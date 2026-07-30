TRỰC TIẾP Trực tiếp Ilves vs Stjarnan: Ilves vượt lên dẫn trước Ilves hướng tới màn trình diễn chắc chắn tại Tammelan Stadion, trong khi Stjarnan có phong độ tốt hơn và nắm lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Ilves 2 - 1 Stjarnan Hiệp phụ — phút 119' 119' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Ilves 2 - 1 Stjarnan.

117' Thẻ vàng Phút 117': A. Hauksson (Stjarnan) nhận thẻ vàng.

113' BÀN THẮNG! Ilves (2-1) Phút 113': T. Miettunen (Ilves) lập công (kiến tạo: M. Rale). Tỷ số: 2 - 1.

111' Thay người Phút 111' (Stjarnan): A. Bjarnason vào sân thay O. Eggertsson.

111' Thay người Phút 111' (Stjarnan): A. Vilhjalmsson vào sân thay E. Atlason.

107' BÀN THẮNG! Stjarnan (1-1) Phút 107': F. Krkalic (Ilves) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.

106' Thẻ vàng Phút 106': A. Popovitch (Ilves) nhận thẻ vàng.

98' Thay người Phút 98' (Ilves): E. Tamminen vào sân thay T. Hytonen.

91' Thay người Phút 91' (Stjarnan): B. Hauksson vào sân thay T. Thorisson.

91' Thay người Phút 91' (Stjarnan): A. Hauksson vào sân thay B. Ingason.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': T. Thorisson (Stjarnan) nhận thẻ vàng.

85' Thay người Phút 85' (Ilves): L. Ala-Myllymaki vào sân thay O. Pettersson.

85' Thẻ vàng Phút 85': G. Nokkvason (Stjarnan) nhận thẻ vàng.

75' Thay người Phút 75' (Ilves): R. Riski vào sân thay J. Kilo.

73' Thay người Phút 73' (Stjarnan): D. Matthiasson vào sân thay B. Waren.

52' BÀN THẮNG! Ilves (1-0) Phút 52': J. Kilo (Ilves) lập công (kiến tạo: J. Kanga). Tỷ số: 1 - 0.

46' Thay người Phút 46' (Ilves): G. Bamba vào sân thay K. Wallius.

46' Thay người Phút 46' (Ilves): S. Baranov vào sân thay O. Multala.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

39' Thẻ vàng Phút 39': J. Gunnarsson (Stjarnan) nhận thẻ vàng.

24' Thẻ vàng Phút 24': O. Multala (Ilves) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Ilves tiếp đón Stjarnan.

Cập nhật lúc 01:27 31/07/2026

Đội hình chính thức Ilves Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Joni Lehtonen Stjarnan Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jokull Elisabetarson 12 Faris Krkalić 4 Oliver Pettersson 16 Tatu Miettunen 5 Sauli Väisänen 3 Matias Rale 14 Anton Popovitch 22 Oskari Multala 13 Kalle Wallius 30 Jardell Kanga 28 Jesse Kilo 9 Teemu Hytönen 12 Árni Snær Ólafsson 4 Þorri Mar Þórisson 5 Guðmundur Kristjánsson 3 Gustav Kjeldsen 32 Örvar Logi Örvarsson 18 Gudmundur Baldvin Nokkvason 8 Jóhann Árni Gunnarsson 23 Benedikt Warén 11 Birnir Snaer Ingason 22 Emil Atlason 7 Örvar Eggertsson Dự bị Ilves 1 Otso Virtanen 31 Rasmus Leislahti 25 Sebastian Suvanne 24 Ville Kumpu 19 Bamba Abdoul Goudouss 17 Stanislav Baranov 20 Otto Tiitinen 15 Lauri Ala-Myllymäki 45 Elias Tamminen Stjarnan 83 Duro Stefan Beic 1 Darri Bergmann Gylfason 19 Ari Leifsson 14 Bjarki Hauksson 6 Sindri Þór Ingimarsson 24 Sigurdur Gunnar Jónsson 29 Alex Þór Hauksson 25 Christian Alexandersson 35 Bjarki Sæmundsson Cập nhật đội hình lúc 22:33 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Ilves sẽ đối đầu Stjarnan tại Tammelan Stadion trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 30/07/2026.

Đây là cuộc so tài mà sự ổn định trong cách nhập cuộc và khả năng tận dụng những thời điểm quan trọng có thể quyết định thế trận. Ilves có lợi thế thi đấu tại Tammelan Stadion, nhưng Stjarnan bước vào trận đấu với những tín hiệu tích cực hơn về phong độ gần đây.

