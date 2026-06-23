Trực tiếp Jordan vs Algeria: Trận đấu đang diễn ra Jordan và Algeria đối đầu tại Levi's Stadium với áp lực buộc phải thắng sau thất bại ở trận ra quân. Kết quả này quyết định trực tiếp cơ hội đi tiếp tại World Cup.

Jordan 0 - 0 Algeria ● Hiệp 1 — phút 3' 0' Trận đấu bắt đầu

Jordan tiếp đón Algeria.



Cập nhật lúc 10:03 23/06/2026

Trận đấu giữa Jordan và Algeria trong khuôn khổ World Cup diễn ra tại Levi's Stadium vào lúc 10:00 ngày 23/06/2026. Đây là thời điểm then chốt của bảng đấu khi cả hai đội bóng đều đang ở thế chân tường sau những kết quả không như ý trong ngày khai màn.

Bối cảnh căng thẳng tại bảng đấu

Cả Jordan và Algeria đều bước vào lượt trận này với hành trang là một trận thua gần nhất. Trong một giải đấu ngắn ngày và khắc nghiệt như World Cup, việc trắng tay ở trận ra quân đẩy cả hai vào tình thế buộc phải thắng nếu không muốn sớm nói lời chia tay giải đấu. Áp lực tâm lý sẽ là bài toán lớn nhất mà ban huấn luyện hai đội cần giải quyết trước khi bóng lăn tại Levi's Stadium.

Jordan và nỗ lực tìm kiếm điểm số lịch sử

Đại diện đến từ châu Á, Jordan, đã cho thấy sự quyết tâm nhưng kết quả thua ở trận đấu gần nhất buộc họ phải thay đổi cách tiếp cận. Lối chơi kỷ luật và khả năng tận dụng các tình huống cố định có thể là chìa khóa để Jordan gây bất ngờ trước một đối thủ giàu kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, sự tập trung ở hàng phòng ngự cần được duy trì xuyên suốt 90 phút để tránh lặp lại sai lầm dẫn đến thất bại vừa qua.

Algeria: Bản lĩnh của "Cáo sa mạc"

Phía bên kia chiến tuyến, Algeria cũng đang khát khao tìm lại hình ảnh của một đội bóng hàng đầu châu Phi. Trận thua gần nhất là một gáo nước lạnh vào tham vọng của họ, nhưng với dàn cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, Algeria vẫn được đánh giá cao ở khả năng kiểm soát thế trận. Mục tiêu của họ không gì khác ngoài 3 điểm để tái lập vị thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Nhận định chiến thuật

Với tính chất quan trọng của trận đấu, nhiều khả năng cả Jordan và Algeria sẽ nhập cuộc thận trọng trong những phút đầu để thăm dò đối phương. Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, sự nôn nóng tìm kiếm bàn thắng có thể khiến trận đấu trở nên cởi mở hơn với những pha ăn miếng trả miếng. Đội bóng nào giữ được cái đầu lạnh và tận dụng tốt các sơ hở của đối phương sẽ có cơ hội lớn để giành lấy chiến thắng đầu tay tại chiến dịch World Cup lần này.

Phong độ gần đây của Jordan

17/06/2026: Áo 3-1 Jordan (Thua)

08/06/2026: Colombia 2-0 Jordan (Thua)

31/05/2026: Thụy Sĩ 4-1 Jordan (Thua)

01/04/2026: Jordan 2-2 Nigeria (Hòa)

28/03/2026: Jordan 2-2 Costa Rica (Hòa)

Phong độ gần đây của Algeria

17/06/2026: Argentina 3-0 Algeria (Thua)

11/06/2026: Bolivia 0-4 Algeria (Thắng)

04/06/2026: Hà Lan 0-1 Algeria (Thắng)

01/04/2026: Algeria 0-0 Uruguay (Hòa)

28/03/2026: Algeria 7-0 Guatemala (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ

Phong độ và thống kê đội

Jordan (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: L

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 1 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 3.0 bàn/trận)

Algeria (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: L

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 1 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 3.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Jordan: Không có thông tin chấn thương

Algeria: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Jordan

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Jamal Sellami

Đội hình xuất phát:

1. Yazeed Abu Laila (G)

3. Abdallah Nasib (D)

5. Yazan Al-Arab (D)

4. Husam Ali Mohammad Abudahab (D)

23. Ehsan Haddad (M)

21. Nizar Al-Rashdan (M)

8. Noor Al-Rawabdeh (M)

20. Mohannad Abu Taha (M)

13. Mahmoud Al-Mardi (F)

9. Ali Olwan (F)

10. Mousa Tamari (F)

Dự bị:

12. Noureddin Zaid

22. Abdallah Al-Fakhouri

16. Mo Abualnadi

2. Mohammad Ali Hasheesh

17. Saleem Obaid

19. Saad Al Rousan

26. Anas Badawi

18. Mohammad Abu Ghoush

6. Amer Jamous

14. Rajaei Ayed

15. Ibrahim Sadeh

25. Mohammad Al Daoud

7. Mohammad Abu Zrayq

24. Ali Al Azaizah

11. Odeh Fakhoury

Algeria

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Vladimir Petkovic

Đội hình xuất phát:

23. Luca Zidane (G)

17. Rafik Belghali (D)

2. Aïssa Mandi (D)

21. Ramy Bensebaini (D)

15. Rayan Aït-Nouri (D)

14. Hicham Boudaoui (M)

6. Ramiz Zerrouki (M)

22. Ibrahim Maza (M)

7. Riyad Mahrez (F)

9. Amine Gouiri (F)

10. Farès Chaïbi (F)

Dự bị:

1. Melvin Mastil

16. Oussama Benbot

3. Achref Abada

4. Mohamed Tougai

5. Zineddine Belaid

13. Jaouen Hadjam

26. Samir Sophian Chergui

8. Houssem Aouar

19. Nabil Bentaleb

24. Yassine Titraoui

11. Anis Hadj Moussa

20. Adil Boulbina

12. Ahmed Nadhir Benbouali

25. Farès Ghedjemis

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Jordan

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: bàn

Lời khuyên: Double chance : Jordan or draw

Cập nhật đội hình lúc 09:28 23/06/2026

Đội hình chính thức

Jordan

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Jamal Sellami

Đội hình xuất phát:

1. Yazeed Abu Laila (G)

3. Abdallah Nasib (D)

5. Yazan Al-Arab (D)

4. Husam Ali Mohammad Abudahab (D)

23. Ehsan Haddad (M)

21. Nizar Al-Rashdan (M)

8. Noor Al-Rawabdeh (M)

20. Mohannad Abu Taha (M)

13. Mahmoud Al-Mardi (F)

9. Ali Olwan (F)

10. Mousa Tamari (F)

Dự bị:

12. Noureddin Zaid

22. Abdallah Al-Fakhouri

16. Mo Abualnadi

2. Mohammad Ali Hasheesh

17. Saleem Obaid

19. Saad Al Rousan

26. Anas Badawi

18. Mohammad Abu Ghoush

6. Amer Jamous

14. Rajaei Ayed

15. Ibrahim Sadeh

25. Mohammad Al Daoud

7. Mohammad Abu Zrayq

24. Ali Al Azaizah

11. Odeh Fakhoury

Algeria

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Vladimir Petkovic

Đội hình xuất phát:

23. Luca Zidane (G)

17. Rafik Belghali (D)

2. Aïssa Mandi (D)

21. Ramy Bensebaini (D)

15. Rayan Aït-Nouri (D)

14. Hicham Boudaoui (M)

6. Ramiz Zerrouki (M)

22. Ibrahim Maza (M)

7. Riyad Mahrez (F)

9. Amine Gouiri (F)

10. Farès Chaïbi (F)

Dự bị: