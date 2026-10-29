TRỰC TIẾP Trực tiếp Inter Miami vs FC Cincinnati: Inter Miami ép sân, chưa có bàn thắng Các cuộc đối đầu gần đây giữa Inter Miami và FC Cincinnati thường có nhiều bàn thắng, mở ra kỳ vọng về một màn đôi công tại Nu Stadium lúc 06:30 ngày 29/10/2026.

Inter Miami 0 - 0 FC Cincinnati Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

44' Thẻ vàng Phút 44': Lionel Messi (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Dissent).

39' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Inter Miami 60% - 40% FC Cincinnati, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3.

26' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Inter Miami 61% - 39% FC Cincinnati, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Inter Miami 45% - 55% FC Cincinnati, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Inter Miami tiếp đón FC Cincinnati.

Cập nhật lúc 07:25 29/10/2026

Đội hình chính thức Inter Miami Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González FC Cincinnati Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan 97 D. St. Clair 2 G. Luján 5 Casemiro 16 Micael 3 Reguilón 7 R. De Paul 22 D. Ayala 80 M. Galarza 10 L. Messi 9 L. Suárez 19 G. Berterame 18 R. Celentano 11 S. Gidi 4 N. Hagglund 15 T. Hadebe 23 D. Douděra 22 G. Valenzuela 10 Evander 5 O. Nwobodo 29 Bryan Josías Ramírez León 17 K. Mboma Dem 9 K. Denkey Dự bị Inter Miami 11 Riquelme Fillipi 42 Y. Bright 17 I. Fray 20 S. Morales 4 F. Mura 56 Daniel Pinter 34 R. Ríos Novo 8 T. Segovia 37 M. Falcón FC Cincinnati 88 A. Chirila 99 A. Jabbari 13 E. Louro 70 J. Martínez 27 B. Anunga 2 A. Powell 24 K. Smith 20 P. Bucha 16 T. Barlow Cập nhật đội hình lúc 06:02 29/10/2026

Inter Miami Thống kê FC Cincinnati 60% Kiểm soát bóng 40% 1 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 0 1 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 0

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Inter Miami và FC Cincinnati thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu tại Nu Stadium lúc 06:30 ngày 29/10/2026 được kỳ vọng tiếp nối mạch chuyện đó. Hai đội đều mang phong độ thất thường vào trận, một yếu tố thường làm tăng tính mở của cuộc đấu.

Thế đối đầu nghiêng về Inter Miami

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Inter Miami thắng 3 trận, hòa 1 trận và để FC Cincinnati thắng 1 trận. Chủ nhà vì thế có lợi thế tâm lý nhất định khi tái ngộ đối thủ quen thuộc.

Tuy vậy, một trận thắng của FC Cincinnati trong chuỗi đó cho thấy đội khách hoàn toàn đủ sức gây khó khăn. Những cuộc đối đầu này thường đi kèm nhiều bàn thắng, nên mọi lợi thế đều có thể bị xóa nhòa chỉ trong một khoảnh khắc.

Phong độ Inter Miami: thăng trầm đan xen

Trong 5 trận gần nhất, Inter Miami thắng 3 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà từng có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, nhưng đã thua ở trận đấu gần đây nhất.

Cú trượt chân này đặt Inter Miami vào tình thế cần phản ứng ngay trên sân nhà. Nếu muốn lấy lại mạch thắng, họ nhiều khả năng phải chủ động tấn công, và điều đó càng làm tăng chất đôi công của trận đấu.

Phong độ FC Cincinnati: đang hồi phục

FC Cincinnati cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Khác với đối thủ, đội khách đang đi lên khi thắng cả hai trận mới nhất, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó.

Tinh thần hưng phấn từ hai chiến thắng liền kề là hành trang đáng giá cho chuyến làm khách. Dù vậy, việc từng thua hai trận liên tiếp cho thấy sự ổn định vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội có cùng thành tích 3 thắng, 2 thua trong 5 trận gần nhất, nhưng đang ở hai thái cực về cảm xúc. Inter Miami cần chứng tỏ mình sau trận thua gần nhất, còn FC Cincinnati muốn kéo dài mạch thắng.

Khi cả hai cùng có động lực để chơi cởi mở, trận đấu nhiều khả năng diễn ra với nhịp độ cao và những pha chuyển trạng thái liên tục. Đội nào giữ được sự tập trung ở khâu phòng ngự khi chuyển đổi trạng thái sẽ nắm lợi thế lớn.

Nhận định

Lịch sử đối đầu nghiêng về Inter Miami, trong khi phong độ hiện tại của FC Cincinnati lại có phần nhỉnh hơn về mặt cảm xúc. Sự cân bằng này khiến cuộc đối đầu khó đoán hơn so với những gì thành tích đối đầu thể hiện.

Nhìn chung, một trận đấu cởi mở, giàu bàn thắng là kịch bản hợp lý nhất. Người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một cuộc đấu hấp dẫn, nơi cả hai đội đều sẵn sàng đáp trả nhau bằng những pha tấn công.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Inter Miami · 3 thắng 1 hòa FC Cincinnati · 1 thắng FC Cincinnati 3 - 5 Inter Miami IM FC Cincinnati 0 - 4 Inter Miami IM Inter Miami 0 - 0 FC Cincinnati Hòa FC Cincinnati 3 - 0 Inter Miami FC Inter Miami 2 - 0 FC Cincinnati IM

Inter Miami 5 trận gần nhất B T T T B 31 Trận 15-10-6 T-H-B 73 Ghi (TB 2.4) 53 Thủng lưới FC Cincinnati 5 trận gần nhất T T B B T 31 Trận 11-9-11 T-H-B 64 Ghi (TB 2.1) 71 Thủng lưới

Tình hình lực lượng Inter Miami ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ F. Caicedo (Lower-Body Injury) ✚ M. Silvetti (Injury) ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ F. Caicedo (Lower-Body Injury) ✚ M. Silvetti (Injury) FC Cincinnati ✚ T. Malacia (Ankle Injury) ✚ J. Malatini (Thigh Injury) ✚ M. Robinson (Leg Injury) ✚ E. Echenique (Leg Injury) ✚ T. Malacia (Ankle Injury) ✚ J. Malatini (Thigh Injury) ✚ M. Robinson (Leg Injury) ✚ E. Echenique (Leg Injury)