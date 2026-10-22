Trực tiếp Inter Club d'Escaldes vs Universitatea Craiova: Universitatea Craiova nhân đôi cách biệt

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Inter Club d'Escaldes vs Universitatea Craiova: Universitatea Craiova nhân đôi cách biệt

Văn Thể22/10/2026 19:16

Inter Club d'Escaldes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ chuỗi thắng 3 trong 5 trận gần nhất, dù bảng xếp hạng ghi nhận đội đứng thứ 33. Trận đấu với Universitatea Craiova diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10 trên sân Estadi de la FAF.

Inter Club d'Escaldes0 - 2Universitatea CraiovaHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Inter Club d'Escaldes 0 - 2 Universitatea Craiova.

  • 36'Inter Club d'Escaldes ép sân

    Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 67% - 33% Universitatea Craiova, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 2 - 1.

  • 26'Thẻ vàng

    Phút 26': David Lopez (Inter Club d'Escaldes) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 24'Inter Club d'Escaldes ép sân

    Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 65% - 35% Universitatea Craiova, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 19'Thẻ vàng

    Phút 19': O. Romanchuk (Universitatea Craiova) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 46% - 54% Universitatea Craiova, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

  • 5'BÀN THẮNG! Universitatea Craiova (0-2)

    Phút 5': S. Baiaram (Universitatea Craiova) lập công (kiến tạo: N. Bancu). Tỷ số: 0 - 2.

  • 3'BÀN THẮNG! Universitatea Craiova (0-1)

    Phút 3': A. Al Hamlawi (Universitatea Craiova) lập công (kiến tạo: C. Mora). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Inter Club d'Escaldes tiếp đón Universitatea Craiova.

Cập nhật lúc 00:31 23/10/2026

Đội hình chính thức
Inter Club d'Escaldes
Sơ đồ 4-1-4-1
Universitatea Craiova
Sơ đồ 3-4-3
13
Javier Díaz
24
Maurizio Pochettino
4
Álex Sánchez
2
Anwar Hernandez
3
Jilmar Torres
6
Víctor Alonso
11
Domi Berlanga
19
Pablo Molina
8
David López
31
Soule Sidibe
9
Faysal Chouaib
21
Laurenţiu Popescu
3
Oleksandr Romanchuk
24
Nikola Stevanović
6
Vladimir Screciu
17
Carlos Mora
16
João Lameira
8
Tudor Băluță
11
Nicușor Bancu
20
Alexandru Cicâldău
9
Assad Al-Hamlawi
10
Ștefan Baiaram
Dự bị
Inter Club d'Escaldes
1 Pol Freixanet27 Rodrigo Rosária17 Adrian Da Cunha18 Robin Lafarge21 Marc Rodríguez7 Juan Camara23 Lamine Diaby46 Luque Arnau99 Rafinha
Universitatea Craiova
1 Alexandru Maxim90 Răzvan Sava5 Baptiste Roux31 Ronaldo Webster23 Samuel Teles4 Alexandru Crețu29 Luca Băsceanu7 Steven Nsimba19 Heriberto Tavares
Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026
Inter Club d'EscaldesThống kêUniversitatea Craiova
67%
Kiểm soát bóng
33%
1
Dứt điểm
5
1
Trúng đích
4
0
Phạt góc
2
8
Phạm lỗi
2
1
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
1

Inter Club d'Escaldes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và cần một kết quả tốt để giữ nhịp. Đối thủ của họ là Universitatea Craiova, đội đang có phong độ rất cao. Trận đấu bắt đầu lúc 23h45 ngày 22/10/2026 trên sân Estadi de la FAF.

Inter Club d'Escaldes giữ nhịp bằng phong độ thất thường nhưng đầy nỗ lực

Năm trận gần nhất, Inter Club d'Escaldes thắng 3 trận và thua 2 trận. Đội cũng thắng ở trận mới nhất, nên bước vào cuộc đối đầu này với tinh thần tích cực.

Tuy nhiên, chuỗi kết quả của họ xen kẽ giữa thắng và thua. Điều đó cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định cần thiết. Trên bảng xếp hạng, Inter Club d'Escaldes đứng thứ 33 với 0 điểm. Vì vậy mỗi kết quả tích cực đều có giá trị lớn trong nỗ lực tiến gần nhóm đầu.

Universitatea Craiova mang theo phong độ ấn tượng

Universitatea Craiova thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội cũng thắng ở trận mới nhất. Đó là một chuỗi kết quả giúp họ bước vào trận đấu với sự tự tin cao.

Trên bảng xếp hạng, Universitatea Craiova đứng thứ 21 với 1 điểm, cao hơn đối thủ 12 bậc. Phong độ gần đây của họ cho thấy đội khách có sự ổn định rõ rệt hơn chủ nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi kết quả xen kẽ, Inter Club d'Escaldes cần duy trì sự tập trung suốt 90 phút. Trên sân nhà, việc giữ kỷ luật và tận dụng thời điểm đối thủ lơi lỏng có thể là chìa khóa để họ tạo bất ngờ.

Ngược lại, Universitatea Craiova sẽ muốn phát huy mạch ít thất bại: họ chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn ở mọi khâu, đội khách hoàn toàn có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Nhận định

Về phong độ, Universitatea Craiova nhỉnh hơn với 4 trận thắng và 1 trận hòa, so với 3 trận thắng và 2 trận thua của đội chủ nhà. Dù vậy, Inter Club d'Escaldes vừa thắng ở trận gần nhất và có lợi thế sân nhà, nên vẫn có cơ sở để tạo ra một trận đấu cạnh tranh.

Cả hai đội đều cần điểm số để cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng. Đó là lý do trận đấu hứa hẹn diễn ra quyết liệt từ những phút đầu tiên.

Inter Club d'Escaldes
5 trận gần nhất
TBTBT
5
Trận
3-1-1
T-H-B
9
Ghi (TB 1.8)
4
Thủng lưới
Universitatea Craiova
5 trận gần nhất
THTTT
1
Trận
0-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Brighton1100+43T
2FC Copenhagen1100+33T
3Trabzonspor1100+23T
8FC Lugano1100+13T
9Monaco1100+13T
20Egnatia Rrogozhinë101001H
21Universitatea Craiova101001H
22Riga101001H
24FK Crvena Zvezda1001-10B
25Ajax1001-10B
32Pafos1001-20B
33Inter Club d'Escaldes1001-20B
34FC Iberia 19991001-20B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Inter Club d'Escaldes vs Universitatea Craiova: Universitatea Craiova nhân đôi cách biệt
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