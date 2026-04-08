TRỰC TIẾP Trực tiếp Jeju United vs FC Bayern München: Đội hình xuất phát Jeju United chạm trán FC Bayern München tại Jeju World Cup Stadium lúc 18h ngày 04/08/2026 trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ.

Jeju United vs FC Bayern München SẮP BẮT ĐẦU • 18:00 18:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Jeju United và FC Bayern München đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 18:00.

Cập nhật lúc 17:29 04/08/2026

Đội hình chính thức Jeju United Sơ đồ 4-4-2 FC Bayern München Sơ đồ 4-2-3-1 31 Ja-ung Heo 47 Min-jae Park 6 Gi-min Kwon 41 Jae-woo Kim 13 Woon Jeong 24 Byung-wook Choi 20 Min-gyu Jang 8 Chang-min Lee 88 In-jung Jo 9 Matheus Aiás 22 Eraldo Cinari 26 Sven Ulreich 23 Sacha Boey 46 Filip Pavic 3 Min-jae Kim 35 Maycon Cardozo 16 João Palhinha 41 Vincent Manuba 32 Felipe Chávez 8 Tom Bischof 20 Arijon Ibrahimovic 30 Armindo Sieb Cập nhật đội hình lúc 17:29 04/08/2026

Thông tin trận đấu

Jeju United sẽ đối đầu FC Bayern München trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 18:00 ngày 04/08/2026 tại Jeju World Cup Stadium.

Đây là màn so tài giữa Jeju United và FC Bayern München trong bối cảnh dữ liệu hiện có chỉ xác nhận thời gian, địa điểm và tính chất giao hữu của trận đấu. Vì vậy, những đánh giá về phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc vị trí tại giải đấu chưa thể được đưa ra một cách đáng tin cậy.

Điểm đáng chú ý

Với tính chất giao hữu, trận đấu có thể là dịp để hai đội kiểm tra khả năng vận hành lối chơi và tạo cơ hội cho các phương án nhân sự. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay những cầu thủ vắng mặt.

Jeju World Cup Stadium sẽ là địa điểm diễn ra cuộc chạm trán. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu tính thử nghiệm, trong đó diễn biến thực tế trên sân sẽ quyết định cách hai đội tiếp cận từng giai đoạn.

Nhận định trước trận

Trên cơ sở thông tin được xác nhận, chưa đủ dữ kiện để đặt một đội vào vị thế vượt trội hoặc đưa ra dự đoán cụ thể về kết quả. Tâm điểm của trận đấu sẽ nằm ở cách Jeju United và FC Bayern München tổ chức thế trận, điều chỉnh nhân sự và tận dụng cơ hội trong 90 phút.

Nhìn chung, cuộc đối đầu tại Jeju World Cup Stadium mang tính kiểm chứng nhiều hơn là cuộc cạnh tranh điểm số. Những chi tiết về đội hình và chiến thuật chỉ có thể được đánh giá rõ hơn khi thông tin chính thức được công bố.

FC Bayern München 5 trận gần nhất T B T T H

Tình hình lực lượng Jeju United ✚ Tobias Figueiredo (Unknown Injury) ✚ Chang-min Lee (Unknown Injury) FC Bayern München ✚ Lennart Karl (Muscle Tear) ✚ Tarek Buchmann (Syndesmotic Ligament Tear)