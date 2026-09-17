TRỰC TIẾP Trực tiếp Juventus vs NEC Nijmegen: Đội hình xuất phát Juventus tiếp đón đối thủ NEC Nijmegen trên sân nhà Allianz Stadium lúc 02:00 ngày 18/09 với mục tiêu bứt phá mạnh mẽ và hướng tới nhóm dự cúp châu lục mùa này.

Juventus vs NEC Nijmegen SẮP BẮT ĐẦU • 02:00 02:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Juventus và NEC Nijmegen đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:33 18/09/2026

Đội hình chính thức Juventus Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Spalletti NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder 1 K. Grabara 15 P. Kalulu 4 F. Gatti 26 J. Lucumí 2 Z. Çelik 29 P. Sarr 12 Douglas Luiz 17 Kerim-Sam Alajbegović 22 W. McKennie 31 N. González 27 N. Woltemade 12 N. Polster 21 T. Storm 3 P. Sandler 66 Almugera Raouf Mohammed Kabar 77 A. Thomas 99 Clement Bischoff 6 D. Nejašmić 20 N. Lebreton 30 B. Linssen 9 T. Chery 10 D. Tadić Dự bị Juventus 3 Bremer 7 Francisco Conceição 48 D. Elimoghale 9 R. Kolo Muani 8 Koopmeiners 41 A. Owusu 43 F. Pagnucco 23 C. Pinsoglio 25 G. Vicario NEC Nijmegen 73 Gabriel Brás 18 D. Geiger 38 Joep Geneste 34 Kevin Kers 35 Jamiro Monteiro 42 Y. Moslih 17 B. Nuytinck 4 P. Schuurs 14 K. Sierhuis Cập nhật đội hình lúc 01:34 18/09/2026

Juventus bước vào màn so tài với NEC Nijmegen cùng quyết tâm khẳng định sức mạnh và tham vọng bám sát nhóm dự cúp châu lục. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 18/09/2026 trên sân vận động Allianz Stadium, nơi đại diện nước Ý nắm giữ điểm tựa địa lợi quan trọng để tìm kiếm kết quả tích cực.

Bối cảnh cạnh tranh và cục diện bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Juventus đang tạm đứng ở vị trí thứ 18 với 0 điểm. Dù mùa giải chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu, khoảng cách giữa các câu lạc bộ vẫn chưa bị nới rộng, tạo cơ hội thuận lợi để đội chủ sân Allianz Stadium nhanh chóng thiết lập quỹ đạo tiến vào tốp dẫn đầu.

Ở chiều ngược lại, NEC Nijmegen đang xếp ở vị trí thứ 23 và cũng chưa có điểm số nào. Chuyến làm khách lần này mang đến thử thách rất lớn cho đại diện đến từ Hà Lan khi phải chạm trán một đối thủ giàu truyền thống ngay trên sân khách. Việc chưa tích lũy được điểm số đòi hỏi NEC Nijmegen phải tính toán kỹ lưỡng phương án tiếp cận trận đấu nhằm tránh rơi vào thế bất lợi sớm.

Điểm tựa Allianz Stadium và toan tính chiến thuật

Lợi thế sân nhà Allianz Stadium là bệ phóng quen thuộc giúp Juventus phát huy lối đá chủ động. Để hiện thực hóa mục tiêu tiến gần hơn tới các vị trí dự cúp châu lục, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình nhằm kiểm soát quyền kiểm soát bóng ở khu trung tuyến và gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự đối phương.

Về phía NEC Nijmegen, nhiệm vụ hàng đầu của họ là duy trì khối đội hình chặt chẽ và đảm bảo tính kỷ luật trong các pha phòng ngự khu vực. Khả năng chịu đựng áp lực trước những đợt phối hợp của đội bóng thành Turin sẽ quyết định trực tiếp tới khả năng có điểm của các vị khách.

Nhận định xu hướng thế trận

Với ưu thế về địa lợi lẫn động lực tranh chấp vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng, Juventus được đánh giá nắm giữ thế chủ động và có xu hướng áp đặt nhịp độ cuộc chạm trán. Nếu duy trì sự chuẩn xác trong các tình huống phối hợp then chốt, đội chủ nhà nắm giữ cơ hội lớn để tạo nên bước ngoặt tích cực trong cuộc so tài này.

Juventus 5 trận gần nhất B H T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới NEC Nijmegen 5 trận gần nhất B H B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T 2 Benfica 1 1 0 0 +2 3 T T T H T 3 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T … 8 Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0 1 H 9 Hapoel Beer Sheva 1 0 1 0 0 1 H … 17 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 18 Juventus 0 0 0 0 0 0 19 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 H T T T … 22 Marseille 0 0 0 0 0 0 23 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 24 OFI 0 0 0 0 0 0 T T 25 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Juventus ✚ J. Boga (Muscle Injury) ✚ J. Cabal (Thigh Injury) ✚ A. Durmisi (Red Card) ✚ J. Ekhator (Muscle Injury) ✚ L. Kelly (Red Card) ✚ M. Locatelli (Knee Injury) ✚ A. Milik (Inactive) ✚ D. Rugani (Off the roster) NEC Nijmegen ✚ G. Crettaz (Red Card) ✚ F. Entius (Off the roster) ✚ D. Fonville (Ankle Injury) ✚ I. Hansen-Aaroen (Off the roster) ✚ A. Kaplan (Knee Injury) ✚ E. Mor (Injury) ✚ Y. Moslih (Off the roster) ✚ A. Tahaui (Off the roster)