TRỰC TIẾP Trực tiếp Jagiellonia vs Ararat-Armenia: Hết hiệp 1, Jagiellonia dẫn 2-1 Cả hai đội đều đang có phong độ cao khi Jagiellonia và Ararat-Armenia cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, trước cuộc đối đầu lúc 02:00 ngày 16/10/2026.

Jagiellonia 2 - 1 Ararat-Armenia Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

38' BÀN THẮNG! Jagiellonia (2-1) Phút 38': Rodrigo Conceição (Jagiellonia) lập công (kiến tạo: Ferslev Anders Klynge). Tỷ số: 2 - 1.

37' Ararat-Armenia ép sân Cầm bóng: Jagiellonia 49% - 51% Ararat-Armenia, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 1.

30' Thẻ vàng Phút 30': Bruno Wilson (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Jagiellonia 54% - 46% Ararat-Armenia, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 2 - 2); việt vị 3 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.

20' Thẻ vàng Phút 20': Taras Romanczuk (Jagiellonia) nhận thẻ vàng (Foul).

17' Thay người Phút 17' (Ararat-Armenia): Zhirayr Shaghoyan vào sân thay Zidane Banjaqui.

13' BÀN THẮNG! Jagiellonia (1-1) Phút 13': Kamil Jóźwiak (Jagiellonia) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Jagiellonia 43% - 57% Ararat-Armenia, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1.

11' BÀN THẮNG! Ararat-Armenia (0-1) Phút 11': Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) lập công (kiến tạo: Maxence Carlier). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Jagiellonia tiếp đón Ararat-Armenia.

Cập nhật lúc 02:49 16/10/2026

Đội hình chính thức Jagiellonia Sơ đồ 4-3-3 · HLV A. Siemieniec Ararat-Armenia Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tulipa 50 S. Abramowicz 27 Rodrigo Conceição 5 Bernardo Vital 4 Y. Kobayashi 20 B. Wdowik 19 A. Klynge 6 T. Romanczuk 11 Jesús Imaz 72 K. Jóźwiak 30 O. Sow 7 K. Szmyt 98 João Bravim 2 Hugo Oliveira 43 Bruno Wilson 5 Luís Felipe 16 E. Grigoryan 8 J. Balanta 17 M. Carlier 20 A. Tera 77 A. Serobyan 91 Sandro Lima 11 Zidane Banjaqui Dự bị Jagiellonia 10 J. Agbonifo 32 A. Ćirković 14 H. Finndell 44 Konstantopoulos 21 Sergio Lozano 23 Guilherme Manuel Serrão Montóia 1 M. Perchel 3 D. Stojinović 85 Eryk Kozlowski Ararat-Armenia 10 Ambartsumyan 7 Z. Shaghoyan 14 Bruno Pereira 25 A. Ndour 19 K. Muradyan 47 A. Malis 95 França 9 A. Eloyan 70 Bernardo Oliveira Dias Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026

Jagiellonia Thống kê Ararat-Armenia 49% Kiểm soát bóng 51% 3 Dứt điểm 6 2 Trúng đích 2 2 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 4 4 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Jagiellonia và Ararat-Armenia bước vào trận đấu lúc 02:00 ngày 16/10/2026 với tâm thế của hai đội đang vào phom. Mỗi bên đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và thua 1 trận. Cuộc gặp tại Stadion Miejski w Białymstoku vì thế hứa hẹn là màn so tài cân bằng giữa hai đội cùng đang tự tin.

Jagiellonia: thắng 3 trong 5 trận gần nhất

Đội chủ nhà có chuỗi 5 trận gần nhất gồm 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Điểm đáng chú ý là thứ tự các kết quả. Jagiellonia từng có chuỗi thắng 2 trận liên tiếp, rồi đứt mạch bằng một trận hòa trước khi thắng tiếp.

Tuy nhiên, trận gần nhất của họ lại là một thất bại. Đây là dấu hỏi nhỏ về sự ổn định, dù tổng thể phong độ vẫn ở mức tích cực. Lợi thế thi đấu trên sân quen thuộc có thể giúp đội bóng nhanh chóng lấy lại nhịp.

Ararat-Armenia: ổn định và biết cách giành điểm

Đội khách cũng có thành tích tương tự: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy vậy, diễn biến của họ khác Jagiellonia. Ararat-Armenia vừa có trận hòa gần nhất, trước đó là chuỗi thắng 2 trận liên tiếp, rồi mới đến một trận thua và một chiến thắng.

Việc không để thua ở trận gần nhất cho thấy đội bóng này biết cách giữ điểm, và đó là tín hiệu tích cực trước chuyến làm khách.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện Jagiellonia đứng hạng 21 còn Ararat-Armenia xếp hạng 33, cả hai đều chưa có điểm. Khoảng cách thứ hạng giữa hai đội khá lớn, nhưng cùng ở mốc 0 điểm nên cả hai đều muốn có được kết quả tốt để khởi động hành trình.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hai đội cùng mang phong độ cao, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội. Jagiellonia sẽ muốn xóa đi dư âm trận thua gần nhất ngay trước khán giả nhà. Ngược lại, Ararat-Armenia sẽ tìm cách duy trì mạch không thua ở trận gần nhất để tạo sức ép lên chủ nhà.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có đà thi đấu tương đồng, nên khó có đội nào chiếm ưu thế rõ rệt. Đội nào giữ được sự ổn định trong những khoảnh khắc then chốt sẽ có nhiều cơ hội giành điểm hơn.

Jagiellonia 5 Trận 3-1-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới Ararat-Armenia 5 trận gần nhất H T T B T

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 20 Hapoel Beer Sheva 1 0 1 0 0 1 H 21 Jagiellonia 1 0 0 1 -1 0 B 22 Real Sociedad 1 0 0 1 -1 0 B … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … 32 Marseille 1 0 0 1 -3 0 B 33 Ararat-Armenia 1 0 0 1 -3 0 B 34 Plzen 1 0 0 1 -3 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại