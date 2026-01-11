TRỰC TIẾP Trực tiếp Juventus vs Napoli: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Juventus đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Napoli, trong lúc chỉ thắng 2, hòa 1, thua 2 ở 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 02/11/2026.

Juventus 0 - 0 Napoli Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

38' Thẻ vàng Phút 38': Luca Marianucci (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Napoli ép sân Cầm bóng: Juventus 40% - 60% Napoli, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 0.

24' Napoli ép sân Cầm bóng: Juventus 42% - 58% Napoli, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

20' Thẻ vàng Phút 20': Jhon Lucumi (Juventus) nhận thẻ vàng (Foul).

16' Thẻ vàng Phút 16': Douglas Luiz Soares (Juventus) nhận thẻ vàng (Argument).

12' Napoli ép sân Cầm bóng: Juventus 27% - 73% Napoli, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Juventus tiếp đón Napoli.

Cập nhật lúc 03:35 02/11/2026

Đội hình chính thức Juventus Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV L. Spalletti Napoli Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Allegri 25 G. Vicario 15 P. Kalulu 3 Bremer 26 J. Lucumí 32 J. Cabal 8 Koopmeiners 12 Douglas Luiz 22 W. McKennie 17 Kerim-Sam Alajbegović 9 R. Kolo Muani 27 N. Woltemade 1 A. Meret 22 G. Di Lorenzo 35 Luca Marianucci 16 Rafa Marín 17 M. Olivera 11 K. De Bruyne 99 Zambo Anguissa 8 S. McTominay 21 M. Politano 20 L. Lucca 70 N. Lang Dự bị Juventus 18 J. Ekhator 20 A. Cambiaso 13 J. Boga 4 F. Gatti 6 L. Kelly 33 Neto 23 C. Pinsoglio 24 D. Rugani 29 P. Sarr Napoli 26 A. Vergara 14 N. Contini 6 B. Gilmour 23 Giovane 13 Amir Rrahmani 31 S. Beukema 41 D. Spinelli 18 F. Barido 38 Chiummariello Cập nhật đội hình lúc 02:17 02/11/2026

Juventus Thống kê Napoli 40% Kiểm soát bóng 60% 4 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 1 6 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 0

Juventus đang thiếu hụt lực lượng đúng vào thời điểm phải tiếp một Napoli đang có đà đi lên. Trận đấu diễn ra trên sân Allianz Stadium lúc 02h45 ngày 02/11/2026, giữa hai đội đang cùng có 14 điểm và đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng.

Juventus đối mặt bài toán lực lượng

Với một đội chủ nhà thiếu hụt nhân sự, thử thách lớn nhất là giữ được sự ổn định trước đối thủ đang có tinh thần tốt. Juventus không có nhiều khoảng trống để thử nghiệm, bởi mỗi sai sót trong khâu tổ chức đều có thể bị Napoli trừng phạt.

Phong độ gần đây của chủ nhà cho thấy sự thiếu ổn định đó. Trong 5 trận gần nhất, Juventus thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó trận mới nhất kết thúc với thất bại. Chuỗi kết quả đan xen thắng và thua cho thấy đội bóng chưa tìm được nhịp độ đều đặn.

Napoli mang theo đà hưng phấn

Napoli cũng có thành tích 5 trận gần nhất là thắng 2, hòa 1 và thua 2. Điểm khác biệt nằm ở xu hướng: đội khách thắng trận gần nhất, trước đó hòa một trận rồi lại thắng, sau khi thua 2 trận ở giai đoạn trước nữa.

Nói cách khác, Napoli đang đi lên từ một khởi đầu chật vật, còn Juventus vừa phải nhận thất bại ở lượt đấu gần nhất. Với đội đang cần ổn định lực lượng, việc đối thủ có tâm lý tích cực hơn là yếu tố đáng chú ý.

Thế đối đầu nghiêng về Napoli

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Napoli thắng 3 trận, Juventus thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Xu hướng này cho thấy đội khách thường có lợi thế tâm lý khi chạm trán Juventus.

Dù vậy, lịch sử đối đầu chỉ là một lớp thông tin. Trận đấu lần này diễn ra trên sân của Juventus, nơi chủ nhà có thể tận dụng sự quen thuộc để bù đắp phần nào những khó khăn về nhân sự.

Bảng xếp hạng sát nhau

Napoli đang đứng thứ 7 với 14 điểm, còn Juventus xếp thứ 9 cũng với 14 điểm. Hai đội bằng điểm nhau, nên kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Với khoảng cách điểm số bằng không, mỗi bên đều có động lực để giành trọn ba điểm và vượt lên đối thủ trực tiếp.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt chiến thuật, Juventus cần giữ cấu trúc chặt chẽ và hạn chế những khoảng trống khi bị thiếu hụt lực lượng. Đội chủ nhà nhiều khả năng phải thận trọng trong cách vào trận, tránh để Napoli sớm nắm quyền kiểm soát nhịp độ.

Ngược lại, Napoli có lý do để chơi tự tin, nhờ phong độ đang cải thiện và thành tích đối đầu thuận lợi. Nếu duy trì được sự ổn định, đội khách hoàn toàn có thể gây áp lực lên hàng thủ đang thiếu hụt của Juventus.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có thành tích gần đây tương đồng nhưng xu hướng khác nhau. Juventus có lợi thế sân nhà nhưng phải xoay xở với bài toán lực lượng, trong khi Napoli có tinh thần tốt hơn cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Xét các yếu tố trên, Napoli nhỉnh hơn một chút về mặt tâm lý, song một trận đấu giữa hai đội bằng điểm nhau vẫn hứa hẹn sự cân bằng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Juventus · 1 thắng 1 hòa Napoli · 3 thắng Juventus 3 - 0 Napoli JUV Napoli 2 - 1 Juventus NAP Napoli 2 - 1 Juventus NAP Juventus 0 - 0 Napoli Hòa Napoli 2 - 1 Juventus NAP

Juventus 5 trận gần nhất B T H B T 9 Trận 4-2-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.2) 10 Thủng lưới Napoli 5 trận gần nhất T H T B B 9 Trận 4-2-3 T-H-B 17 Ghi (TB 1.9) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 2 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T 3 AS Roma 10 7 3 0 +18 24 T T H T H … 6 Frosinone 9 5 2 2 +8 17 T H T B T 7 Napoli 9 4 2 3 +6 14 T H B T H 8 Bologna 10 4 2 4 +1 14 T T T B T 9 Juventus 9 4 2 3 +1 14 B T B H T 10 Torino 9 4 1 4 0 13 B T T T H …

Tình hình lực lượng Juventus ✚ Z. Celik (Muscle Injury) ✚ F. Conceicao (Shoulder Injury) ✚ N. Gonzalez (Calf Injury) ✚ K. Grabara (Knee Injury) ✚ M. Locatelli (Knee Injury) ✚ A. Milik (Inactive) ✚ K. Thuram (Knee Injury) ✚ K. Yildiz (Foot Injury) Napoli ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ B. Badiashile (Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ David Neres (Thigh Injury) ✚ C. Favasuli (Thigh Injury) ✚ S. Lobotka (Ankle Injury) ✚ L. Spinazzola (Thigh Injury) ✚ Alisson Santos (Muscle Injury)