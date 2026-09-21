Trực tiếp Inter Miami vs San Diego: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Inter Miami vs San Diego: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

Văn Thể21/09/2026 01:05

Cả Inter Miami và San Diego đều sở hữu hàng công thi đấu hiệu quả, mở ra màn so tài đầy kịch tính vào lúc 06:00 ngày 21/09/2026 trên sân vận động Nu Stadium.

Inter Miami1 - 1San DiegoHiệp 2 — phút 62'
  • 62'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Inter Miami 1 - 1 San Diego.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': I. Murphy (San Diego) nhận thẻ vàng.

  • 23'BÀN THẮNG! Inter Miami (1-1)

    Phút 23': L. Messi (Inter Miami) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 12'BÀN THẮNG! San Diego (0-1)

    Phút 12': A. Dreyer (San Diego) lập công (kiến tạo: J. Tverskov). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Inter Miami tiếp đón San Diego.

Cập nhật lúc 07:40 21/09/2026

Cuộc đối đầu giữa Inter Miami và San Diego vào lúc 06:00 ngày 21/09/2026 tại sân vận động Nu Stadium đang thu hút nhiều sự chú ý từ giới chuyên môn. Cả hai đội bóng đều sở hữu hàng công hoạt động hiệu quả, mở ra kỳ vọng về một thế trận cởi mở và giàu tính cống hiến ngay từ những phút đầu tiên.

Inter Miami tìm kiếm sự ổn định

Nhìn vào chuỗi trận gần đây, phong độ của Inter Miami đang có phần chững lại. Trong 5 lần ra quân gần nhất, đội bóng này ghi nhận kết quả thắng 1 trận, hòa 3 trận và để thua 1 trận.

Đáng chú ý, thất bại ở trận đấu gần nhất đã ngắt mạch kết quả tích cực trước đó của họ. Dù hàng công vẫn biết cách tạo ra cơ hội, sự thiếu tập trung ở những thời khắc quyết định khiến đội bóng đánh rơi những điểm số quan trọng. Trận đấu trên sân Nu Stadium sẽ là cơ hội để đội chủ nhà chấn chỉnh lại nhịp độ thi đấu và phát huy tối đa sức mạnh tuyến trên.

San Diego bứt phá với phong độ khởi sắc

Ở bên kia chiến tuyến, San Diego đang cho thấy sự trở lại ấn tượng sau giai đoạn khó khăn. Đội khách hiện xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 30 điểm có được.

Xét về phong độ, San Diego có 2 chiến thắng và 3 trận thua trong 5 trận đấu gần nhất. Sau chuỗi 3 thất bại liên tiếp, đội bóng này đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin khi giành trọn vẹn 2 chiến thắng ở những lần ra sân vừa qua. Hiệu suất săn bàn được cải thiện rõ rệt chính là điểm tựa lớn nhất giúp họ tự tin hành quân đến sân của Inter Miami.

Kỳ vọng vào thế trận đôi công rực lửa

Với triết lý tấn công cùng phong độ ghi bàn đều đặn của cả hai bên, màn đọ sức sắp tới hứa hẹn diễn ra với tốc độ cao. San Diego đang có đà hưng phấn từ mạch thắng sẽ không ngần ngại dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng.

Trong khi đó, Inter Miami luôn sẵn sàng trừng phạt các khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương nhờ sự sắc bén trên hàng công. Khi hai câu lạc bộ đều ưu tiên phương án tìm kiếm bàn thắng, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và liên tục xuất hiện các pha ăn miếng trả miếng hấp dẫn.

Inter Miami
5 trận gần nhất
THHHT
25
Trận
12-9-4
T-H-B
61
Ghi (TB 2.4)
46
Thủng lưới
San Diego
5 trận gần nhất
BBBTT
25
Trận
8-6-11
T-H-B
42
Ghi (TB 1.7)
42
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps251546+3349TBTBT
2Houston Dynamo261358+444HBTHH
3St. Louis City261286+944TTHTH
9Portland Timbers269512-132BBHTB
10San Diego258611030BBBTT
11Austin267910-1230HTHHT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Inter Miami vs San Diego: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1
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