Ilves cần tìm lại sự chắc chắn

Ba trận gần nhất của Ilves đem lại một bức tranh thiếu ổn định: đội bóng này hòa ở trận mới nhất, thắng ở trận trước đó và thua trong trận còn lại. Chuỗi kết quả này cho thấy Ilves vẫn có khả năng giành kết quả tích cực, nhưng chưa duy trì được sự liền mạch qua các trận đấu.

Trong cuộc đối đầu với Stjarnan, Ilves cần kiểm soát tốt nhịp độ ngay từ đầu. Một thế trận chặt chẽ sẽ giúp đội chủ nhà hạn chế những khoảng trống không cần thiết, đồng thời tạo điều kiện để chuyển trạng thái tấn công một cách có tổ chức hơn.

Yếu tố sân đấu có thể trở thành điểm tựa tinh thần cho Ilves. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ phát huy hiệu quả nếu đội chủ nhà giữ được sự tập trung và không để trận đấu bị cuốn theo cách chơi của đối thủ.

Stjarnan có nền tảng phong độ tốt hơn

Stjarnan đang có chuỗi ba trận gần nhất gồm hai chiến thắng và một trận hòa. So với Ilves, đội khách thể hiện sự ổn định cao hơn trong kết quả, đặc biệt khi chưa phải nhận thất bại trong chuỗi trận được cung cấp.

Phong độ đó có thể giúp Stjarnan bước vào trận đấu với sự tự tin lớn hơn. Đội khách nhiều khả năng sẽ cố gắng duy trì sự cân bằng, tránh để Ilves tạo áp lực liên tục tại Tammelan Stadion. Khi có cơ hội, Stjarnan có thể ưu tiên những pha lên bóng trực diện và tận dụng sai sót trong khâu tổ chức của đối thủ.

Dù vậy, kết quả gần đây không đồng nghĩa Stjarnan sẽ dễ dàng kiểm soát trận đấu. Ilves vẫn có khả năng tạo ra thế trận cạnh tranh, nhất là khi đội chủ nhà chủ động đẩy cao cường độ và nhận được sự cổ vũ trên sân.

Lợi thế tâm lý nghiêng về Stjarnan

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Stjarnan giành chiến thắng trước Ilves. Kết quả này tạo cho đội khách một lợi thế tâm lý nhất định, trong khi Ilves sẽ cần chứng minh rằng khoảng cách từ lần gặp trước không phản ánh đúng khả năng hiện tại.

Ilves không nên để kết quả đối đầu trở thành áp lực. Cách tiếp cận phù hợp là tập trung vào từng giai đoạn của trận đấu, đặc biệt là khả năng duy trì cự ly đội hình và phản ứng sau những tình huống mất bóng.

Điểm then chốt ở cách triển khai trận đấu

Với những thông tin hiện có, chưa đủ cơ sở để xác định sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình xuất phát của hai đội. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở khả năng duy trì sự ổn định và xử lý các thời điểm bước ngoặt.

Ilves cần tránh khởi đầu thiếu chắc chắn, bởi Stjarnan đang có phong độ tốt hơn và từng giành chiến thắng trong lần gặp gần nhất. Ngược lại, Stjarnan phải duy trì sự tỉnh táo khi thi đấu trên sân đối phương, nơi một khoảnh khắc mất tập trung có thể khiến thế trận thay đổi.

Cuộc đấu cũng có thể được quyết định bởi khả năng chuyển đổi giữa phòng ngự và tấn công. Đội nào giữ được cấu trúc tốt hơn khi thay đổi trạng thái sẽ có cơ hội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn mà không phải đánh đổi quá nhiều về sự an toàn.

Nhận định trận đấu

Ilves có cơ hội tận dụng lợi thế sân nhà để tạo ra một trận đấu cân bằng, nhưng Stjarnan đang sở hữu nền tảng phong độ tích cực hơn. Chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất cũng giúp đội khách có thêm sự tự tin trước cuộc tái ngộ này.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Ilves cần sự chắc chắn và kiên nhẫn, còn Stjarnan có thể dựa vào sự ổn định để tìm cách kiểm soát những thời điểm quan trọng. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng hai đội hạn chế sai lầm và tận dụng cơ hội trong một thế trận được dự báo không dễ dàng cho bên nào.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Ilves · 0 thắng 0 hòa Stjarnan · 1 thắng Stjarnan 1 - 0 Ilves STJ

Ilves 5 trận gần nhất T B T T H 3 Trận 1-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Stjarnan 5 trận gần nhất B T B H T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới