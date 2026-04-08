Trực tiếp Jeju United vs FC Bayern München: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Jeju United vs FC Bayern München: Đội hình xuất phát

Văn Thể04/08/2026 13:10

Jeju United chạm trán FC Bayern München tại Jeju World Cup Stadium lúc 18h ngày 04/08/2026 trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ.

Jeju UnitedvsFC Bayern MünchenSẮP BẮT ĐẦU • 18:00
  • 18:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Jeju United và FC Bayern München đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 18:00.

Cập nhật lúc 17:29 04/08/2026

Đội hình chính thức
Jeju United
Sơ đồ 4-4-2
FC Bayern München
Sơ đồ 4-2-3-1
31
Ja-ung Heo
47
Min-jae Park
6
Gi-min Kwon
41
Jae-woo Kim
13
Woon Jeong
24
Byung-wook Choi
20
Min-gyu Jang
8
Chang-min Lee
88
In-jung Jo
9
Matheus Aiás
22
Eraldo Cinari
26
Sven Ulreich
23
Sacha Boey
46
Filip Pavic
3
Min-jae Kim
35
Maycon Cardozo
16
João Palhinha
41
Vincent Manuba
32
Felipe Chávez
8
Tom Bischof
20
Arijon Ibrahimovic
30
Armindo Sieb
Cập nhật đội hình lúc 17:29 04/08/2026

Thông tin trận đấu

Jeju United sẽ đối đầu FC Bayern München trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 18:00 ngày 04/08/2026 tại Jeju World Cup Stadium.

Đây là màn so tài giữa Jeju United và FC Bayern München trong bối cảnh dữ liệu hiện có chỉ xác nhận thời gian, địa điểm và tính chất giao hữu của trận đấu. Vì vậy, những đánh giá về phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc vị trí tại giải đấu chưa thể được đưa ra một cách đáng tin cậy.

Điểm đáng chú ý

Với tính chất giao hữu, trận đấu có thể là dịp để hai đội kiểm tra khả năng vận hành lối chơi và tạo cơ hội cho các phương án nhân sự. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay những cầu thủ vắng mặt.

Jeju World Cup Stadium sẽ là địa điểm diễn ra cuộc chạm trán. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu tính thử nghiệm, trong đó diễn biến thực tế trên sân sẽ quyết định cách hai đội tiếp cận từng giai đoạn.

Nhận định trước trận

Trên cơ sở thông tin được xác nhận, chưa đủ dữ kiện để đặt một đội vào vị thế vượt trội hoặc đưa ra dự đoán cụ thể về kết quả. Tâm điểm của trận đấu sẽ nằm ở cách Jeju United và FC Bayern München tổ chức thế trận, điều chỉnh nhân sự và tận dụng cơ hội trong 90 phút.

Nhìn chung, cuộc đối đầu tại Jeju World Cup Stadium mang tính kiểm chứng nhiều hơn là cuộc cạnh tranh điểm số. Những chi tiết về đội hình và chiến thuật chỉ có thể được đánh giá rõ hơn khi thông tin chính thức được công bố.

FC Bayern München
5 trận gần nhất
TBTTH
Tình hình lực lượng
Jeju United
Tobias Figueiredo (Unknown Injury)
Chang-min Lee (Unknown Injury)
FC Bayern München
Lennart Karl (Muscle Tear)
Tarek Buchmann (Syndesmotic Ligament Tear)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Jeju United vs FC Bayern München: Đội hình xuất phát
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