TRỰC TIẾP Trực tiếp Juventus vs Nice: Juventus mở tỷ số Juventus đối đầu Nice tại Juventus Stadium trong trận giao hữu CLB diễn ra lúc 23h ngày 31/07/2026, với sự chú ý dành cho màn so tài giữa hai đội.

Juventus 1 - 0 Nice Hiệp 1 — phút 35' 35' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Juventus 1 - 0 Nice.

25' Nice ép sân Cầm bóng: Juventus 35 - 65 Nice, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 0.

13' Nice ép sân Cầm bóng: Juventus 39 - 61 Nice, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 0.

11' BÀN THẮNG! Juventus (1-0) Phút 11': Douglas Luiz () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Juventus tiếp đón Nice.

Cập nhật lúc 23:37 31/07/2026

Đội hình chính thức Juventus Sơ đồ 3-4-2-1 Nice Sơ đồ 3-4-2-1 16 Michele Di Gregorio 15 Pierre Kalulu 4 Federico Gatti 6 Lloyd Kelly 2 Zeki Çelik 5 Manuel Locatelli 12 Douglas Luiz 27 Andrea Cambiaso 11 Edon Zhegrova 21 Fabio Miretti 14 Arkadiusz Milik 80 Yehvann Diouf 55 Youssouf Ndayishimiye 4 Hamza Koutoune 26 Melvin Bard 92 Jonathan Clauss 39 Djibril Coulibaly 50 Xavier Mandza 19 Laurent Abergel 10 Sofiane Diop 21 Isak Jansson 9 Victor Orakpo Dự bị Juventus 8 Teun Koopmeiners 17 Vasilije Adžić 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 25 João Mário 29 Arthur Melo 32 Juan Cabal 43 Javier Gil 45 Justin Oboavwoduo Cập nhật đội hình lúc 22:58 31/07/2026

Juventus Thống kê Nice 35% Kiểm soát bóng 65% 2 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 0 6 Phạm lỗi 0 0 Việt vị 2

Juventus sẽ đối đầu Nice tại Juventus Stadium lúc 23h ngày 31/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là trận đấu đáng chú ý giữa hai đội bóng có tên tuổi, diễn ra trên sân nhà của Juventus.

Thông tin hiện có cho thấy cuộc so tài được tổ chức tại Juventus Stadium. Bối cảnh giao hữu khiến trận đấu mang ý nghĩa kiểm chứng và chuẩn bị, thay vì trực tiếp quyết định vị trí trên bảng xếp hạng của một giải đấu chính thức.

Juventus có lợi thế sân nhà

Việc được thi đấu tại Juventus Stadium giúp Juventus có điểm tựa quen thuộc trước Nice. Không gian sân nhà có thể tạo thêm sự chủ động cho đội bóng Italy trong cách nhập cuộc, đồng thời đem đến điều kiện thuận lợi để kiểm tra khả năng vận hành trước sự chứng kiến của người hâm mộ.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng. Nice là đối thủ đủ sức tạo ra bài kiểm tra đáng chú ý, đặc biệt trong một cuộc đối đầu mà cả hai đội có thể hướng đến việc đánh giá nhân sự và tổ chức lối chơi.

Trận đấu mở ra nhiều câu hỏi chiến thuật

Điểm đáng theo dõi nằm ở cách Juventus và Nice lựa chọn nhịp độ thi đấu. Juventus có thể ưu tiên sự cân bằng và khả năng kiểm soát thế trận, trong khi Nice cần cho thấy mức độ gắn kết khi đối mặt với sức ép từ đội chủ nhà.

Do đây là trận giao hữu, diễn biến trên sân có thể phụ thuộc nhiều vào cách hai đội phân bổ thời lượng thi đấu và thử nghiệm phương án. Vì vậy, những thay đổi trong trận cũng có thể trở thành một phần quan trọng của màn so tài, bên cạnh kết quả cuối cùng.

Nhận định Juventus vs Nice

Juventus bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà, nhưng Nice vẫn là đối thủ có thể khiến cuộc so tài trở nên khó đoán. Trọng tâm của trận đấu sẽ là khả năng duy trì cấu trúc đội hình, kiểm soát các thời điểm chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội.

Nhìn chung, đây là màn kiểm tra hữu ích cho cả Juventus lẫn Nice. Juventus được chờ đợi thể hiện sự chủ động tại Juventus Stadium, còn Nice có cơ hội đánh giá năng lực của mình trước một đối thủ giàu sức hút. Trận đấu hứa hẹn đem đến những tín hiệu đáng chú ý về cách hai đội chuẩn bị cho chặng đường phía trước.

Juventus 5 trận gần nhất T H H B T Nice 5 trận gần nhất T T H B H

Tình hình lực lượng Juventus ✚ Khéphren Thuram (Knee Problems) ✚ Jeff Ekhator (Muscular problems) Nice ✚ Mohamed Abdelmonem (Ankle Injury)