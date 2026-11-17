TRỰC TIẾP Trực tiếp Iraq vs Iran: Iraq mở tỷ số Cả Iraq lẫn Iran đều cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, khi mỗi đội chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Bắt đầu 23h15 ngày 17/11/2026.

Iraq 1 - 0 Iran Hiệp 1 — phút 36' 36' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Iraq 1 - 0 Iran.

1' BÀN THẮNG! Iraq (1-0) Phút 1': A. Jasim (Iraq) lập công (kiến tạo: M. Farji). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Iraq tiếp đón Iran.

Cập nhật lúc 23:52 17/11/2026

Iraq và Iran gặp nhau lúc 23h15 ngày 17/11/2026 với hoàn cảnh khá giống nhau: cả hai đều cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Trong 5 trận gần nhất, mỗi đội mới chỉ thắng đúng 1 lần, nên ba điểm lúc này có giá trị lớn về mặt tinh thần.

Iraq cần cắt mạch trận thiếu ổn định

Phong độ của Iraq chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, trận gần nhất của Iraq là một thất bại, nên đội chủ nhà cần nhanh chóng lấy lại sự tự tin.

Chuỗi kết quả cho thấy Iraq khó duy trì sự liền mạch. Sau một chiến thắng và một trận hòa, đội lại có thêm hai trận thua trước khi nhận thất bại ở lượt đấu mới nhất. Vì vậy, sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và kỷ luật trong từng pha tranh chấp sẽ là điều Iraq phải ưu tiên.

Iran có tinh thần tốt hơn nhưng chưa hết lo

Iran cũng có bản thành tích chưa thuyết phục: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau hai trận thua liên tiếp, và đó là tín hiệu đáng khích lệ.

Trước đó, Iran còn có hai trận hòa. Điều này cho thấy đội khách không dễ bị đánh bại hoàn toàn, song cũng đang thiếu những chiến thắng để tạo đà. Nếu giữ được tinh thần từ trận thắng gần nhất, Iran sẽ bước vào trận này với tâm lý thoải mái hơn đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng về Iran

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Iran thắng 3 trận, Iraq thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Xu hướng này cho thấy Iran đang chiếm ưu thế trong các cuộc chạm trán gần đây, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến tâm lý hai bên.

Tuy vậy, một chiến thắng của Iraq trong chuỗi đối đầu đó cho thấy đội chủ nhà hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ. Với việc cả hai đều đang cần điểm số, đây khó là trận đấu mà ai đó chịu nhường bước.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai cùng khát thắng nhưng phong độ đều thiếu ổn định, trận đấu có thể diễn ra thận trọng ở giai đoạn đầu. Đội nào mắc lỗi sớm sẽ phải chịu áp lực lớn, bởi cả hai đều thiếu một chuỗi kết quả tốt để dựa vào.

Iraq cần tận dụng yếu tố sân nhà để chủ động tạo nhịp độ và tránh để thất bại gần nhất ảnh hưởng đến lối chơi. Ngược lại, Iran có thể dựa vào đà từ chiến thắng mới nhất và lịch sử đối đầu thuận lợi để kiên nhẫn chờ cơ hội.

Nhận định

Nhìn chung, Iran nhỉnh hơn một chút về tâm lý nhờ chiến thắng ở trận gần nhất và thế đối đầu có lợi. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội không lớn, khi mỗi bên chỉ thắng 1 trong 5 trận vừa qua. Một trận đấu giằng co, nơi sai lầm nhỏ có thể tạo ra khác biệt, là kịch bản đáng chờ đợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Iraq · 1 thắng 1 hòa Iran · 3 thắng Iran 1 - 0 Iraq IRA Iraq 0 - 3 Iran IRA Iran 1 - 0 Iraq IRA Iraq 2 - 1 Iran IRA Iran 0 - 0 Iraq Hòa

Iraq 5 trận gần nhất B T H B B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 3 Thủng lưới Iran 5 trận gần nhất T B B H H 7 Trận 4-0-3 T-H-B 14 Ghi (TB 2.0) 8 Thủng lưới