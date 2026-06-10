TRỰC TIẾP Trực tiếp Jordan vs Venezuela: Trận đấu đang diễn ra Jordan và Venezuela chạm trán vào lúc 00:00 ngày 07/10 trong bối cảnh cả hai đội tuyển đều khao khát tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi phong độ kém vui.

Jordan 0 - 0 Venezuela Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Jordan tiếp đón Venezuela.

Cập nhật lúc 00:50 07/10/2026

Đội hình chính thức Jordan Sơ đồ 4-3-3 Venezuela Sơ đồ 4-5-1 22 Abdallah Al-Fakhouri 2 Anas Badawi 3 Abdallah Nasib 19 Saad Al Rousan 20 Mohannad Abu Taha 21 Nizar Al-Rashdan 8 Noor Al-Rawabdeh 26 Yousef Qashi 10 Mousa Tamari 9 Ali Olwan 13 Mahmoud Al-Mardi 12 Cristopher Varela 15 Delvin Alfonzo 3 Carlos Vivas 24 Yordan Osorio 26 Juan David Sánchez 16 Wikelman Carmona 18 Marco Libra 22 Andrusw Araujo 10 Daniel Pereira 17 Edson Tortolero 11 Jovanny Bolívar Dự bị Jordan 1 Yazeed Abu Laila 12 Ahmad Al-Juaidi 5 Yazan Al-Arab 16 Mo Abualnadi 4 Hadi Al-Hourani 17 Ahmad Assaf 23 Ehsan Haddad 15 Ibrahim Sadeh 6 Amer Jamous Venezuela 22 Joel Graterol 32 Frankarlos Benítez 27 Bianneider Tamayo 28 Roman Davis 21 Sebastián Mendoza 23 Yerwin Sulbaran 30 Nicola Profeta 20 Bryan Castillo Cập nhật đội hình lúc 23:33 06/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Jordan và Venezuela diễn ra vào lúc 00:00 ngày 07/10/2026 mang tính chất giải tỏa áp lực tâm lý sâu sắc cho cả hai đội bóng. Bước vào trận đấu này, cả hai đại diện đều mang chung nỗi niềm khao khát một kết quả tích cực để cắt đứt giai đoạn thi đấu sa sút kéo dài thời gian qua.

Jordan và áp lực từ chuỗi trận không thắng

Đội tuyển Jordan đang phải trải qua giai đoạn ảm đạm về mặt kết quả. Trong 5 trận đấu gần nhất, đại diện châu Á hoàn toàn không biết đến mùi chiến thắng khi phải nhận 2 thất bại và 3 trận hòa. Dù đã có những nỗ lực nhất định khi giành kết quả hòa ở 2 trận đấu gần đây nhất, việc để thua liền 2 trận trước đó vẫn cho thấy nhiều vấn đề chưa được tháo gỡ.

Sự bế tắc trong khâu định đoạt trận đấu đang trở thành rào cản lớn nhất của Jordan. Việc liên tục chia điểm và trắng tay khiến tinh thần toàn đội bị ảnh hưởng đáng kể. Trận đấu tới sẽ là cơ hội để Jordan tái thiết sự tự tin, nhưng điều đó đòi hỏi họ phải thi đấu tập trung và quyết liệt hơn trong từng pha bóng.

Venezuela nỗ lực tìm kiếm sự ổn định

Ở bên kia chiến tuyến, Venezuela cũng không có được bộ mặt khả quan hơn là bao. Trong 4 lần ra sân gần nhất, đại diện Nam Mỹ chỉ có được vỏn vẹn 1 chiến thắng, còn lại là 1 trận hòa và 2 thất bại. Trận thua ở lần xuất quân gần nhất tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính ổn định trong lối chơi của đội bóng này.

Dù đã từng nếm trải cảm giác chiến thắng trong chuỗi trận gần đây, phong độ thất thường vẫn ngăn cản Venezuela tạo nên sự bứt phá. Khi hàng thủ còn bộc lộ sơ hở và hàng công chưa thể duy trì nhịp độ ghi bàn đều đặn, mỗi trận đấu lúc này đều trở thành bài toán khó giải đối với ban huấn luyện.

Cục diện giằng co và toan tính chiến thuật

Trong bối cảnh cả Jordan và Venezuela đều đang chật vật tìm lại phong độ, sự thận trọng chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu. Một sai lầm nhỏ vào thời điểm nhạy cảm này cũng có thể khiến một trong hai đội phải trả giá đắt.

Nhiều khả năng hai đội sẽ lựa chọn nhập cuộc với cự ly đội hình an toàn nhằm hạn chế tối đa rủi ro từ những đợt lên bóng của đối phương. Một kết quả khả quan ở màn so tài này sẽ đóng vai trò như liều thuốc tinh thần vô giá, giúp đội bóng bản lĩnh hơn chặn đứng chuỗi ngày u ám vừa qua.

Jordan 5 trận gần nhất H B B B B 5 Trận 0-3-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 11 Thủng lưới Venezuela 5 trận gần nhất H B T B H 4 Trận 1-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới