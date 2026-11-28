TRỰC TIẾP Trực tiếp Ipswich vs Aston Villa: Hiệp 2 bắt đầu, Aston Villa dẫn 2-1 Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, khi Ipswich tiếp Aston Villa trên sân Portman Road lúc 00:30 ngày 29/11/2026.

Ipswich 1 - 2 Aston Villa Hiệp 2 — phút 56' 56' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Ipswich 1 - 2 Aston Villa.

48' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Ipswich 33% - 67% Aston Villa, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

38' Thẻ vàng Phút 38': João Gomes (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Ipswich 36% - 64% Aston Villa, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 2 - 0.

26' BÀN THẮNG! Aston Villa (1-2) Phút 26': João Gomes (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Pau Torres). Tỷ số: 1 - 2.

24' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Ipswich 35% - 65% Aston Villa, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 0.

18' BÀN THẮNG! Ipswich (1-1) Phút 18': Emersonn (Ipswich) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

16' BÀN THẮNG! Aston Villa (0-1) Phút 16': Alysson Edward Franco da Rocha (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Johan Manzambi). Tỷ số: 0 - 1.

12' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Ipswich 31% - 69% Aston Villa, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 3.

9' Thẻ vàng Phút 9': Alysson Edward Franco da Rocha (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

1' Thẻ vàng Phút 1': Boubacar Kamara (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Ipswich tiếp đón Aston Villa.

Cập nhật lúc 01:43 29/11/2026

Đội hình chính thức Ipswich Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. O'Neil Aston Villa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery 28 C. Walton 42 A. Ouattara 6 I. Diop 26 O'Shea 3 L. Davis 23 S. Lukić 25 E. Palacios 7 A. Fatawu 10 J. Enciso 47 J. Clarke 19 Emersonn 1 Z. Suzuki 4 Harwood-Bellis 3 V. Lindelöf 14 Pau Torres 22 I. Maatsen 8 B. Kamara 35 João Gomes 47 Alysson Edward 7 J. McGinn 44 J. Manzambi 11 N. Jackson Dự bị Ipswich 11 J. Philogene 38 D. Maeda 9 Z. Flemming 29 C. Akpom 37 K. Scherpen 2 D. Furlong 24 J. Greaves 5 A. Matusiwa 12 Florentino Aston Villa 2 M. Cash 5 T. Mings 6 R. Barkley 10 E. Buendía 27 L. Goretzka 19 I. Mbaye 39 Brian Madjo 40 M. Bizot 53 George Hemmings Cập nhật đội hình lúc 00:05 29/11/2026

Ipswich Thống kê Aston Villa 33% Kiểm soát bóng 67% 6 Dứt điểm 12 2 Trúng đích 5 2 Phạt góc 3 6 Phạm lỗi 6 0 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 1

Ipswich và Aston Villa gặp nhau trên sân Portman Road lúc 00:30 ngày 29/11/2026 với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng. Cả hai đang đi qua chuỗi trận không như ý, nên một kết quả tích cực sẽ có ý nghĩa lớn với bên nào làm được.

Hai chuỗi phong độ cùng thiếu bóng dáng chiến thắng

Ipswich chưa thắng trận nào trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thua 3 trận và hòa 2 trận, trong đó các thất bại xuất hiện ở những trận mới đây nhất. Chuỗi kết quả này đặt Ipswich vào tình thế cần sớm tìm lại sự tự tin trước sân nhà.

Aston Villa cũng không khá hơn nhiều. Đội khách thua 2 trận và hòa 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, cũng chưa có chiến thắng nào. Khác biệt nhỏ là Aston Villa có nhiều trận hòa hơn, nhưng điểm chung của hai đội là đều thiếu những trận thắng để tạo đà.

Thế đối đầu nghiêng về Aston Villa nhưng hòa là kết quả phổ biến

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Ipswich chưa thắng trận nào, hòa 3 trận và thua 2 trận trước Aston Villa. Như vậy, đội khách có lợi thế về mặt thành tích, song phần lớn các cuộc chạm trán đều không phân thắng bại.

Xu hướng này cho thấy hai đội thường cầm chân nhau. Với tâm lý cùng muốn có chiến thắng, trận đấu có thể diễn ra thận trọng ở những phút đầu, trước khi bên nào chịu áp lực lớn hơn sẽ phải mở thế trận.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng không quá lớn

Aston Villa đang đứng thứ 12 với 14 điểm, còn Ipswich xếp thứ 17 với 11 điểm. Hai đội cách nhau 3 điểm, một khoảng cách đủ nhỏ để kết quả của trận này có thể làm thay đổi bức tranh của cả hai.

Đối với Aston Villa, một chiến thắng sẽ giúp nới rộng khoảng cách với đối thủ. Đối với Ipswich, ba điểm sẽ rút ngắn chênh lệch với đội khách và chấm dứt chuỗi trận không thắng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đội đều chưa thắng trong 5 trận gần nhất, yếu tố tâm lý có thể quyết định nhiều hơn các toan tính chiến thuật. Ipswich có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả, nhưng cũng phải gánh áp lực phải giành chiến thắng trước người hâm mộ.

Aston Villa thì có thành tích đối đầu tốt hơn và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chuỗi trận hòa nhiều hơn thắng cho thấy đội khách chưa thể biến thế trận thành điểm số. Đội nào giữ được sự kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ có lợi thế tâm lý rõ rệt.

Nhận định

Đây là cuộc gặp giữa hai đội cùng khát thắng, với thế đối đầu nghiêng nhẹ về Aston Villa nhưng phong độ gần đây không có nhiều khác biệt. Kết quả hòa từng xuất hiện 3 lần trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, nên trận đấu có thể tiếp tục giằng co. Bên nào chịu được áp lực tốt hơn sẽ có cơ hội chấm dứt chuỗi trận không thắng của mình.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Ipswich · 0 thắng 3 hòa Aston Villa · 2 thắng Aston Villa 1 - 1 Ipswich Hòa Ipswich 2 - 2 Aston Villa Hòa Aston Villa 2 - 1 Ipswich AV Ipswich 1 - 1 Aston Villa Hòa Ipswich 0 - 4 Aston Villa AV

Ipswich 5 trận gần nhất B B H H B 11 Trận 3-2-6 T-H-B 15 Ghi (TB 1.4) 22 Thủng lưới Aston Villa 5 trận gần nhất B H H B H 11 Trận 3-5-3 T-H-B 14 Ghi (TB 1.3) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 11 9 1 1 +10 28 H T T T T 2 Brighton 11 7 1 3 +17 22 B T T B T 3 Manchester City 11 7 1 3 +8 22 H B B B T … 11 Hull City 11 3 5 3 +2 14 T B H H B 12 Aston Villa 11 3 5 3 -3 14 H H H T T 13 Newcastle 11 3 4 4 -3 13 H H B T B … 16 Fulham 11 2 5 4 -2 11 H H H T T 17 Ipswich 11 3 2 6 -7 11 B B H H B 18 Sunderland 11 2 3 6 -9 9 H T B H B …

Tình hình lực lượng Ipswich Không có thông tin Aston Villa ✚ A. Onana (Knee Injury) ✚ M. Ruggeri (Muscle Injury)