TRỰC TIẾP Trực tiếp Inter Club d'Escaldes vs FC Copenhagen: Đội hình xuất phát FC Copenhagen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 7 điểm ở hạng 7. Họ làm khách của Inter Club d'Escaldes lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Estadi de la FAF.

Inter Club d'Escaldes vs FC Copenhagen SẮP BẮT ĐẦU • 03:00 03:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Inter Club d'Escaldes và FC Copenhagen đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:34 27/11/2026

Đội hình chính thức Inter Club d'Escaldes Sơ đồ 4-3-3 · HLV Felip Ortiz FC Copenhagen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV B. Svensson 13 Javi Díaz 24 M. Pochettino 4 Álex Sánchez 2 Habib Hernandez Anwar 3 J. Torres 8 David López 6 Víctor Alonso 19 Pablo Serafín 7 Juan Cámara 9 Faysal Chouaib 31 S. Sidibe 31 R. Rúnarsson 20 J. Suzuki 27 T. Delaney 6 A. Markgráf 7 M. Carrizo 33 A. Král 21 Emil Madsen 15 M. López 28 Hunor Vajk Németh 10 Elyounoussi 39 V. Dadason Dự bị Inter Club d'Escaldes 70 B. Arellano 23 L. Diaby 99 Rafinha 18 Robin Hugues Lafarge 21 Marc Jurado 1 Pol Freixanet 27 R. Rosaria 44 A. Prelado FC Copenhagen 45 G. Olsen 44 G. Vianney 51 Breum-Harild 2 F. Beijmo 24 B. Meling 12 T. Maseko 13 R. Huescas 36 W. Clem 61 G. Rasmussen Cập nhật đội hình lúc 02:35 27/11/2026

FC Copenhagen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 7 điểm. Đội khách đến sân Estadi de la FAF lúc 03:00 ngày 27/11/2026 để gặp Inter Club d'Escaldes, đội đang ở nửa cuối bảng xếp hạng.

Copenhagen giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng

Với 7 điểm, FC Copenhagen hiện xếp hạng 7. Đây là vị trí của một đội đang đi đúng nhịp trong cuộc đua tốp đầu và có lý do để nhìn lên phía trên.

Ở chiều ngược lại, Inter Club d'Escaldes đứng hạng 35 và chưa có điểm nào. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng vì thế rất rõ ràng trước giờ bóng lăn.

Phong độ: Copenhagen thắng 4 trong 5 trận gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, FC Copenhagen thắng 4 trận và thua 1 trận. Trận thua nằm ở lượt đấu mới nhất, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước đó.

Điều này đặt đội khách vào tình thế cần phản ứng nhanh. Họ có nền tảng phong độ tốt, nhưng cũng muốn khép lại trận thua gần nhất bằng một kết quả tích cực.

Inter Club d'Escaldes có 5 trận gần nhất thắng 1, hòa 3 và thua 1. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà khó bị đánh bại. Trận thắng của họ nằm ở lượt đấu mới nhất trong chuỗi, kế đó là trận hòa, trận thua rồi hai trận hòa.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai bên đang ở những vị trí rất khác nhau, nhưng phong độ gần đây của Inter Club d'Escaldes cho thấy họ biết cách giữ điểm. Với đội chủ nhà, mục tiêu cụ thể là tìm điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng.

FC Copenhagen sẽ muốn tận dụng sức mạnh từ chuỗi thắng vừa qua để củng cố vị trí hạng 7. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ duy trì khoảng cách với nhóm dẫn đầu và tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Nhận định chung

Xét về vị trí và phong độ, FC Copenhagen đang chiếm ưu thế rõ rệt. Đội khách có 7 điểm, hạng 7 và 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, trong khi Inter Club d'Escaldes vẫn đang chờ điểm số đầu tiên.

Tuy vậy, thành tích 3 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất của đội chủ nhà cho thấy họ không dễ bị đánh bại. Trận đấu vì thế có thể xoay quanh việc Copenhagen kiên nhẫn tìm cách phá thế chắc chắn của đối thủ.

Inter Club d'Escaldes 5 trận gần nhất T H B H H 7 Trận 3-1-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 9 Thủng lưới FC Copenhagen 5 trận gần nhất B T T T T 9 Trận 6-3-0 T-H-B 24 Ghi (TB 2.7) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 6 Brann 3 2 1 0 +4 7 H T T 7 FC Copenhagen 3 2 1 0 +4 7 T H T 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … 34 FC Midtjylland 3 0 1 2 -6 1 B B H 35 Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 -5 0 B B B 36 Kauno Žalgiris 3 0 0 3 -10 0 B B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại