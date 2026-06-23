Trực tiếp Jordan vs Algeria: Trận đấu đang diễn ra
Jordan và Algeria đối đầu tại Levi's Stadium với áp lực buộc phải thắng sau thất bại ở trận ra quân. Kết quả này quyết định trực tiếp cơ hội đi tiếp tại World Cup.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Jordan tiếp đón Algeria.
Cập nhật lúc 10:03 23/06/2026
Trận đấu giữa Jordan và Algeria trong khuôn khổ World Cup diễn ra tại Levi's Stadium vào lúc 10:00 ngày 23/06/2026. Đây là thời điểm then chốt của bảng đấu khi cả hai đội bóng đều đang ở thế chân tường sau những kết quả không như ý trong ngày khai màn.
Bối cảnh căng thẳng tại bảng đấu
Cả Jordan và Algeria đều bước vào lượt trận này với hành trang là một trận thua gần nhất. Trong một giải đấu ngắn ngày và khắc nghiệt như World Cup, việc trắng tay ở trận ra quân đẩy cả hai vào tình thế buộc phải thắng nếu không muốn sớm nói lời chia tay giải đấu. Áp lực tâm lý sẽ là bài toán lớn nhất mà ban huấn luyện hai đội cần giải quyết trước khi bóng lăn tại Levi's Stadium.
Jordan và nỗ lực tìm kiếm điểm số lịch sử
Đại diện đến từ châu Á, Jordan, đã cho thấy sự quyết tâm nhưng kết quả thua ở trận đấu gần nhất buộc họ phải thay đổi cách tiếp cận. Lối chơi kỷ luật và khả năng tận dụng các tình huống cố định có thể là chìa khóa để Jordan gây bất ngờ trước một đối thủ giàu kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, sự tập trung ở hàng phòng ngự cần được duy trì xuyên suốt 90 phút để tránh lặp lại sai lầm dẫn đến thất bại vừa qua.
Algeria: Bản lĩnh của "Cáo sa mạc"
Phía bên kia chiến tuyến, Algeria cũng đang khát khao tìm lại hình ảnh của một đội bóng hàng đầu châu Phi. Trận thua gần nhất là một gáo nước lạnh vào tham vọng của họ, nhưng với dàn cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, Algeria vẫn được đánh giá cao ở khả năng kiểm soát thế trận. Mục tiêu của họ không gì khác ngoài 3 điểm để tái lập vị thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
Nhận định chiến thuật
Với tính chất quan trọng của trận đấu, nhiều khả năng cả Jordan và Algeria sẽ nhập cuộc thận trọng trong những phút đầu để thăm dò đối phương. Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, sự nôn nóng tìm kiếm bàn thắng có thể khiến trận đấu trở nên cởi mở hơn với những pha ăn miếng trả miếng. Đội bóng nào giữ được cái đầu lạnh và tận dụng tốt các sơ hở của đối phương sẽ có cơ hội lớn để giành lấy chiến thắng đầu tay tại chiến dịch World Cup lần này.
Phong độ gần đây của Jordan
- 17/06/2026: Áo 3-1 Jordan (Thua)
- 08/06/2026: Colombia 2-0 Jordan (Thua)
- 31/05/2026: Thụy Sĩ 4-1 Jordan (Thua)
- 01/04/2026: Jordan 2-2 Nigeria (Hòa)
- 28/03/2026: Jordan 2-2 Costa Rica (Hòa)
Phong độ gần đây của Algeria
- 17/06/2026: Argentina 3-0 Algeria (Thua)
- 11/06/2026: Bolivia 0-4 Algeria (Thắng)
- 04/06/2026: Hà Lan 0-1 Algeria (Thắng)
- 01/04/2026: Algeria 0-0 Uruguay (Hòa)
- 28/03/2026: Algeria 7-0 Guatemala (Thắng)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
Phong độ và thống kê đội
Jordan (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: L
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 1 trận
- Thắng: 0 (0 sân nhà)
- Hòa: 0 (0 sân nhà)
- Thua: 1 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 1 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 3 bàn (TB: 3.0 bàn/trận)
Algeria (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: L
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 1 trận
- Thắng: 0 (0 sân khách)
- Hòa: 0 (0 sân khách)
- Thua: 1 (1 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 3 bàn (TB: 3.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Jordan: Không có thông tin chấn thương
Algeria: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Jordan
Sơ đồ: 3-4-2-1
HLV: Jamal Sellami
Đội hình xuất phát:
- 1. Yazeed Abu Laila (G)
- 3. Abdallah Nasib (D)
- 5. Yazan Al-Arab (D)
- 4. Husam Ali Mohammad Abudahab (D)
- 23. Ehsan Haddad (M)
- 21. Nizar Al-Rashdan (M)
- 8. Noor Al-Rawabdeh (M)
- 20. Mohannad Abu Taha (M)
- 13. Mahmoud Al-Mardi (F)
- 9. Ali Olwan (F)
- 10. Mousa Tamari (F)
Dự bị:
- 12. Noureddin Zaid
- 22. Abdallah Al-Fakhouri
- 16. Mo Abualnadi
- 2. Mohammad Ali Hasheesh
- 17. Saleem Obaid
- 19. Saad Al Rousan
- 26. Anas Badawi
- 18. Mohammad Abu Ghoush
- 6. Amer Jamous
- 14. Rajaei Ayed
- 15. Ibrahim Sadeh
- 25. Mohammad Al Daoud
- 7. Mohammad Abu Zrayq
- 24. Ali Al Azaizah
- 11. Odeh Fakhoury
Algeria
Sơ đồ: 4-3-3
HLV: Vladimir Petkovic
Đội hình xuất phát:
- 23. Luca Zidane (G)
- 17. Rafik Belghali (D)
- 2. Aïssa Mandi (D)
- 21. Ramy Bensebaini (D)
- 15. Rayan Aït-Nouri (D)
- 14. Hicham Boudaoui (M)
- 6. Ramiz Zerrouki (M)
- 22. Ibrahim Maza (M)
- 7. Riyad Mahrez (F)
- 9. Amine Gouiri (F)
- 10. Farès Chaïbi (F)
Dự bị:
- 1. Melvin Mastil
- 16. Oussama Benbot
- 3. Achref Abada
- 4. Mohamed Tougai
- 5. Zineddine Belaid
- 13. Jaouen Hadjam
- 26. Samir Sophian Chergui
- 8. Houssem Aouar
- 19. Nabil Bentaleb
- 24. Yassine Titraoui
- 11. Anis Hadj Moussa
- 20. Adil Boulbina
- 12. Ahmed Nadhir Benbouali
- 25. Farès Ghedjemis
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Jordan
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 45%
- Hòa: 45%
- Khách thắng: 10%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -1.5 bàn
- Khách: bàn
Lời khuyên: Double chance : Jordan or draw
Cập nhật đội hình lúc 09:28 23/06/2026
Đội hình chính thức
Jordan
Sơ đồ: 3-4-2-1
HLV: Jamal Sellami
Đội hình xuất phát:
- 1. Yazeed Abu Laila (G)
- 3. Abdallah Nasib (D)
- 5. Yazan Al-Arab (D)
- 4. Husam Ali Mohammad Abudahab (D)
- 23. Ehsan Haddad (M)
- 21. Nizar Al-Rashdan (M)
- 8. Noor Al-Rawabdeh (M)
- 20. Mohannad Abu Taha (M)
- 13. Mahmoud Al-Mardi (F)
- 9. Ali Olwan (F)
- 10. Mousa Tamari (F)
Dự bị:
- 12. Noureddin Zaid
- 22. Abdallah Al-Fakhouri
- 16. Mo Abualnadi
- 2. Mohammad Ali Hasheesh
- 17. Saleem Obaid
- 19. Saad Al Rousan
- 26. Anas Badawi
- 18. Mohammad Abu Ghoush
- 6. Amer Jamous
- 14. Rajaei Ayed
- 15. Ibrahim Sadeh
- 25. Mohammad Al Daoud
- 7. Mohammad Abu Zrayq
- 24. Ali Al Azaizah
- 11. Odeh Fakhoury
Algeria
Sơ đồ: 4-3-3
HLV: Vladimir Petkovic
Đội hình xuất phát:
- 23. Luca Zidane (G)
- 17. Rafik Belghali (D)
- 2. Aïssa Mandi (D)
- 21. Ramy Bensebaini (D)
- 15. Rayan Aït-Nouri (D)
- 14. Hicham Boudaoui (M)
- 6. Ramiz Zerrouki (M)
- 22. Ibrahim Maza (M)
- 7. Riyad Mahrez (F)
- 9. Amine Gouiri (F)
- 10. Farès Chaïbi (F)
Dự bị:
- 1. Melvin Mastil
- 16. Oussama Benbot
- 3. Achref Abada
- 4. Mohamed Tougai
- 5. Zineddine Belaid
- 13. Jaouen Hadjam
- 26. Samir Sophian Chergui
- 8. Houssem Aouar
- 19. Nabil Bentaleb
- 24. Yassine Titraoui
- 11. Anis Hadj Moussa
- 20. Adil Boulbina
- 12. Ahmed Nadhir Benbouali
- 25. Farès Ghedjemis