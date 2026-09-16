Trực tiếp Jeonbuk Motors vs Kashiwa Reysol: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Jeonbuk Motors vs Kashiwa Reysol: Đội hình xuất phát

Văn Thể16/09/2026 12:07

Cuộc so tài giữa Jeonbuk Motors và Kashiwa Reysol lúc 17h00 ngày 16/09 hứa hẹn kịch tính khi đại diện Hàn Quốc nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục trên bảng xếp hạng.

Jeonbuk MotorsvsKashiwa ReysolSẮP BẮT ĐẦU • 17:00
  • 17:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Jeonbuk Motors và Kashiwa Reysol đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 17:00.

Cập nhật lúc 16:33 16/09/2026

Đội hình chính thức
Jeonbuk Motors
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Chung Jung-Yong
Kashiwa Reysol
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ricardo Rodríguez
31
Song Bum-Keun
23
Kim Tae-Hwan
4
Cho Wi-Je
2
Kim Young-Bin
77
Kim Tae-Hyun
16
João Gamboa
97
Kim Jin-Gyu
7
Lee Dong-Jun
28
Lee Yeong-Jae
10
Lee Seung-Woo
9
Tiago Orobó
25
R. Kojima
88
S. Baba
4
T. Koga
2
H. Mitsumaru
44
K. Yuba
21
Y. Konishi
39
N. Nakagawa
32
Y. Yamanouchi
8
Y. Koizumi
16
K. Yuruki
18
Y. Kakita
Dự bị
Jeonbuk Motors
99 Bruno Mota30 Dodozinho95 Italo11 Kim Seung-Sub1 Lee Ju-Hyun6 Maeng Seong-Ung5 Park Ji-Soo3 Yeon Je-Un70 Park Hyun-Min
Kashiwa Reysol
24 T. Kubo27 K. Kumasaka20 Y. Segawa26 D. Sugioka77 T. Wakahara11 Masa87 H. Yamauchi23 K. Chonan9 M. Hosoya
Cập nhật đội hình lúc 16:33 16/09/2026

Màn chạm trán giữa Jeonbuk Motors và Kashiwa Reysol vào lúc 17:00 ngày 16/09/2026 trên sân vận động Jeonju World Cup Stadium là một trong những tâm điểm đáng chú ý. Đội chủ nhà Jeonbuk Motors bước vào cuộc tiếp đón đối thủ với quyết tâm tối đa nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục trong giai đoạn quan trọng này.

Tình thế sát sao giữa hai đối thủ trên bảng xếp hạng

Hiện tại trên bảng xếp hạng, hai câu lạc bộ đang ở những vị trí liền kề với việc Kashiwa Reysol đứng ở vị trí thứ 9 với 0 điểm, trong khi Jeonbuk Motors xếp ngay phía sau ở hạng 10 với cùng 0 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc chạm trán trực tiếp trở thành ngã rẽ có ý nghĩa đặc biệt đối với cả đôi bên.

Với Jeonbuk Motors, mục tiêu giữ vững tham vọng vươn lên nhóm trên đòi hỏi họ phải tận dụng triệt để từng lợi thế trong tay. Được thi đấu trên thảm cỏ quen thuộc tại Jeonju World Cup Stadium, đại diện bóng đá Hàn Quốc có điểm tựa sân bãi vững chắc để triển khai thế trận chủ động trước các vị khách đến từ Nhật Bản.

Điểm tựa từ hai lần gặp nhau gần nhất

Nhìn lại thành tích chạm trán giữa đôi bên, Jeonbuk Motors là đội đang nắm giữ lợi thế tâm lý rõ rệt. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng xứ kim chi đã giành chiến thắng trong cả 2 trận và chưa để Kashiwa Reysol có được bất kỳ trận hòa hay trận thắng nào.

Sự vượt trội trong những lần so tài vừa qua mang lại niềm tin lớn cho ban huấn luyện Jeonbuk Motors trước giờ bóng lăn. Ngược lại, Kashiwa Reysol hiểu rằng họ cần phải có những điều chỉnh sắc sảo để phá vỡ thế bất lợi mỗi khi đối đầu đội chủ sân Jeonju World Cup Stadium.

Nhận định thế trận tại Jeonju World Cup Stadium

Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Jeonbuk Motors nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát nhịp độ tuyến giữa và tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Sự chắc chắn ở các tuyến sẽ là chìa khóa để đội bóng này duy trì sức ép liên tục.

Trong khi đó, Kashiwa Reysol chắc chắn sẽ chú trọng khâu phòng ngự chặt chẽ nhằm tránh mắc phải những sai sót trước áp lực sân khách. Trận đấu hứa hẹn diễn ra giằng co với những màn so tài chiến thuật căng thẳng, nơi Jeonbuk Motors chiếm ưu thế nhất định nhờ phong độ đối đầu gần nhất cùng quyết tâm bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Jeonbuk Motors · 2 thắng0 hòaKashiwa Reysol · 0 thắng
04/04/2018
Kashiwa Reysol
0 - 2
Jeonbuk Motors
JM
13/02/2018
Jeonbuk Motors
3 - 2
Kashiwa Reysol
JM
Jeonbuk Motors
5 trận gần nhất
BHTHH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Kashiwa Reysol
5 trận gần nhất
TBBTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima1100+63T
2Gamba Osaka1100+33TT
3SHANGHAI SIPG1100+23T
8Vissel Kobe000000
9Kashiwa Reysol000000
10Jeonbuk Motors000000
11Port FC000000

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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