FC Differdange 03 có kết quả hòa. Đây là dữ kiện duy nhất được cung cấp về phong độ gần đây của đội bóng này, do đó chưa thể mở rộng thành đánh giá về chuỗi trận hoặc mức độ ổn định trong nhiều trận.

Trong bối cảnh đó, FC Differdange 03 cần duy trì sự chắc chắn và tránh để thế trận bị phân mảnh. Một trận đấu cân bằng thường đòi hỏi đội bóng giữ được cự ly giữa các tuyến, đồng thời kiên nhẫn chờ thời điểm chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Ilves có lợi thế thi đấu tại Tammelan Stadion, nhưng dữ liệu hiện có không cho phép khẳng định đội chủ nhà sẽ lựa chọn cách nhập cuộc nào. Nếu muốn tạo khác biệt, Ilves cần tận dụng tốt quyền chủ động về không gian và nhịp độ, thay vì để trận đấu lặp lại thế giằng co như lần đối đầu trước.

Ở phía đối diện, FC Differdange 03 có thể ưu tiên sự an toàn trong giai đoạn đầu. Kết quả hòa ở lần gặp gần nhất cho thấy hai đội từng không tạo ra ưu thế quyết định, vì vậy khả năng tổ chức đội hình và hạn chế sai sót sẽ có ý nghĩa lớn.

Những tình huống chuyển trạng thái, bóng cố định và khả năng xử lý ở khu vực cuối sân có thể trở thành yếu tố phân định. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu cụ thể về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay cầu thủ vắng mặt để đưa ra nhận định chi tiết hơn về từng vị trí.

Nhận định trước trận

Ilves vs FC Differdange 03 là cuộc đối đầu chưa cho thấy sự vượt trội rõ ràng từ lịch sử gặp nhau. Ilves được thi đấu tại Tammelan Stadion, trong khi FC Differdange 03 bước vào trận đấu với kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất.

Thế trận có thể diễn ra thận trọng và được quyết định bởi đội tận dụng tốt hơn các thời điểm chuyển đổi. Với những dữ liệu đang có, chưa đủ cơ sở để khẳng định một đội sẽ áp đảo hoặc đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Ilves · 0 thắng1 hòaFC Differdange 03 · 0 thắng
09/07/2026
FC Differdange 03
0 - 0
Ilves
Hòa
FC Differdange 03
1
Trận
0-1-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Ilves vs FC Differdange 03: Ilves nới rộng cách biệt 3-1
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