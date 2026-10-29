Trực tiếp Inter Miami vs FC Cincinnati: Inter Miami ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Inter Miami vs FC Cincinnati: Inter Miami ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể29/10/2026 02:14

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Inter Miami và FC Cincinnati thường có nhiều bàn thắng, mở ra kỳ vọng về một màn đôi công tại Nu Stadium lúc 06:30 ngày 29/10/2026.

Inter Miami0 - 0FC CincinnatiHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Lionel Messi (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 39'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Inter Miami 60% - 40% FC Cincinnati, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3.

  • 26'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Inter Miami 61% - 39% FC Cincinnati, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Inter Miami 45% - 55% FC Cincinnati, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Inter Miami tiếp đón FC Cincinnati.

Cập nhật lúc 07:25 29/10/2026

Đội hình chính thức
Inter Miami
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González
FC Cincinnati
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan
97
D. St. Clair
2
G. Luján
5
Casemiro
16
Micael
3
Reguilón
7
R. De Paul
22
D. Ayala
80
M. Galarza
10
L. Messi
9
L. Suárez
19
G. Berterame
18
R. Celentano
11
S. Gidi
4
N. Hagglund
15
T. Hadebe
23
D. Douděra
22
G. Valenzuela
10
Evander
5
O. Nwobodo
29
Bryan Josías Ramírez León
17
K. Mboma Dem
9
K. Denkey
Dự bị
Inter Miami
11 Riquelme Fillipi42 Y. Bright17 I. Fray20 S. Morales4 F. Mura56 Daniel Pinter34 R. Ríos Novo8 T. Segovia37 M. Falcón
FC Cincinnati
88 A. Chirila99 A. Jabbari13 E. Louro70 J. Martínez27 B. Anunga2 A. Powell24 K. Smith20 P. Bucha16 T. Barlow
Cập nhật đội hình lúc 06:02 29/10/2026
Inter MiamiThống kêFC Cincinnati
60%
Kiểm soát bóng
40%
1
Dứt điểm
4
0
Trúng đích
0
1
Phạt góc
1
3
Phạm lỗi
3
1
Việt vị
0

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Inter Miami và FC Cincinnati thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu tại Nu Stadium lúc 06:30 ngày 29/10/2026 được kỳ vọng tiếp nối mạch chuyện đó. Hai đội đều mang phong độ thất thường vào trận, một yếu tố thường làm tăng tính mở của cuộc đấu.

Thế đối đầu nghiêng về Inter Miami

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Inter Miami thắng 3 trận, hòa 1 trận và để FC Cincinnati thắng 1 trận. Chủ nhà vì thế có lợi thế tâm lý nhất định khi tái ngộ đối thủ quen thuộc.

Tuy vậy, một trận thắng của FC Cincinnati trong chuỗi đó cho thấy đội khách hoàn toàn đủ sức gây khó khăn. Những cuộc đối đầu này thường đi kèm nhiều bàn thắng, nên mọi lợi thế đều có thể bị xóa nhòa chỉ trong một khoảnh khắc.

Phong độ Inter Miami: thăng trầm đan xen

Trong 5 trận gần nhất, Inter Miami thắng 3 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà từng có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, nhưng đã thua ở trận đấu gần đây nhất.

Cú trượt chân này đặt Inter Miami vào tình thế cần phản ứng ngay trên sân nhà. Nếu muốn lấy lại mạch thắng, họ nhiều khả năng phải chủ động tấn công, và điều đó càng làm tăng chất đôi công của trận đấu.

Phong độ FC Cincinnati: đang hồi phục

FC Cincinnati cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Khác với đối thủ, đội khách đang đi lên khi thắng cả hai trận mới nhất, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó.

Tinh thần hưng phấn từ hai chiến thắng liền kề là hành trang đáng giá cho chuyến làm khách. Dù vậy, việc từng thua hai trận liên tiếp cho thấy sự ổn định vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội có cùng thành tích 3 thắng, 2 thua trong 5 trận gần nhất, nhưng đang ở hai thái cực về cảm xúc. Inter Miami cần chứng tỏ mình sau trận thua gần nhất, còn FC Cincinnati muốn kéo dài mạch thắng.

Khi cả hai cùng có động lực để chơi cởi mở, trận đấu nhiều khả năng diễn ra với nhịp độ cao và những pha chuyển trạng thái liên tục. Đội nào giữ được sự tập trung ở khâu phòng ngự khi chuyển đổi trạng thái sẽ nắm lợi thế lớn.

Nhận định

Lịch sử đối đầu nghiêng về Inter Miami, trong khi phong độ hiện tại của FC Cincinnati lại có phần nhỉnh hơn về mặt cảm xúc. Sự cân bằng này khiến cuộc đối đầu khó đoán hơn so với những gì thành tích đối đầu thể hiện.

Nhìn chung, một trận đấu cởi mở, giàu bàn thắng là kịch bản hợp lý nhất. Người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một cuộc đấu hấp dẫn, nơi cả hai đội đều sẵn sàng đáp trả nhau bằng những pha tấn công.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Inter Miami · 3 thắng1 hòaFC Cincinnati · 1 thắng
14/05/2026
FC Cincinnati
3 - 5
Inter Miami
IM
24/11/2025
Tứ kết
FC Cincinnati
0 - 4
Inter Miami
IM
27/07/2025
Inter Miami
0 - 0
FC Cincinnati
Hòa
17/07/2025
FC Cincinnati
3 - 0
Inter Miami
FC
25/08/2024
Inter Miami
2 - 0
FC Cincinnati
IM
Inter Miami
5 trận gần nhất
BTTTB
31
Trận
15-10-6
T-H-B
73
Ghi (TB 2.4)
53
Thủng lưới
FC Cincinnati
5 trận gần nhất
TTBBT
31
Trận
11-9-11
T-H-B
64
Ghi (TB 2.1)
71
Thủng lưới
Tình hình lực lượng
Inter Miami
T. Allende (Knee Injury)
F. Caicedo (Lower-Body Injury)
M. Silvetti (Injury)
T. Allende (Knee Injury)
F. Caicedo (Lower-Body Injury)
M. Silvetti (Injury)
FC Cincinnati
T. Malacia (Ankle Injury)
J. Malatini (Thigh Injury)
M. Robinson (Leg Injury)
E. Echenique (Leg Injury)
T. Malacia (Ankle Injury)
J. Malatini (Thigh Injury)
M. Robinson (Leg Injury)
E. Echenique (Leg Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Inter Miami vs FC Cincinnati: Inter Miami ép sân, chưa có bàn thắng
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