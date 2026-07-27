Trực tiếp Indonesia vs Campuchia: Indonesia nới rộng cách biệt 3-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Indonesia vs Campuchia: Indonesia nới rộng cách biệt 3-0

Văn Thể27/07/2026 15:29

Indonesia và Campuchia cùng chưa có điểm, nhưng Indonesia chiếm ưu thế rõ rệt trong 3 lần đối đầu gần nhất trước cuộc chạm trán tại The National Stadium.

Indonesia3 - 0CampuchiaHiệp 1 — phút 46'
  • 46'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Indonesia 3 - 0 Campuchia.

  • 36'Indonesia ép sân

    Cầm bóng: Indonesia 69 - 31 Campuchia, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 3.

  • 24'Indonesia ép sân

    Cầm bóng: Indonesia 74 - 26 Campuchia, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 3.

  • 24'BÀN THẮNG! Indonesia (3-0)

    Phút 24': Sandy Walsh () lập công (kiến tạo: T. Haye). Tỷ số: 3 - 0.

  • 15'BÀN THẮNG! Indonesia (2-0)

    Phút 15': Mathew Baker  () lập công (kiến tạo: Eliano Reijnders). Tỷ số: 2 - 0.

  • 12'Indonesia ép sân

    Cầm bóng: Indonesia 60 - 40 Campuchia, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 6'BÀN THẮNG! Indonesia (1-0)

    Phút 6': Mathew Baker  () lập công (kiến tạo: T. Haye). Tỷ số: 1 - 0.

  • 5'Thẻ vàng

    Phút 5': Yudai Ogawa () nhận thẻ vàng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Indonesia tiếp đón Campuchia.

Cập nhật lúc 21:16 27/07/2026

Đội hình chính thức
Indonesia
Sơ đồ 4-4-2
Campuchia
Sơ đồ 4-4-2
1
Nadeo Argawinata
5
Rizky Ridho
13
Beckham Putra Nugraha
14
Eliano Reijnders
6
Sandy Walsh
16
Dony Tri Pamungkas
9
Mathew Baker
18
Ivar Jenner
23
Marc Klok
20
Shayne Pattynama
19
T. Haye
22
Kimhuy Hul
18
Ouk Sovann
5
Hikaru Mizuno
26
Sokmeng Chea
16
Devit Yem
12
Suhana Sos
4
Alisher Mirzaev
6
Yudai Ogawa
8
Samuel Bong
9
Chanthea Sieng
17
Ty Sa
Dự bị
Indonesia
2 Brian Fatari3 Wahyu Prasetyo4 Jordi Amat8 I Kadek Agung Widnyana10 Egy Maulana Vikri11 Ragnar Oratmangoen12 Cahya Supriadi15 Saddil Ramdani17 Rizky Eka Pratama
Campuchia
1 Koy Salim7 Iago10 Mat Noron11 Mon Rado13 Chenmakara Nu14 Hav Soknet15 Tum Makara19 Phat Sokha21 Ly Heng Reth
Cập nhật đội hình lúc 19:50 27/07/2026
IndonesiaThống kêCampuchia
69%
Kiểm soát bóng
31%
5
Dứt điểm
2
5
Trúng đích
0
3
Phạt góc
2
6
Phạm lỗi
2
0
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
3

Thông tin trận đấu

Indonesia sẽ đối đầu Campuchia tại The National Stadium lúc 20h30 ngày 27/07/2026 trong khuôn khổ ASEAN Cup. Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang đứng ở nửa cuối bảng xếp hạng, khi Indonesia xếp hạng 3 và Campuchia xếp hạng 4; cả hai cùng có 0 điểm.

Bối cảnh này khiến trận đấu trở thành cơ hội để hai đội tìm kiếm điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cho phép kết luận về mục tiêu đi tiếp hay tác động của kết quả đến thứ hạng sau trận.

