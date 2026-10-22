TRỰC TIẾP Trực tiếp Jagiellonia vs Anderlecht: Anderlecht nới rộng cách biệt 0-3 Jagiellonia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 3 điểm, đứng hạng 17, khi tiếp Anderlecht lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân Stadion Miejski w Białymstoku.

Jagiellonia 0 - 3 Anderlecht Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Jagiellonia 0 - 3 Anderlecht.

85' Anderlecht ép sân Cầm bóng: Jagiellonia 43% - 57% Anderlecht, dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 1 - 8), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 19, cứu thua 5 - 1.

82' Thay người Phút 82' (Anderlecht): Oliver Antman vào sân thay Marten Winkler.

82' Thay người Phút 82' (Jagiellonia): Jesús Imaz vào sân thay Nik Prelec.

81' Thẻ vàng Phút 81': Jayden Onia-Seke (Anderlecht) nhận thẻ vàng (Foul).

80' BÀN THẮNG! Anderlecht (0-3) Phút 80': Jayden Onia-Seke (Anderlecht) lập công (kiến tạo: Enric Llansana). Tỷ số: 0 - 3.

78' Thay người Phút 78' (Anderlecht): Marco Kana vào sân thay Mario Stroeykens.

78' Thay người Phút 78' (Anderlecht): Adriano Bertaccini vào sân thay Mihajlo Cvetkovic.

77' Thay người Phút 77' (Jagiellonia): Taras Romanczuk vào sân thay Ferslev Anders Klynge.

73' Anderlecht ép sân Cầm bóng: Jagiellonia 41% - 59% Anderlecht, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 5 - 1.

72' BÀN THẮNG! Anderlecht (0-2) Phút 72': Marten Winkler (Anderlecht) lập công (kiến tạo: Enric Llansana). Tỷ số: 0 - 2.

71' Thẻ vàng Phút 71': Enric Llansana (Anderlecht) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thẻ vàng Phút 67': Eryk Kozlowski (Jagiellonia) nhận thẻ vàng (Foul).

65' Thay người Phút 65' (Jagiellonia): Jeremy Agbonifo vào sân thay Kamil Jóźwiak.

65' Thay người Phút 65' (Jagiellonia): Aleksandar·Cirkovic vào sân thay Kajetan·Szmyt.

65' Thay người Phút 65' (Anderlecht): Enric Llansana vào sân thay Lukas Ambros.

65' Thay người Phút 65' (Anderlecht): Jayden Onia-Seke vào sân thay Tristan Degreef.

61' Anderlecht ép sân Cầm bóng: Jagiellonia 37% - 63% Anderlecht, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 5 - 1.

53' Thẻ vàng Phút 53': Bernardo Vital (Jagiellonia) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Anderlecht ép sân Cầm bóng: Jagiellonia 33% - 67% Anderlecht, dứt điểm 2 - 9 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 5 - 1.

46' Thẻ vàng Phút 46': Thelo Aasgaard (Anderlecht) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Rodrigo Conceição (Jagiellonia) nhận thẻ vàng (Argument).

45' Thay người Phút 45' (Jagiellonia): Ousmane Sow vào sân thay Hampus Finndell.

37' Anderlecht ép sân Cầm bóng: Jagiellonia 32% - 68% Anderlecht, dứt điểm 0 - 9 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 4 - 0.

25' Anderlecht ép sân Cầm bóng: Jagiellonia 36% - 64% Anderlecht, dứt điểm 0 - 7 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 4 - 0.

21' BÀN THẮNG! Anderlecht (0-1) Phút 21': Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

13' Anderlecht ép sân Cầm bóng: Jagiellonia 34% - 66% Anderlecht, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Jagiellonia tiếp đón Anderlecht.

Cập nhật lúc 03:49 23/10/2026

Đội hình chính thức Jagiellonia Sơ đồ 4-3-3 · HLV A. Siemieniec Anderlecht Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vítor Bruno 50 S. Abramowicz 27 Rodrigo Conceição 5 Bernardo Vital 4 Y. Kobayashi 23 Guilherme Manuel Serrão Montóia 19 A. Klynge 14 H. Finndell 85 Eryk Kozlowski 72 K. Jóźwiak 99 N. Prelec 7 K. Szmyt 26 C. Coosemans 50 K. Barry 27 L. Pétrot 4 G. Biancone 5 O. Reabciuk 83 T. Degreef 29 M. Stroeykens 19 T. Aasgaard 18 L. Ambros 9 M. CvetkoviÄ 10 M. Winkler Dự bị Jagiellonia 32 A. Ćirković 11 Jesús Imaz 44 Konstantopoulos 21 Sergio Lozano 1 M. Perchel 6 T. Romanczuk 30 O. Sow 3 D. Stojinović 17 Y. Sylla Anderlecht 11 O. Antman 14 D. Sikan 49 Jayden Onia Seke 79 A. Maamar 24 E. Llansana 55 M. Kana 32 J. Heekeren 91 A. Bertaccini 21 T. Bentayeb Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Jagiellonia Thống kê Anderlecht 43% Kiểm soát bóng 57% 6 Dứt điểm 13 1 Trúng đích 8 4 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 19 1 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 1

