TRỰC TIẾP Trực tiếp Ilves vs FC Differdange 03: Trận đấu đang diễn ra Ilves gặp FC Differdange 03 tại Tammelan Stadion lúc 23:00 ngày 16/07/2026, trong trận đấu được dự báo giằng co sau lần đối đầu gần nhất bất phân thắng bại.

Ilves 0 - 0 FC Differdange 03 Hiệp 1 — phút 27' 27' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

22' Thẻ vàng Phút 22': G. Bamba (Ilves) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Ilves tiếp đón FC Differdange 03.

Cập nhật lúc 23:26 16/07/2026

Đội hình chính thức Ilves Sơ đồ 4-3-3 · HLV Joni Lehtonen FC Differdange 03 Sơ đồ 3-5-1-1 · HLV Pedro Resende 12 Faris Krkalić 13 Kalle Wallius 24 Ville Kumpu 16 Tatu Miettunen 3 Matias Rale 14 Anton Popovitch 7 Joona Veteli 6 Yiandro Raap 19 Bamba Abdoul Goudouss 9 Teemu Hytönen 30 Jardell Kanga 1 Felipe 4 Kevin D'Anzico 77 Leandro 14 Juan Bedouret 25 Geoffrey Franzoni 8 Bruno Reis 16 Marco Grilo 21 Ludovic Rauch 24 Elison Rivas 31 Sebastien Thill 95 Gustavo Vintecinco Dự bị Ilves 1 Otso Virtanen 31 Rasmus Leislahti 4 Oliver Pettersson 5 Sauli Väisänen 25 Sebastian Suvanne 15 Lauri Ala-Myllymäki 20 Otto Tiitinen 17 Stanislav Baranov 22 Oskari Multala FC Differdange 03 99 Hugo Wolf 30 Raphaël Da Silva Correia 26 Fonseca Mendes 88 Simão 42 Mhleli Mabuza 20 Rafa Pinto 17 Marceu Delgado 7 Boris Mfoumou 13 Ivo Nabais Cập nhật đội hình lúc 22:35 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Ilves sẽ đối đầu FC Differdange 03 tại Tammelan Stadion lúc 23:00 ngày 16/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là màn tái đấu giữa hai đội sau lần chạm trán gần nhất kết thúc với kết quả hòa.

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định lợi thế rõ ràng cho bên nào. Diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng, đặc biệt là cách hai đội xử lý thế trận cân bằng.

Thế đối đầu nghiêng về sự giằng co

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất. Kết quả tổng hợp cho thấy Ilves chưa thắng, FC Differdange 03 cũng chưa thắng và hai bên đã hòa một trận.

Con số này không tạo ra ưu thế lịch sử cho đội nào, nhưng cho thấy khoảng cách giữa Ilves và FC Differdange 03 chưa được thể hiện bằng một xu hướng áp đảo. Vì vậy, trận đấu sắp tới có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ thay vì sự chênh lệch rõ rệt về thành tích đối đầu.

Phong độ FC Differdange 03 chưa tạo đủ cơ sở kết luận

Trận gần nhất của FC Differdange 03 có kết quả hòa. Đây là dữ kiện duy nhất được cung cấp về phong độ gần đây của đội bóng này, do đó chưa thể mở rộng thành đánh giá về chuỗi trận hoặc mức độ ổn định trong nhiều trận.

Trong bối cảnh đó, FC Differdange 03 cần duy trì sự chắc chắn và tránh để thế trận bị phân mảnh. Một trận đấu cân bằng thường đòi hỏi đội bóng giữ được cự ly giữa các tuyến, đồng thời kiên nhẫn chờ thời điểm chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Ilves có lợi thế thi đấu tại Tammelan Stadion, nhưng dữ liệu hiện có không cho phép khẳng định đội chủ nhà sẽ lựa chọn cách nhập cuộc nào. Nếu muốn tạo khác biệt, Ilves cần tận dụng tốt quyền chủ động về không gian và nhịp độ, thay vì để trận đấu lặp lại thế giằng co như lần đối đầu trước.

Ở phía đối diện, FC Differdange 03 có thể ưu tiên sự an toàn trong giai đoạn đầu. Kết quả hòa ở lần gặp gần nhất cho thấy hai đội từng không tạo ra ưu thế quyết định, vì vậy khả năng tổ chức đội hình và hạn chế sai sót sẽ có ý nghĩa lớn.

Những tình huống chuyển trạng thái, bóng cố định và khả năng xử lý ở khu vực cuối sân có thể trở thành yếu tố phân định. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu cụ thể về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay cầu thủ vắng mặt để đưa ra nhận định chi tiết hơn về từng vị trí.

Nhận định trước trận

Ilves vs FC Differdange 03 là cuộc đối đầu chưa cho thấy sự vượt trội rõ ràng từ lịch sử gặp nhau. Ilves được thi đấu tại Tammelan Stadion, trong khi FC Differdange 03 bước vào trận đấu với kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất.

Thế trận có thể diễn ra thận trọng và được quyết định bởi đội tận dụng tốt hơn các thời điểm chuyển đổi. Với những dữ liệu đang có, chưa đủ cơ sở để khẳng định một đội sẽ áp đảo hoặc đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Ilves · 0 thắng 1 hòa FC Differdange 03 · 0 thắng FC Differdange 03 0 - 0 Ilves Hòa

FC Differdange 03 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới