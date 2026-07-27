TRỰC TIẾP Trực tiếp Indonesia vs Campuchia: Đội hình xuất phát Indonesia và Campuchia cùng chưa có điểm, nhưng Indonesia chiếm ưu thế rõ rệt trong 3 lần đối đầu gần nhất trước cuộc chạm trán tại The National Stadium.

Indonesia vs Campuchia SẮP BẮT ĐẦU • 20:30 20:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Indonesia và Campuchia đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:30.

Cập nhật lúc 19:50 27/07/2026

Đội hình chính thức Indonesia Sơ đồ 4-4-2 Campuchia Sơ đồ 4-4-2 1 Nadeo Argawinata 5 Rizky Ridho 13 Beckham Putra Nugraha 14 Eliano Reijnders 6 Sandy Walsh 16 Dony Tri Pamungkas 9 Mathew Baker 18 Ivar Jenner 23 Marc Klok 20 Shayne Pattynama 19 T. Haye 22 Kimhuy Hul 18 Ouk Sovann 5 Hikaru Mizuno 26 Sokmeng Chea 16 Devit Yem 12 Suhana Sos 4 Alisher Mirzaev 6 Yudai Ogawa 8 Samuel Bong 9 Chanthea Sieng 17 Ty Sa Dự bị Indonesia 2 Brian Fatari 3 Wahyu Prasetyo 4 Jordi Amat 8 I Kadek Agung Widnyana 10 Egy Maulana Vikri 11 Ragnar Oratmangoen 12 Cahya Supriadi 15 Saddil Ramdani 17 Rizky Eka Pratama Campuchia 1 Koy Salim 7 Iago 10 Mat Noron 11 Mon Rado 13 Chenmakara Nu 14 Hav Soknet 15 Tum Makara 19 Phat Sokha 21 Ly Heng Reth Cập nhật đội hình lúc 19:50 27/07/2026

Thông tin trận đấu

Indonesia sẽ đối đầu Campuchia tại The National Stadium lúc 20h30 ngày 27/07/2026 trong khuôn khổ ASEAN Cup. Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang đứng ở nửa cuối bảng xếp hạng, khi Indonesia xếp hạng 3 và Campuchia xếp hạng 4; cả hai cùng có 0 điểm.

Bối cảnh này khiến trận đấu trở thành cơ hội để hai đội tìm kiếm điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cho phép kết luận về mục tiêu đi tiếp hay tác động của kết quả đến thứ hạng sau trận.

Indonesia có lợi thế từ đối đầu

Indonesia đang nắm ưu thế tuyệt đối trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội. Đội bóng này thắng cả 3 trận, trong khi Campuchia không có chiến thắng và hai bên cũng không hòa trận nào.

Xu hướng đối đầu này tạo ra lợi thế đáng kể về tâm lý cho Indonesia. Ngược lại, Campuchia cần duy trì sự tập trung và hạn chế để đối thủ sớm kiểm soát thế trận bằng sự tự tin có sẵn từ những lần gặp nhau trước.

Campuchia cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Phong độ gần nhất của Campuchia được ghi nhận là một thất bại. Dù dữ liệu không cung cấp thêm chi tiết về trận đấu này, kết quả đó cho thấy Campuchia bước vào cuộc đối đầu với nhu cầu cải thiện rõ rệt về sự ổn định.

Trong những trận đấu có khoảng cách đối đầu bất lợi, khả năng nhập cuộc thường có ý nghĩa quan trọng. Campuchia cần tránh để Indonesia tạo sức ép liên tục ngay từ đầu, đồng thời giữ cự ly đội hình đủ chặt để không trao cho đối thủ nhiều khoảng trống.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Indonesia nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng ưu thế đối đầu để chủ động hơn trong cách tổ chức trận đấu. Nếu kiểm soát được nhịp độ và duy trì sức ép hợp lý, đội bóng này có thể buộc Campuchia phải lùi sâu và dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ phòng ngự.

Tuy nhiên, lợi thế trong lịch sử không thể thay thế màn trình diễn trên sân. Indonesia vẫn cần biến sự tự tin thành các pha phối hợp có tính kết nối, thay vì chỉ dựa vào kết quả của những lần gặp trước.

Với Campuchia, ưu tiên hàng đầu là giữ trận đấu trong tầm kiểm soát càng lâu càng tốt. Khả năng chuyển trạng thái nhanh và tận dụng những thời điểm Indonesia dâng cao có thể là hướng tiếp cận phù hợp, nhưng dữ liệu hiện có chưa cho biết đội sẽ sử dụng sơ đồ hay nhân sự nào.

Nhận định trước trận

Indonesia bước vào trận đấu với ưu thế rõ ràng hơn nhờ thành tích thắng cả 3 lần đối đầu gần nhất. Campuchia lại đang đứng hạng 4, chưa có điểm và vừa trải qua một thất bại, nên áp lực về sự phản ứng sẽ lớn hơn.

Dù vậy, khoảng cách hiện tại không đồng nghĩa trận đấu sẽ diễn ra một chiều. Indonesia cần chứng minh ưu thế bằng khả năng kiểm soát và sự chính xác trong từng thời điểm, còn Campuchia phải tìm cách kéo đối thủ ra khỏi vùng an toàn.

Nhìn chung, Indonesia có nền tảng thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn, trong khi Campuchia cần một màn trình diễn kỷ luật để thay đổi xu hướng bất lợi. Trận đấu được chờ đợi sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội xử lý sức ép và cơ hội trong từng giai đoạn.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Indonesia · 3 thắng 0 hòa Campuchia · 0 thắng Indonesia 2 - 1 Campuchia IND Indonesia 4 - 2 Campuchia IND Campuchia 0 - 4 Indonesia IND

Indonesia 5 trận gần nhất T T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Campuchia 5 trận gần nhất B T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Việt Nam 1 1 0 0 +7 3 T 2 Singapore 1 1 0 0 +1 3 T 3 Indonesia 0 0 0 0 0 0 4 Campuchia 1 0 0 1 -1 0 B 5 Đông Timor 1 0 0 1 -7 0 B 5 TBC 0 0 0 0 0 0

Tình hình lực lượng Indonesia ✚ Kevin Diks (Foot Bruise) Campuchia ✚ Sor Rotana (Calf Injury) ✚ Sokyuth Kim (Ankle Injury) ✚ Kakada Sin (Ankle Sprain)