Jagiellonia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và muốn tận dụng lợi thế sân nhà để giữ nhịp. Đội bóng này đứng hạng 17 với 3 điểm, trong khi Anderlecht ở hạng 29 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Stadion Miejski w Białymstoku.

Jagiellonia: cần giữ nhịp trên sân nhà

Với 3 điểm và vị trí thứ 17, Jagiellonia chưa ở nhóm đầu bảng nhưng vẫn nằm trong cuộc đua. Mỗi trận đấu lúc này đều có giá trị trong việc duy trì khoảng cách với nhóm phía trên.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà khá thất thường: thắng 2 trận, thua 3 trận trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ là một thất bại, nên việc lấy lại tinh thần trước sân nhà là nhiệm vụ đầu tiên.

Chuỗi kết quả thắng và thua đan xen cho thấy Jagiellonia chưa tạo được sự ổn định. Nếu muốn bám sát nhóm dẫn đầu, đội cần chấm dứt tình trạng lên xuống này.

Anderlecht: phong độ khá nhưng bảng xếp hạng chưa phản ánh

Anderlecht mang đến một bức tranh trái ngược. Đội khách thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, song hiện đứng hạng 29 với 0 điểm.

Tuy nhiên, hai trận gần nhất của Anderlecht đều là thất bại. Chuỗi 3 trận thắng trước đó đã bị cắt đứt, khiến đội bóng đến Białystok trong trạng thái cần phản ứng nhanh để tìm điểm số đầu tiên.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách trên bảng xếp hạng là yếu tố nổi bật nhất: Jagiellonia hơn Anderlecht 12 bậc và có 3 điểm trong khi đối thủ chưa có điểm nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà.

Dù vậy, cả hai đội đều đang chịu áp lực lấy lại mạch thắng. Jagiellonia vừa thua ở trận gần nhất, còn Anderlecht thua liền hai trận. Đội nào vào trận chắc chắn hơn và hạn chế sai sót sớm sẽ có cơ hội nắm thế chủ động.

Nhận định

Xét vị trí trên bảng xếp hạng và yếu tố sân nhà, Jagiellonia có cơ sở để được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, phong độ chưa ổn định khiến họ không thể chủ quan trước một Anderlecht cần điểm số và có 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.

Một trận đấu cân bằng về tâm lý, trong đó sự tập trung và khả năng cải thiện kết quả của mỗi đội sẽ là yếu tố quyết định, là kịch bản đáng chờ đợi tại Stadion Miejski w Białymstoku.

Jagiellonia 5 trận gần nhất B T B B T 6 Trận 4-1-1 T-H-B 13 Ghi (TB 2.2) 6 Thủng lưới Anderlecht 5 trận gần nhất B B T T T 8 Trận 5-1-2 T-H-B 15 Ghi (TB 1.9) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 16 AC Milan 2 1 0 1 +2 3 T B 17 Jagiellonia 2 1 0 1 +1 3 T B 18 OFI 2 1 0 1 +1 3 B T … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … 28 Celta Vigo 2 0 0 2 -2 0 B B 29 Anderlecht 2 0 0 2 -2 0 B B 30 1899 Hoffenheim 2 0 0 2 -3 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Jagiellonia ✚ D. Drachal (Off the roster) ✚ C. Polak (Off the roster) ✚ N. Prelec (Inactive) ✚ D. Rallis (Off the roster) ✚ N. Wojtuszek (Inactive) ✚ Z. Zalewski (Off the roster) ✚ D. Drachal (Off the roster) ✚ C. Polak (Off the roster) Anderlecht ✚ G. Biancone (Hamstring Injury) ✚ I. Camara (Foot Injury) ✚ L. Hey (Broken Leg) ✚ I. Koutsoupias (Off the roster) ✚ K. Sardella (Thigh Injury) ✚ G. Biancone (Hamstring Injury) ✚ I. Camara (Foot Injury) ✚ L. Hey (Broken Leg)