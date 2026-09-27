TRỰC TIẾP Trực tiếp Jordan vs Syria: Trận đấu đang diễn ra Jordan quyết tâm cắt đứt chuỗi trận hòa và thua khi tiếp đón đối thủ Syria, đội bóng mà họ từng chiếm ưu thế lớn với 4 chiến thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất.

Jordan 0 - 0 Syria Hiệp 1 — phút 37' 37' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Jordan tiếp đón Syria.

Cập nhật lúc 00:38 28/09/2026

Đội hình chính thức Jordan Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Jamal Sellami Syria Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jose Lana 30 Alec Smir 5 Yazan Al-Arab 4 Hadi Al-Hourani 11 Odeh Fakhoury 23 Ehsan Haddad 21 Nizar Al-Rashdan 8 Noor Al-Rawabdeh 20 Mohannad Abu Taha 25 Mahmoud Shawkat 9 Ali Olwan 10 Mousa Tamari 1 Elias Hadaya 19 Zakaria Hannan 4 Aiham Ousou 5 Abdullah Al Shami 2 Ahmad Faqa 16 Elmar Abraham 20 Noah Shamoun 6 Khaled Kourdoghli 14 Mohammed Osman 11 Mahmoud Al Aswad 7 Mohammed Al-Mustafa Cập nhật đội hình lúc 00:13 28/09/2026

Cuộc so tài giữa Jordan và Syria diễn ra vào lúc 00h00 ngày 28/09/2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội chủ nhà. Bước vào màn chạm trán này, mục tiêu tối thượng của Jordan là chấm dứt chuỗi trận không thắng kéo dài để lấy lại sự hưng phấn cho các cầu thủ.

Khát khao tìm lại cảm giác chiến thắng của Jordan

Đội tuyển Jordan đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối chững lại về mặt kết quả. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này chưa được nếm trải hương vị thắng trận khi để hòa 2 trận và nhận 2 thất bại liên tiếp trước đó.

Sự thiếu ổn định ở các thời điểm quyết định đã khiến Jordan liên tục đánh rơi điểm số. Chính vì vậy, việc được thi đấu trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Syria là cơ hội không thể tốt hơn để Jordan thiết lập lại trật tự và lấy lại cảm hứng chơi bóng quen thuộc.

Syria đối diện thử thách lớn trên sân khách

Bên kia chiến tuyến, Syria cũng không có được bước chuẩn bị tâm lý thực sự lý tưởng. Ở trận đấu gần nhất, đội bóng này đã phải nhận 1 thất bại, qua đó bộc lộ những khoảng trống cần khắc phục trong hệ thống vận hành.

Hơn nữa, lịch sử đối đầu trực tiếp đang hoàn toàn nghiêng về phía đối thủ. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ ra rằng Jordan áp đảo rõ rệt khi giành tới 4 chiến thắng, trong khi Syria chỉ có vỏn vẹn 1 lần hưởng niềm vui trọn vẹn.

Điểm tựa từ quá khứ mở ra lợi thế tâm lý

Sự chênh lệch đáng kể trong những lần so tài trực tiếp trước đây sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Jordan. Dù phong độ gần đây có phần giảm sút, các cầu thủ chủ nhà vẫn hiểu rõ cách thức khắc chế lối chơi của đối phương.

Nhìn chung, với lợi thế sân bãi cùng bản lĩnh áp đảo ở các lần đụng độ quá khứ, Jordan đứng trước cơ hội rất lớn để vượt qua khó khăn, cắt đứt chuỗi trận hòa và thua nhằm tìm lại niềm vui chiến thắng trọn vẹn trước Syria.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Jordan · 4 thắng 0 hòa Syria · 1 thắng Jordan 2 - 0 Syria JOR Jordan 1 - 0 Syria JOR Jordan 0 - 1 Syria SYR Jordan 2 - 0 Syria JOR Jordan 2 - 1 Syria JOR

Jordan 5 trận gần nhất B B B B B 4 Trận 0-2-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 10 Thủng lưới Syria 5 trận gần nhất B T B H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới