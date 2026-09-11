TRỰC TIẾP Trực tiếp Inter vs Como: Hiệp 2 bắt đầu, Inter dẫn 2-0 Inter còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi xếp hạng 3 với 25 điểm. Họ tiếp Como, đội hạng 5 với 23 điểm, lúc 00:00 ngày 09/11/2026 tại San Siro/Giuseppe Meazza.

Inter 2 - 0 Como Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Inter 2 - 0 Como.

88' Thay người Phút 88' (Inter): Andy Diouf vào sân thay Federico Dimarco.

88' Thay người Phút 88' (Inter): Benjamin Pavard vào sân thay Marcus Thuram.

81' Como ép sân Cầm bóng: Inter 42% - 58% Como, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 0 - 2.

81' Thay người Phút 81' (Inter): Petar Sučić vào sân thay Hakan Çalhanoğlu.

74' Thay người Phút 74' (Como): Maxence Caqueret vào sân thay Lucas Da Cunha.

74' Thay người Phút 74' (Como): Mattia Liberali vào sân thay Yan Couto.

74' Thay người Phút 74' (Como): Kaiki Bruno vào sân thay Álex Valle.

73' Thay người Phút 73' (Inter): Ange-Yoan Bonny vào sân thay Pio Esposito.

72' Thẻ vàng Phút 72': Pio Esposito (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).

72' Thay người Phút 72' (Inter): Henrikh Mkhitaryan vào sân thay Piotr Zieliński.

68' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 44% - 56% Como, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 0 - 2.

55' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 46% - 54% Como, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Como): Samuele Ricci vào sân thay Maximo Perrone.

45' Thay người Phút 45' (Como): Ivan Smolcic vào sân thay Martin Baturina.

41' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 43% - 57% Como, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 0); việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 1.

28' Thế trận giằng co Cầm bóng: Inter 44% - 56% Como, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1.

19' BÀN THẮNG! Inter (2-0) Phút 19': Marcus Thuram (Inter) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

16' Thế trận giằng co Cầm bóng: Inter 57% - 43% Como, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1.

12' BÀN THẮNG! Inter (1-0) Phút 12': Pio Esposito (Inter) lập công (kiến tạo: Djed Spence). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Inter tiếp đón Como.

Cập nhật lúc 01:55 09/11/2026

Đội hình chính thức Inter Sơ đồ 3-5-2 · HLV C. Chivu Como Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fàbregas 1 Josep Martínez 25 M. Akanji 95 A. Bastoni 30 Carlos Augusto 99 D. Spence 23 N. Barella 20 H. Çalhanoğlu 7 P. Zieliński 32 F. Dimarco 94 F. Esposito 9 M. Thuram 97 Robert Sánchez 27 Yan Couto 4 Jacobo Ramón Naveros 2 M. Kempf 3 Álex Valle 5 M. Perrone 6 Luis Milla 7 L. da Cunha 10 N. Paz 20 M. Baturina 9 T. Douvikas Dự bị Inter 14 A. Bonny 28 B. Pavard 21 C. Jones 49 I. Provedel 22 H. Mkhitaryan 53 M. Lavelli 17 A. Diouf 5 A. Stanković 31 Y. Bisseck Como 8 M. Caqueret 55 C. De Paoli 13 A. Dossena 18 E. Goldaniga 16 Kaiki 53 Willy Kambwala Ndengushi 15 A. Lahdo 30 M. Liberali 21 S. Ricci Cập nhật đội hình lúc 00:22 09/11/2026

Inter Thống kê Como 42% Kiểm soát bóng 58% 12 Dứt điểm 3 4 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 12 Phạm lỗi 5 5 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 2

Inter còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang xếp hạng 3 với 25 điểm. Trận tiếp Como lúc 00:00 ngày 09/11/2026 trên sân San Siro/Giuseppe Meazza là dịp để đội chủ nhà củng cố vị thế. Đối thủ đứng ngay phía dưới 2 bậc, chỉ kém 2 điểm, nên đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cách nhau rất sít sao.

Bối cảnh: hai đội cách nhau 2 điểm

Inter đang đứng thứ 3 với 25 điểm. Como xếp hạng 5 với 23 điểm, tức kém đội chủ nhà đúng 2 điểm. Khoảng cách nhỏ khiến kết quả trận này có thể làm thay đổi cục diện nhóm đầu bảng.

Với Inter, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ giữ khoảng cách với Como và duy trì tham vọng bám sát ngôi đầu. Ngược lại, Como có cơ hội thu hẹp chênh lệch ngay tại một trong những sân đấu khó nhất.

Phong độ: Inter ổn định, Como đang lên

Trong 5 trận gần nhất, Inter thắng 4 và thua 1. Hai trận mới nhất của họ đều là chiến thắng. Trận thua nằm ở vị trí thứ ba tính ngược, sau đó đội bóng áo sọc xanh đen đã phản ứng bằng chuỗi kết quả tốt.

Como cũng thắng 4 trong 5 trận gần nhất và thua 1. Tuy nhiên, trận thua của họ lại là trận mới nhất, trước đó là chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Như vậy, đội khách tới Milano với thành tích rất tốt nhưng vừa bị cắt mạch thắng.

Xét về con số, hai đội có thành tích 5 trận gần nhất giống nhau. Điểm khác biệt nằm ở thời điểm: Inter đang có đà thắng, còn Como cần chứng tỏ họ đã vượt qua cú vấp gần nhất.

Thế đối đầu nghiêng về Inter

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Inter thắng 4 trận, hòa 1 trận và Como chưa thắng lần nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, lịch sử không đảm bảo kết quả. Como đang ở vị trí thứ 5 và có phong độ tốt, nên khó có thể coi họ là đối thủ dễ đối phó như những lần gặp trước.

Điểm then chốt của trận đấu

Trước hết là khả năng giữ nhịp độ của Inter. Đội chủ nhà đang có đà thắng và lợi thế sân nhà, nên việc kiểm soát trận đấu ngay từ đầu sẽ giúp họ tránh để Como tự tin hơn theo thời gian.

Bên cạnh đó, Como cần thể hiện tinh thần phản ứng sau trận thua gần nhất. Với 4 chiến thắng trước đó, họ có đủ cơ sở để tin vào lối chơi của mình, và chênh lệch chỉ 2 điểm cho thấy đội khách không có lý do phải e dè.

Nhận định

Nhìn chung, Inter nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, lợi thế sân nhà, hai trận thắng gần nhất và thành tích đối đầu vượt trội. Chiến thắng sẽ giúp họ nuôi hy vọng bám đuổi ngôi đầu.

Dù vậy, Como có phong độ tương đương trong 5 trận gần nhất và chỉ kém 2 điểm, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh. Đội nào tận dụng tốt hơn các khoảnh khắc then chốt sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Inter · 4 thắng 1 hòa Como · 0 thắng Inter 3 - 2 Como INT Como 3 - 4 Inter INT Como 0 - 0 Inter Hòa Inter 4 - 0 Como INT Como 0 - 2 Inter INT

Inter 5 trận gần nhất T T B T T 10 Trận 8-1-1 T-H-B 26 Ghi (TB 2.6) 13 Thủng lưới Como 5 trận gần nhất B T T T T 10 Trận 7-2-1 T-H-B 18 Ghi (TB 1.8) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 11 9 2 0 +16 29 H T T T T 2 AS Roma 11 8 3 0 +21 27 T T T H T 3 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T 4 AC Milan 11 7 3 1 +10 24 T T B T T 5 Como 10 7 2 1 +10 23 T T T T H 6 Frosinone 11 6 2 3 +9 20 B T T H T …