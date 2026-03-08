TRỰC TIẾP Trực tiếp Indonesia vs Việt Nam: Hiệp 2 bắt đầu, Việt Nam dẫn 2-0 Indonesia có mạch hai trận thắng, Việt Nam bất bại trong hai trận gần nhất; cán cân đối đầu nghiêng nhẹ về Indonesia trước cuộc chạm trán tại ASEAN Cup.

Indonesia 0 - 2 Việt Nam Hiệp 2 — phút 51' 51' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Indonesia 0 - 2 Việt Nam.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

31' Thẻ vàng Phút 31': T. Haye (Indonesia) nhận thẻ vàng (Foul).

15' BÀN THẮNG! Việt Nam (0-2) Phút 15': Nguyen Hai Long (Việt Nam) lập công (kiến tạo: Le Pham Thanh Long). Tỷ số: 0 - 2.

6' BÀN THẮNG! Việt Nam (0-1) Phút 6': Nguyen Van Vi (Việt Nam) lập công (kiến tạo: Nguyen Hoang Duc). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Indonesia tiếp đón Việt Nam.

Cập nhật lúc 21:41 03/08/2026

Thông tin trận đấu

Indonesia sẽ gặp Việt Nam lúc 20:30 ngày 03/08/2026 tại Pakansari Stadium trong khuôn khổ ASEAN Cup AFF Championship. Hai đội bước vào cuộc chạm trán với những tín hiệu khác nhau về phong độ, trong khi lịch sử đối đầu gần đây cho thấy khoảng cách không lớn.

Indonesia đang có chuỗi hai trận thắng liên tiếp. Việt Nam cũng duy trì trạng thái bất bại trong hai trận gần nhất, với một chiến thắng và một trận hòa. Những dữ kiện này tạo nên thế trận cân bằng về sự ổn định, dù Indonesia đang sở hữu lợi thế nhỏ về đà thi đấu.

Indonesia có lợi thế từ mạch thắng

Hai chiến thắng liên tiếp giúp Indonesia bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đang biết cách duy trì hiệu quả qua các trận gần đây, đồng thời có cơ sở để tiếp tục phát huy cách nhập cuộc chủ động.

Trước Việt Nam, Indonesia nhiều khả năng sẽ muốn biến lợi thế tinh thần thành sức ép trên sân. Tuy nhiên, mạch thắng không tự động bảo đảm một trận đấu dễ dàng. Đội chủ nhà vẫn cần kiểm soát tốt nhịp độ, đặc biệt ở những thời điểm Việt Nam có thể gia tăng sức ép hoặc chuyển trạng thái nhanh.

Việt Nam duy trì sự ổn định

Việt Nam bất bại trong hai trận gần nhất, gồm một chiến thắng và một trận hòa. So với Indonesia, chuỗi kết quả này không tạo ra cùng một nhịp thắng, nhưng lại cho thấy đội bóng vẫn giữ được khả năng hạn chế thất bại.

Điểm đáng chú ý của Việt Nam là sự cân bằng giữa mục tiêu tạo khác biệt và yêu cầu bảo đảm an toàn. Khi đối thủ đang có hai trận thắng liên tiếp, việc không để trận đấu bị cuốn theo tốc độ của Indonesia sẽ là yếu tố quan trọng. Việt Nam cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, kiên nhẫn chờ thời cơ và tận dụng hiệu quả những khoảng trống xuất hiện trong quá trình đối thủ dâng cao.

Đối đầu gần đây nghiêng về Indonesia

Trong năm lần gặp nhau gần nhất, Indonesia thắng ba trận, hòa không trận nào và Việt Nam thắng hai trận. Cán cân này nghiêng về Indonesia, nhưng chưa cho thấy sự chênh lệch tuyệt đối khi Việt Nam vẫn có hai chiến thắng trong cùng giai đoạn.

Vì vậy, lịch sử đối đầu chủ yếu mang đến lợi thế tâm lý cho Indonesia hơn là bảo đảm về chuyên môn. Việt Nam có thể dựa vào những kết quả tích cực của mình để duy trì sự tự tin, trong khi Indonesia phải chứng minh ưu thế đối đầu bằng màn trình diễn cụ thể trên sân.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định chắc chắn sơ đồ hoặc danh sách đá chính của hai đội. Dù vậy, khu vực giữa sân nhiều khả năng sẽ quyết định cách trận đấu vận hành. Đội kiểm soát được bóng và hạn chế các pha chuyển trạng thái của đối thủ sẽ có cơ hội làm chủ thế trận.

Indonesia có thể tìm cách tận dụng sự hưng phấn từ chuỗi thắng để đẩy cao cường độ ngay từ đầu. Ngược lại, Việt Nam cần giữ cấu trúc phòng ngự đủ chặt trước khi tổ chức các đợt tấn công. Sự kiên nhẫn sẽ đặc biệt quan trọng, bởi một khoảng trống nhỏ cũng có thể làm thay đổi thế cân bằng giữa hai đội.

Nhận định trước trận

Indonesia sở hữu lợi thế về chuỗi hai trận thắng và thành tích đối đầu gần đây, nhưng Việt Nam không bước vào trận đấu với tâm thế bị động. Đội bóng áo đỏ đang bất bại trong hai trận gần nhất và có đủ cơ sở để hướng tới một màn trình diễn chặt chẽ.

Đây là cuộc đối đầu mà Indonesia được đánh giá nhỉnh hơn về đà thi đấu, còn Việt Nam có thể đặt trọng tâm vào sự ổn định và khả năng kiểm soát rủi ro. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào cách mỗi đội xử lý sức ép, tranh chấp ở giữa sân và tận dụng những thời điểm chuyển trạng thái.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Indonesia · 3 thắng 0 hòa Việt Nam · 2 thắng Việt Nam 1 - 0 Indonesia VN Việt Nam 0 - 3 Indonesia IND Indonesia 1 - 0 Việt Nam IND Việt Nam 0 - 1 Indonesia IND Việt Nam 2 - 0 Indonesia VN

Indonesia 5 trận gần nhất T T T T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới Việt Nam 5 trận gần nhất H T T T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 3.5) 0 Thủng lưới