Indonesia có lợi thế từ đối đầu

Indonesia đang nắm ưu thế tuyệt đối trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội. Đội bóng này thắng cả 3 trận, trong khi Campuchia không có chiến thắng và hai bên cũng không hòa trận nào.

Xu hướng đối đầu này tạo ra lợi thế đáng kể về tâm lý cho Indonesia. Ngược lại, Campuchia cần duy trì sự tập trung và hạn chế để đối thủ sớm kiểm soát thế trận bằng sự tự tin có sẵn từ những lần gặp nhau trước.

Campuchia cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Phong độ gần nhất của Campuchia được ghi nhận là một thất bại. Dù dữ liệu không cung cấp thêm chi tiết về trận đấu này, kết quả đó cho thấy Campuchia bước vào cuộc đối đầu với nhu cầu cải thiện rõ rệt về sự ổn định.

Trong những trận đấu có khoảng cách đối đầu bất lợi, khả năng nhập cuộc thường có ý nghĩa quan trọng. Campuchia cần tránh để Indonesia tạo sức ép liên tục ngay từ đầu, đồng thời giữ cự ly đội hình đủ chặt để không trao cho đối thủ nhiều khoảng trống.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Indonesia nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng ưu thế đối đầu để chủ động hơn trong cách tổ chức trận đấu. Nếu kiểm soát được nhịp độ và duy trì sức ép hợp lý, đội bóng này có thể buộc Campuchia phải lùi sâu và dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ phòng ngự.

Tuy nhiên, lợi thế trong lịch sử không thể thay thế màn trình diễn trên sân. Indonesia vẫn cần biến sự tự tin thành các pha phối hợp có tính kết nối, thay vì chỉ dựa vào kết quả của những lần gặp trước.

Với Campuchia, ưu tiên hàng đầu là giữ trận đấu trong tầm kiểm soát càng lâu càng tốt. Khả năng chuyển trạng thái nhanh và tận dụng những thời điểm Indonesia dâng cao có thể là hướng tiếp cận phù hợp, nhưng dữ liệu hiện có chưa cho biết đội sẽ sử dụng sơ đồ hay nhân sự nào.

Nhận định trước trận

Indonesia bước vào trận đấu với ưu thế rõ ràng hơn nhờ thành tích thắng cả 3 lần đối đầu gần nhất. Campuchia lại đang đứng hạng 4, chưa có điểm và vừa trải qua một thất bại, nên áp lực về sự phản ứng sẽ lớn hơn.

Dù vậy, khoảng cách hiện tại không đồng nghĩa trận đấu sẽ diễn ra một chiều. Indonesia cần chứng minh ưu thế bằng khả năng kiểm soát và sự chính xác trong từng thời điểm, còn Campuchia phải tìm cách kéo đối thủ ra khỏi vùng an toàn.

Nhìn chung, Indonesia có nền tảng thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn, trong khi Campuchia cần một màn trình diễn kỷ luật để thay đổi xu hướng bất lợi. Trận đấu được chờ đợi sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội xử lý sức ép và cơ hội trong từng giai đoạn.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Indonesia · 3 thắng0 hòaCampuchia · 0 thắng
23/12/2022
Indonesia
2 - 1
Campuchia
IND
09/12/2021
Indonesia
4 - 2
Campuchia
IND
07/12/2008
Campuchia
0 - 4
Indonesia
IND
Indonesia
5 trận gần nhất
TTBT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi bàn
0
Thủng lưới
Campuchia
5 trận gần nhất
BTT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Việt Nam1100+73T
2Singapore1100+13T
3Indonesia000000
4Campuchia1001-10B
5Đông Timor1001-70B
5TBC000000
Tình hình lực lượng
Indonesia
Kevin Diks (Foot Bruise)
Campuchia
Sor Rotana (Calf Injury)
Sokyuth Kim (Ankle Injury)
Kakada Sin (Ankle Sprain)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Indonesia vs Campuchia: Indonesia nới rộng cách biệt 3-0
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