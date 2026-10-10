TRỰC TIẾP Trực tiếp Ipswich vs Fulham: Fulham ép sân, chưa có bàn thắng Ipswich quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Fulham lúc 21h00 ngày 10/10/2026 trên sân Portman Road, nơi đội khách nỗ lực tìm kiếm điểm số.

Ipswich 0 - 0 Fulham Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

44' Thẻ vàng Phút 44': Josh King (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Fulham ép sân Cầm bóng: Ipswich 35% - 65% Fulham, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 1 - 1.

25' Fulham ép sân Cầm bóng: Ipswich 39% - 61% Fulham, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 1.

19' Thẻ vàng Phút 19': Leif Davis (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ipswich 51% - 49% Fulham, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Ipswich tiếp đón Fulham.

Cập nhật lúc 21:46 10/10/2026

Đội hình chính thức Ipswich Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. O'Neil Fulham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Álvaro Arbeloa 28 C. Walton 42 A. Ouattara 6 I. Diop 26 O'Shea 3 L. Davis 23 S. Lukić 12 Florentino 38 D. Maeda 10 J. Enciso 11 J. Philogene 19 Emersonn 1 B. Leno 2 K. Tete 22 Affengruber 3 C. Bassey 30 R. Sessegnon 16 S. Berge 19 S. Charles 14 Oscar Bobb 24 Joshua King 17 A. Iwobi 7 Gonzalo García Dự bị Ipswich 29 C. Akpom 47 J. Clarke 9 Z. Flemming 2 D. Furlong 24 J. Greaves 5 A. Matusiwa 25 E. Palacios 37 K. Scherpen 8 S. Egeli Fulham 11 Kevin 8 César Palacios 9 Rodrigo Muniz 20 Manuel Ángel 23 B. Lecomte 15 H. Larsson 21 T. Castagne 5 J. Andersen 32 E. Smith Rowe Cập nhật đội hình lúc 20:33 10/10/2026

Ipswich Thống kê Fulham 35% Kiểm soát bóng 65% 2 Dứt điểm 6 1 Trúng đích 1 2 Phạt góc 2 5 Phạm lỗi 1 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 1

Ipswich đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới việc duy trì vị thế cạnh tranh khi tiếp đón Fulham trên sân vận động Portman Road Stadium vào lúc 21h00 ngày 10/10/2026. Cuộc so tài này trở thành tâm điểm đáng chú ý khi cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với những mục tiêu điểm số cụ thể nhằm định hình vị trí của mình trên bảng xếp hạng.

Ipswich và tham vọng duy trì áp lực lên nhóm trên

Bước vào trận đấu tới, Ipswich đang giữ vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 6 điểm tích lũy được. Khoảng cách hiện tại giúp đội bóng chủ sân Portman Road Stadium duy trì cơ hội bám đuổi nhóm dự cúp châu lục nếu tiếp tục duy trì được sự tập trung qua từng vòng đấu.

Về mặt phong độ, Ipswich trải qua 5 trận gần nhất với thành tích thắng 2 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, thắng lợi ở lần ra sân gần nhất mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ trước khi bước vào màn tiếp đón đối thủ trên sân nhà.

Fulham đối mặt thách thức lớn trên sân khách

Bên kia chiến tuyến, Fulham đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy thuận lợi khi xếp ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 2 điểm. Đội khách cần nhanh chóng cải thiện hiệu quả thi đấu để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ xếp trên.

Thống kê trong 5 trận đấu gần đây cho thấy Fulham hòa 2 trận và để thua 3 trận, chưa có được chiến thắng nào trong chuỗi trận này. Việc phải thi đấu rời xa tổ ấm mang lại thử thách không nhỏ cho đoàn quân áo trắng trong nỗ lực tìm kiếm kết quả tích cực.

Lợi thế đối đầu và toan tính chiến thuật

Xét về lịch sử đối đầu, Fulham lại là bên nắm ưu thế trong những năm gần đây. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai bên, Fulham giành chiến thắng 3 trận và có 2 trận hòa, trong khi Ipswich chưa thể giành được thắng lợi nào trước đối thủ này.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đòi hỏi Ipswich phải tận dụng tối đa điểm tựa sân nhà Portman Road Stadium cùng tinh thần từ chiến thắng gần nhất để phá vỡ thế bất lợi trong quá khứ đối đầu. Với Fulham, sự vượt trội ở những lần chạm trán trước đó sẽ là cơ sở tinh thần quan trọng giúp họ tìm cách hóa giải sức ép từ đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Ipswich · 0 thắng 2 hòa Fulham · 3 thắng Fulham 2 - 2 Ipswich Hòa Ipswich 1 - 1 Fulham Hòa Ipswich 1 - 3 Fulham FUL Ipswich 0 - 1 Fulham FUL Fulham 4 - 1 Ipswich FUL

Ipswich 5 trận gần nhất B B T B B 5 Trận 2-0-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 11 Thủng lưới Fulham 5 trận gần nhất H T H B B 5 Trận 0-2-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 5 5 0 0 +8 15 T T T T T 2 Arsenal 5 4 0 1 +4 12 B T T T T 3 Brighton 5 3 1 1 +11 10 T T H B T … 10 Chelsea 5 2 1 2 -2 7 B H B T T 11 Ipswich 5 2 0 3 -4 6 B T B B T 12 Manchester United 5 1 2 2 0 5 H B H T B … 18 Coventry 5 1 0 4 -9 3 T B B B B 19 Fulham 5 0 2 3 -3 2 H H B B B 20 Tottenham 5 0 2 3 -6 2 B H H B B

Tình hình lực lượng Ipswich ✚ I. Fatawu (Red Card) ✚ I. Fatawu (Red Card) Fulham ✚ T. Cairney (Knee Injury) ✚ A. Robinson (Ankle Injury) ✚ K. Tete (Concussion) ✚ T. Cairney (Knee Injury) ✚ A. Robinson (Ankle Injury) ✚ K. Tete (Concussion)