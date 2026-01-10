TRỰC TIẾP Trực tiếp Indonesia vs Bangladesh: Indonesia dẫn 7-1 Chạm trán Bangladesh tại sân trung lập vào lúc 19h30 ngày 01/10, Indonesia đang nắm giữ cơ hội quan trọng để tích lũy thêm điểm số và tiếp tục bám đuổi ngôi đầu.

Indonesia 7 - 1 Bangladesh Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Indonesia 7 - 1 Bangladesh.

86' Indonesia ép sân Cầm bóng: Indonesia 71% - 29% Bangladesh, dứt điểm 28 - 4 (trúng đích 13 - 1), phạt góc 11 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 0 - 6.

84' VAR Phút 84': Quyết định của VAR.

83' Thẻ vàng Phút 83': (Bangladesh) nhận thẻ vàng.

74' Indonesia ép sân Cầm bóng: Indonesia 65% - 35% Bangladesh, dứt điểm 23 - 3 (trúng đích 10 - 1), phạt góc 8 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 4.

73' Thay người Phút 73' (Indonesia): Dean Ruben James vào sân thay Ivar Jenner.

73' Thay người Phút 73' (Indonesia): Egy Maulana Vikri vào sân thay Ragnar Oratmangoen.

73' Thay người Phút 73' (Bangladesh): Shakil Ahad Topu vào sân thay Minhazul Karim Shadin.

69' Thẻ vàng Phút 69': Elkan Baggott (Indonesia) nhận thẻ vàng.

62' Indonesia ép sân Cầm bóng: Indonesia 70% - 30% Bangladesh, dứt điểm 20 - 3 (trúng đích 10 - 1), phạt góc 7 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 0 - 4.

60' Thay người Phút 60' (Indonesia): Luke Vickery vào sân thay Rizky Ridho Ramadhani.

50' Indonesia ép sân Cầm bóng: Indonesia 69% - 31% Bangladesh, dứt điểm 17 - 1 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 0 - 2.

46' Thay người Phút 46' (Bangladesh): Minhazul Karim Shadin vào sân thay Shahriar Emon.

46' Thay người Phút 46' (Bangladesh): Farhaan wahid ali vào sân thay Shuki Itofusa.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 6 - 1.

45+1' BÀN THẮNG! Indonesia (6-1) Phút 45+1': Justin Hubner (Indonesia) lập công (kiến tạo: Calvin Verdonk). Tỷ số: 6 - 1.

42' BÀN THẮNG! Indonesia (5-1) Phút 42': Mitchell Lee Baker (Indonesia) lập công (kiến tạo: Justin Hubner). Tỷ số: 5 - 1.

37' Indonesia ép sân Cầm bóng: Indonesia 67% - 33% Bangladesh, dứt điểm 10 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 0.

37' BÀN THẮNG! Indonesia (4-1) Phút 37': Mitchell Lee Baker (Indonesia) lập công (kiến tạo: Ole Romeny). Tỷ số: 4 - 1.

36' BÀN THẮNG! Bangladesh (3-1) Phút 36': Shahriar Emon (Bangladesh) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

32' BÀN THẮNG! Indonesia (3-0) Phút 32': Rizky Ridho Ramadhani (Indonesia) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

27' Thay người Phút 27' (Bangladesh): Sohel Rana vào sân thay Shamit Shome.

25' Indonesia ép sân Cầm bóng: Indonesia 64% - 36% Bangladesh, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 0.

20' BÀN THẮNG! Indonesia (2-0) Phút 20': Mitchell Lee Baker (Indonesia) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

13' Indonesia ép sân Cầm bóng: Indonesia 59% - 41% Bangladesh, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 3.

11' BÀN THẮNG! Indonesia (1-0) Phút 11': Mitchell Lee Baker (Indonesia) lập công (kiến tạo: Ole Romeny). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Indonesia tiếp đón Bangladesh.

Cập nhật lúc 21:22 01/10/2026

Indonesia Thống kê Bangladesh 71% Kiểm soát bóng 29% 28 Dứt điểm 4 13 Trúng đích 1 11 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 6

Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Bangladesh diễn ra vào lúc 19h30 ngày 01/10 trong khuôn khổ giải đấu tập trung tại địa điểm trung lập. Đây là thời điểm then chốt khi Indonesia đang hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách nhằm bám đuổi vị trí dẫn đầu bảng đấu.

Bối cảnh bảng đấu và cơ hội bám đuổi của Indonesia

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Indonesia đang đứng ở vị trí thứ 2 với 4 điểm tích lũy được. Khoảng cách này mở ra cơ hội rõ ràng để đại diện xứ vạn đảo tiếp tục gia tăng áp lực lên ngôi đầu nếu giành được kết quả thuận lợi ở lượt trận này.

Trái ngược với đối thủ, Bangladesh đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Đội bóng này hiện xếp ở vị trí thứ 4 và chưa có được điểm số nào. Khoảng cách về mặt điểm số lẫn vị trí phản ánh đúng những thách thức mà Bangladesh đang phải đối mặt khi bước vào màn so tài sắp tới.

Phân tích phong độ thi đấu và xu hướng đối đầu

Nhìn vào các màn trình diễn gần nhất, Indonesia duy trì được tính ổn định cần thiết với 1 trận thắng và 1 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp họ có được sự tự tin cần thiết trong cách vận hành thế trận và kiểm soát nhịp độ trên sân.

Trong khi đó, phong độ của Bangladesh lại mang đến nhiều dấu hiệu đáng lo ngại khi họ phải nhận thất bại ở cả 2 trận đấu gần đây. Hàng thủ thiếu chắc chắn cùng khả năng chuyển đổi trạng thái chưa thực sự hiệu quả khiến Bangladesh liên tục rơi vào thế bất lợi trước các đối thủ.

Về lịch sử chạm trán gần đây, hai đội từng có 1 lần chia điểm với kết quả hòa, trong khi cả hai bên đều chưa giành thêm chiến thắng nào ở những lần đối đầu được ghi nhận. Việc thi đấu tại địa điểm trung lập cũng khiến yếu tố địa lợi không còn là thước đo, buộc cục diện trận đấu phải giải quyết hoàn toàn bằng năng lực chuyên môn và sự chuẩn bị chiến thuật.

Kỳ vọng thế trận

Với động lực bám đuổi ngôi đầu cùng phong độ ổn định hơn, Indonesia nhiều khả năng sẽ chủ động nắm giữ thế trận và áp đặt lối chơi ngay từ đầu. Đối với Bangladesh, ưu tiên hàng đầu của họ sẽ là củng cố hệ thống phòng ngự nhằm hạn chế khoảng trống và tìm kiếm những pha phản công chớp nhoáng.

Dựa trên tương quan về phong độ và vị trí hiện tại, Indonesia đang sở hữu nhiều lợi thế rõ rệt hơn để hướng đến một kết quả khả quan, qua đó tiếp tục duy trì cuộc đua ở nhóm dẫn đầu bảng đấu.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Indonesia · 0 thắng 1 hòa Bangladesh · 0 thắng Indonesia 0 - 0 Bangladesh Hòa Indonesia - Bangladesh Hòa Indonesia - Bangladesh Hòa

Indonesia 5 trận gần nhất H T H B T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Bangladesh 5 trận gần nhất B B T B B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Malaysia 2 1 1 0 +3 4 H T 2 Indonesia 2 1 1 0 +2 4 H T 3 Singapore 2 1 0 1 -1 3 T B 4 Bangladesh 2 0 0 2 -4 0 B B