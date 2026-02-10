TRỰC TIẾP Trực tiếp Juventus vs Cremonese: Hết hiệp 1, Cremonese dẫn 1-0 Cuộc đọ sức giữa Juventus và Cremonese hứa hẹn kịch tính khi cả hai đều sở hữu phong độ ấn tượng, trong bối cảnh đội khách đối diện áp lực từ lịch sử đối đầu.

Juventus 0 - 1 Cremonese Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

12' BÀN THẮNG! Cremonese (0-1) Phút 12': F. Bonazzoli (Cremonese) lập công (kiến tạo: A. Licina). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Juventus tiếp đón Cremonese.

Cập nhật lúc 18:20 02/10/2026

Cuộc so tài giữa Juventus và Cremonese diễn ra vào lúc 17h30 ngày 02/10/2026 thu hút nhiều sự chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn thi đấu rất ổn định. Sự tự tin từ chuỗi kết quả khả quan gần đây biến màn chạm trán này thành bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của đôi bên.

Phong độ ấn tượng từ cả hai phía

Juventus bước vào trận đấu với điểm tựa phong độ hết sức thuyết phục. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, họ đang duy trì mạch 3 trận toàn thắng liên tiếp, thể hiện sự liền mạch trong lối chơi cũng như khả năng tận dụng cơ hội sắc bén.

Ở chiều ngược lại, Cremonese cũng chứng minh họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục ở thời điểm hiện tại. Đội khách đang sở hữu chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp, trong đó bao gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Mới đây nhất, Cremonese vừa nối dài mạch thăng hoa bằng một trận thắng, qua đó củng cố vững chắc sự tự tin trước chuyến làm khách được dự báo nhiều sóng gió.

Cán cân đối đầu nghiêng trọn về phía Juventus

Dù cả hai câu lạc bộ đều đạt trạng thái thi đấu tích cực, lịch sử đối đầu lại phản ánh sự vượt trội hoàn toàn của đại diện thành Turin. Trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Juventus toàn thắng cả 4 trận, không để đối thủ có được bất kỳ trận hòa hay chiến thắng nào.

Thành tích áp đảo này mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà. Ngược lại, Cremonese cần phải nỗ lực vượt qua rào cản quá khứ nếu muốn duy trì mạch trận bất bại hiện có.

Nhận định xu hướng thế trận

Với phong độ cao cùng sự áp đảo về thành tích chạm trán, Juventus nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Sự hưng phấn sau 3 chiến thắng liên tiếp cho phép họ triển khai thế trận một cách mạch lạc và tự tin.

Trong khi đó, Cremonese với chuỗi trận bất bại chắc chắn sẽ thi đấu kỷ luật, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để tạo bất ngờ. Dù vậy, trước một đối thủ mà họ chưa từng giành điểm trong 4 lần gặp gần đây, thử thách dành cho đội khách ở trận đấu này là vô cùng lớn.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Juventus · 4 thắng 0 hòa Cremonese · 0 thắng Juventus 5 - 0 Cremonese JUV Cremonese 1 - 2 Juventus JUV Juventus 2 - 0 Cremonese JUV Cremonese 0 - 1 Juventus JUV

Juventus 5 trận gần nhất T T B H T 6 Trận 4-1-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 2 Thủng lưới Cremonese 5 trận gần nhất T H H T T 4 Trận 2-2-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới