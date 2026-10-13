TRỰC TIẾP Trực tiếp Inter vs Club Brugge KV: Hết hiệp 1, hòa 1-1 Inter và Club Brugge KV cùng đang có phong độ cao, lần lượt thắng 3 và 4 trong 5 trận gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 14/10/2026 tại San Siro.

Inter 1 - 1 Club Brugge KV Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

44' BÀN THẮNG! Inter (1-1) Phút 44': Lautaro Martínez (Inter) lập công (kiến tạo: Federico Dimarco). Tỷ số: 1 - 1.

39' Thẻ vàng Phút 39': Manuel Akanji (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 54% - 46% Club Brugge KV, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.

30' BÀN THẮNG! Club Brugge KV (0-1) Phút 30': Nicolo Tresoldi (Club Brugge KV) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

29' Thẻ vàng Phút 29': Hakan Çalhanoğlu (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).

27' Thẻ vàng Phút 27': Jorne Spileers (Club Brugge KV) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 54% - 46% Club Brugge KV, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.

13' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 65% - 35% Club Brugge KV, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Inter tiếp đón Club Brugge KV.

Cập nhật lúc 02:49 14/10/2026

Đội hình chính thức Inter Sơ đồ 3-5-2 · HLV C. Chivu Club Brugge KV Sơ đồ 4-5-1 · HLV I. Leko 1 Josep Martínez 31 Y. Bisseck 25 M. Akanji 95 A. Bastoni 17 A. Diouf 23 N. Barella 20 H. Çalhanoğlu 7 P. Zieliński 32 F. Dimarco 10 Lautaro Martínez 9 M. Thuram 1 Y. Sommer 64 K. Sabbe 58 J. Spileers 44 B. Mechele 65 J. Seys 9 Carlos Forbs 10 H. Vetlesen 8 F. Potts 20 H. Vanaken 11 Jan Virgili 7 N. Tresoldi Dự bị Inter 46 L. Bovio 8 P. Sučić 5 A. Stanković 99 D. Spence 49 I. Provedel 28 B. Pavard 22 H. Mkhitaryan 14 A. Bonny 30 Carlos Augusto Club Brugge KV 67 M. Diakhon 29 N. Jackers 3 Lee Han-Beom 80 F. Lemaréchal 39 Robberechts 41 H. Siquet 16 C. Tsawa 81 Argus Vanden Driessche 77 A. Vasovic Cập nhật đội hình lúc 01:32 14/10/2026

Inter Thống kê Club Brugge KV 54% Kiểm soát bóng 46% 10 Dứt điểm 5 2 Trúng đích 1 2 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Inter và Club Brugge KV bước vào trận đấu này trong trạng thái hưng phấn. Đội chủ nhà thắng 3 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng tới 4 trong 5 lần ra sân gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 14/10/2026 trên sân San Siro/Giuseppe Meazza.

Hai đội cùng mang phong độ cao đến San Siro

Khi cả hai đội đều đang chơi tốt, trận đấu hứa hẹn là cuộc đọ sức cân bằng, trong đó tinh thần và sự tự tin có thể đóng vai trò quyết định. Cả Inter lẫn Club Brugge KV đều có chuỗi kết quả tích cực trong thời gian gần đây, và không đội nào cần chứng minh mình đang đi đúng hướng.

Inter: thắng liền hai trận gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Inter thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là hai kết quả mới nhất đều là chiến thắng, cho thấy đội chủ nhà đang đi lên đúng thời điểm.

Trước hai trận thắng đó, Inter có một trận hòa xen giữa một chiến thắng và một thất bại ở quãng sớm hơn trong chuỗi. Nhìn tổng thể, đây là chuỗi kết quả khá ổn định. Việc thắng liên tiếp ở hai trận mới nhất giúp Inter có thêm niềm tin khi thi đấu trên sân nhà.

Club Brugge KV: chuỗi ba trận thắng liên tiếp

Club Brugge KV thậm chí còn có phong độ nhỉnh hơn về mặt kết quả. Họ thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó ba trận mới nhất đều là chiến thắng.

Thất bại duy nhất của đội khách nằm ở trận thứ tư tính ngược từ hiện tại, và ngay sau đó họ đã lấy lại mạch thắng. Khả năng hồi phục nhanh sau một trận thua là điểm cộng đáng kể, nhất là với đội phải làm khách trên một sân đấu lớn như San Siro.

Vị trí trên bảng xếp hạng: hai đội sát nhau

Trên bảng xếp hạng, Club Brugge KV đứng hạng 24 và Inter đứng hạng 25. Cả hai cùng có 0 điểm, nên khoảng cách giữa hai đội gần như không đáng kể.

Chính vì vậy, trận đấu này là dịp để cả hai đội khẳng định phong độ tốt của mình bằng kết quả cụ thể. Đội nào tận dụng tốt hơn đà thăng hoa sẽ có lợi thế rõ rệt về tâm lý ở những trận tiếp theo.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Khi hai đội cùng có phong độ cao và vị trí xếp hạng sát nhau, những chi tiết nhỏ thường định đoạt trận đấu. Có ba yếu tố đáng theo dõi.

Sự tự tin: Inter vừa thắng hai trận liền, còn Club Brugge KV đang có chuỗi ba trận thắng liên tiếp. Đội nào duy trì được sự hưng phấn lâu hơn sẽ nắm lợi thế.

Inter vừa thắng hai trận liền, còn Club Brugge KV đang có chuỗi ba trận thắng liên tiếp. Đội nào duy trì được sự hưng phấn lâu hơn sẽ nắm lợi thế. Khả năng giữ nhịp: Cả hai đều có một trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất, nên đội nào hạn chế sai sót tốt hơn sẽ dễ kiểm soát thế trận.

Cả hai đều có một trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất, nên đội nào hạn chế sai sót tốt hơn sẽ dễ kiểm soát thế trận. Yếu tố sân nhà: Inter được thi đấu trên San Siro, trong khi Club Brugge KV có phong độ nhỉnh hơn về số trận thắng. Hai lợi thế này được kỳ vọng sẽ tạo nên một cuộc cân bằng thú vị.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp gỡ giữa hai đội đang ở trạng thái tốt và cùng muốn khởi động chiến dịch của mình bằng một kết quả tích cực. Với phong độ và vị trí xếp hạng sát nhau, trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co và chỉ được phân định bởi những khoảnh khắc nhỏ.

Inter có lợi thế sân nhà và đà thắng hai trận gần nhất. Club Brugge KV đáp lại bằng chuỗi ba chiến thắng liên tiếp và tỷ lệ thắng cao hơn trong 5 trận vừa qua. Cuộc so tài tại San Siro vì thế hứa hẹn hấp dẫn đối với người hâm mộ.

Inter 5 trận gần nhất T T H T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Club Brugge KV 5 trận gần nhất T T T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 1 1 0 0 +5 3 T 2 Bayern München 1 1 0 0 +5 3 T 3 Barcelona 1 1 0 0 +4 3 T … 8 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T 9 Aston Villa 1 1 0 0 +1 3 T … 23 Slavia Praha 1 0 0 1 -1 0 B 24 Club Brugge KV 1 0 0 1 -1 0 B 25 Inter 1 0 0 1 -1 0 B 26 Atletico Madrid 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Inter ✚ C. Jones (Thigh Injury) ✚ J. Stones (Injury) ✚ C. Jones (Thigh Injury) ✚ J. Stones (Injury) Club Brugge KV ✚ J. Ordonez (Foot Injury) ✚ J. Ordonez (Foot Injury)