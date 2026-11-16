TRỰC TIẾP Trực tiếp Italy U21 vs Belgium U21: Belgium U21 vượt lên dẫn trước Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Italy U21 thắng cả 5 trận gần nhất, Belgium U21 thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trận đấu diễn ra lúc 00:15 ngày 17/11/2026.

Italy U21 1 - 2 Belgium U21 Hiệp 2 — phút 87' 87' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Italy U21 1 - 2 Belgium U21.

52' BÀN THẮNG! Belgium U21 (1-2) Phút 52': R. Mirisola (Belgium U21) lập công (kiến tạo: J. Nonge). Tỷ số: 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45' Thẻ vàng Phút 45': L. Noubi (Belgium U21) nhận thẻ vàng.

43' Thẻ vàng Phút 43': D. Bartesaghi (Italy U21) nhận thẻ vàng.

27' BÀN THẮNG! Belgium U21 (1-1) Phút 27': R. Mirisola (Belgium U21) lập công (kiến tạo: V. Burlet). Tỷ số: 1 - 1.

25' BÀN THẮNG! Italy U21 (1-0) Phút 25': L. Cherubini (Italy U21) lập công (kiến tạo: L. Lipani). Tỷ số: 1 - 0.

7' Thẻ vàng Phút 7': L. Lipani (Italy U21) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Italy U21 tiếp đón Belgium U21.

Cập nhật lúc 01:58 17/11/2026

Italy U21 và Belgium U21 bước vào trận đấu lúc 00:15 ngày 17/11/2026 với cùng một điểm chung: cả hai đều đang có phong độ cao. Một bên đang có chuỗi toàn thắng, bên còn lại cũng thắng phần lớn các trận gần đây. Vì thế đây là cuộc so tài giữa hai tập thể đang tự tin.

Italy U21: chuỗi 5 trận toàn thắng

Italy U21 là đội có phong độ ấn tượng nhất trong số liệu hiện có. Họ thắng cả 5 trận gần nhất, không để mất điểm nào trong chuỗi này. Một chuỗi toàn thắng như vậy thường phản ánh sự ổn định và niềm tin của tập thể, hai yếu tố rất quan trọng ở cấp độ U21.

Chuỗi thắng liên tiếp còn mang lại lợi thế về tâm lý. Các cầu thủ trẻ của Italy đang chơi trong trạng thái hưng phấn, và đó là hành trang đáng giá khi bước vào một trận đấu có đối thủ cùng đẳng cấp.

Belgium U21: ổn định và biết cách hồi phục

Belgium U21 có phong độ không hoàn hảo bằng nhưng vẫn rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trận gần đây nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội đang đi lên.

Trận thua nằm ở giai đoạn xa nhất trong chuỗi 5 trận này. Sau đó, Belgium U21 không còn thua thêm trận nào và giành chiến thắng ở trận gần nhất. Điều này cho thấy đội có khả năng điều chỉnh nhanh sau thất bại.

Hai đội cùng vào phom, chênh lệch nhỏ

Đặt hai bản phong độ cạnh nhau, Italy U21 nhỉnh hơn về mặt kết quả với 5 chiến thắng, trong khi Belgium U21 có 3 thắng, 1 hòa và 1 thua. Tuy vậy, khoảng cách này không lớn. Belgium U21 cũng đang ở trạng thái tốt và thắng trận gần nhất, nên không thể xem là lép vế.

Điểm then chốt có lẽ nằm ở cách mỗi đội duy trì mạch phong độ. Italy U21 muốn kéo dài chuỗi toàn thắng, còn Belgium U21 muốn khẳng định sức mạnh bằng việc đánh bại một đối thủ đang bay cao. Với tâm thế như vậy, cả hai nhiều khả năng sẽ chơi tự tin và đẩy cao nhịp độ ngay từ đầu.

Nhận định

Đây là trận đấu của hai đội cùng đang vào phom. Italy U21 có lợi thế nhỏ nhờ chuỗi 5 trận toàn thắng, nhưng Belgium U21 với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và mạch thắng ở trận mới nhất đủ khả năng tạo ra thử thách thực sự. Một trận đấu cân bằng, giàu năng lượng và khó đoán là kịch bản hợp lý nhất.

Italy U21 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới Belgium U21 5 trận gần nhất T H T T B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới