TRỰC TIẾP Trực tiếp Inter Miami vs New York City FC: Đội hình xuất phát Inter Miami được đánh giá cao hơn khi đứng hạng 2 với 49 điểm, hơn New York City FC 16 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 06:30 ngày 15/10/2026 tại Nu Stadium.

Inter Miami vs New York City FC SẮP BẮT ĐẦU • 06:30 06:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Inter Miami và New York City FC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:02 15/10/2026

Đội hình chính thức Inter Miami Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González New York City FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Jansen 97 D. St. Clair 5 Casemiro 2 G. Luján 16 Micael 3 Reguilón 7 R. De Paul 22 D. Ayala 80 M. Galarza 10 L. Messi 9 L. Suárez 19 G. Berterame 49 M. Freese 24 T. Gray 13 Thiago Martins 6 J. Sands 2 Nico Cavallo 21 O'Neill 8 A. Perea 26 A. Ojeda 7 Fernández Mercau 9 B. Traoré 16 A. Martínez Dự bị Inter Miami 37 M. Falcón 17 I. Fray 56 Daniel Pinter 34 R. Ríos Novo 11 Riquelme Fillipi 8 T. Segovia 88 A. Shaw 15 F. Caicedo 20 S. Morales New York City FC 88 M. Jones 17 H. Wolf 3 M. Miazga 22 O'Toole 34 Raul Gustavo 30 T. Romero 32 J. Shore 11 Talles Magno 20 Luighi Hanri Cập nhật đội hình lúc 06:02 15/10/2026

Inter Miami được đánh giá cao hơn New York City FC, trước hết nhờ vị trí trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà đang đứng thứ 2 với 49 điểm, trong khi đối thủ xếp thứ 10 với 33 điểm. Khoảng cách 16 điểm phản ánh rõ sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội trước trận đấu tại Nu Stadium lúc 06:30 ngày 15/10/2026.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nghiêng về Inter Miami

Với 49 điểm và vị trí thứ 2, Inter Miami đang nằm trong nhóm dẫn đầu. Đây là cơ sở quan trọng nhất để đội bóng này được xem là bên có lợi thế hơn khi bước vào cuộc đối đầu.

Ở chiều ngược lại, New York City FC có 33 điểm và đứng thứ 10. Thứ hạng này cho thấy đội khách đang ở nhóm giữa bảng, cách khá xa đội chủ nhà cả về điểm số lẫn vị thế.

Phong độ: Inter Miami ổn định hơn, New York City FC chưa tìm được mạch thắng

Trong 5 trận gần nhất, Inter Miami thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất. Tuy vậy, chuỗi 3 trận hòa trước đó là điểm cần lưu ý, vì nó cho thấy Inter Miami chưa biến được thế trên cơ thành điểm số tối đa.

Trong khi đó, New York City FC thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trong 5 lần ra sân gần nhất. Với việc thua nhiều hơn thắng, đội khách bước vào trận đấu với phong độ kém ổn định hơn so với đối thủ.

Thế đối đầu thiên về Inter Miami

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Inter Miami thắng 3 trận và hòa 2 trận. New York City FC chưa thắng lần nào. Xu hướng này củng cố thêm nhận định rằng chủ nhà đang chiếm ưu thế về mặt tâm lý trong cặp đấu này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu thuận lợi, Inter Miami nhiều khả năng sẽ nắm quyền chủ động trên sân nhà. Thử thách của đội chủ nhà là duy trì sự sắc bén để không để trận đấu rơi vào kịch bản hòa, như đã xảy ra ở 3 trong 5 trận gần đây.

Về phía New York City FC, nhiệm vụ trước mắt là chấm dứt chuỗi phong độ thiếu ổn định và tìm lại mạch kết quả tích cực. Đội khách cần thể hiện sự chắc chắn hơn nếu muốn thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Nhận định

Nhìn chung, các yếu tố về thứ hạng, phong độ và lịch sử đối đầu gần đây đều nghiêng về Inter Miami. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn và có nhiều lý do để tự tin, dù New York City FC vẫn có thể gây khó khăn nếu cải thiện được sự ổn định trong thi đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Inter Miami · 3 thắng 2 hòa New York City FC · 0 thắng New York City FC 2 - 3 Inter Miami IM Inter Miami 5 - 1 New York City FC IM New York City FC 0 - 4 Inter Miami IM Inter Miami 2 - 2 New York City FC Hòa New York City FC 1 - 1 Inter Miami Hòa

Inter Miami 28 Trận 13-10-5 T-H-B 68 Ghi (TB 2.4) 50 Thủng lưới New York City FC 5 trận gần nhất B H B T B 28 Trận 8-9-11 T-H-B 42 Ghi (TB 1.5) 38 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 28 19 6 3 +37 63 T T T H B 2 Inter Miami 28 13 10 5 +18 49 T B H H H 3 Chicago Fire 28 14 6 8 +11 48 T T T B B … 9 FC Cincinnati 27 9 9 9 -7 36 T B H H B 10 New York City FC 28 8 9 11 +4 33 B H B T B 11 Toronto FC 28 7 11 10 -11 32 T B B B T …

Tình hình lực lượng Inter Miami ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ Y. Bright (Foot Injury) ✚ F. Mura (Ankle Injury) ✚ M. Silvetti (Injury) ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ Y. Bright (Foot Injury) ✚ F. Mura (Ankle Injury) ✚ M. Silvetti (Injury) New York City FC ✚ D. Baiera (Knee Injury) ✚ A. Farnos (Injury) ✚ M. Ilenic (Illness) ✚ M. Moralez (Knee Injury) ✚ K. Parks (Injury) ✚ Talles Magno (Muscle Injury) ✚ K. Trewin (Ankle Injury) ✚ D. Baiera (Knee Injury)