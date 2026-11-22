TRỰC TIẾP Trực tiếp Juventus vs Venezia: Juventus ép sân, chưa có bàn thắng Juventus được đánh giá cao hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, hơn Venezia 12 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày 22/11/2026 tại Allianz Stadium.

Juventus 0 - 0 Venezia Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

37' Juventus ép sân Cầm bóng: Juventus 59% - 41% Venezia, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 2.

24' Juventus ép sân Cầm bóng: Juventus 59% - 41% Venezia, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 4.

12' Juventus ép sân Cầm bóng: Juventus 74% - 26% Venezia, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Juventus tiếp đón Venezia.

Cập nhật lúc 19:17 22/11/2026

Đội hình chính thức Juventus Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Spalletti Venezia Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Nicola 25 G. Vicario 2 Z. Çelik 3 Bremer 6 L. Kelly 32 J. Cabal 22 W. McKennie 12 Douglas Luiz 8 Koopmeiners 17 Kerim-Sam Alajbegović 9 R. Kolo Muani 11 E. Zhegrova 1 F. Stanković 25 R. Halhal 2 M. Moreno 15 Juan Jesus 18 A. Hainaut 71 Kike Pérez 6 G. Busio 19 S. Sohm 5 R. Haps 29 L. Lauberbach 45 A. Adams Dự bị Juventus 20 A. Cambiaso 18 J. Ekhator 13 J. Boga 7 Francisco Conceição 4 F. Gatti 26 J. Lucumí 33 Neto 23 C. Pinsoglio 24 D. Rugani Venezia 32 A. Duncan 10 J. Yeboah 8 Lamine Dabo 77 Toni Fernández 95 A. Gomes 21 Þ. Helgason 56 K. Lisman 16 R. Mohammed 96 L. Montipò Cập nhật đội hình lúc 18:04 22/11/2026

Juventus Thống kê Venezia 59% Kiểm soát bóng 41% 2 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 0 3 Phạt góc 2 2 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Juventus bước vào trận gặp Venezia với lợi thế rõ ràng về vị trí trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà đang đứng thứ 8 với 18 điểm, trong khi Venezia xếp thứ 19 với 6 điểm. Khoảng cách 12 điểm giữa hai đội là cơ sở chính khiến Juventus được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn lúc 18h30 ngày 22/11/2026 tại Allianz Stadium.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Con số 18 điểm giúp Juventus có vị trí ở nhóm giữa bảng, còn Venezia đang ở nhóm cuối với 6 điểm. Chênh lệch này cho thấy hai đội đang ở những vị thế khác nhau về thành tích tích lũy.

Với đội chủ nhà, trận đấu là cơ hội để củng cố vị trí và duy trì sự ổn định. Với Venezia, đây là bài kiểm tra khó khi phải làm khách trước đối thủ xếp trên mình 11 bậc.

Phong độ gần đây

Trong 5 trận gần nhất, Juventus thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau chuỗi hai trận thắng liên tiếp trước đó. Đây là mặt bằng phong độ khá tích cực, dù đội chủ nhà chưa giữ được mạch thắng ở lượt đấu gần nhất.

Ngược lại, Venezia thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lượt đấu gần đây. Điểm sáng là họ vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất. Tuy nhiên, trước đó đội khách có chuỗi 3 trận thua liên tiếp, nên sự ổn định vẫn là dấu hỏi lớn.

Thế đối đầu nghiêng về Juventus

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Juventus thắng 2 trận, hòa 2 trận và chưa để Venezia giành chiến thắng nào. Thành tích bất bại này củng cố thêm lợi thế tâm lý cho đội chủ nhà khi bước vào cuộc tái ngộ.

Đáng chú ý, hai trận hòa cho thấy Venezia từng đủ khả năng cầm chân Juventus. Dù vậy, đội khách vẫn chưa tìm được cách giành trọn ba điểm trong những lần đối đầu gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Nhìn từ phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Juventus có nhiều lý do để tự tin chơi chủ động trên sân nhà. Nhiệm vụ của họ là duy trì sự ổn định và tránh để Venezia lấy lại niềm tin sau chiến thắng gần nhất.

Venezia cần chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định nếu muốn tạo bất ngờ. Chiến thắng ở trận vừa qua có thể là động lực, nhưng họ sẽ phải đối đầu với một đối thủ hơn 12 điểm và chưa từng thua trong 4 lần gặp gần nhất.

Nhận định

Tổng hợp các yếu tố, Juventus là đội được đánh giá cao hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ tốt hơn và thế đối đầu thuận lợi. Venezia vẫn có thể gây khó khăn nếu duy trì được tinh thần sau trận thắng gần nhất. Tuy vậy, lợi thế chung đang nghiêng về đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Juventus · 2 thắng 2 hòa Venezia · 0 thắng Venezia 2 - 3 Juventus JUV Juventus 2 - 2 Venezia Hòa Juventus 2 - 1 Venezia JUV Venezia 1 - 1 Juventus Hòa

Juventus 5 trận gần nhất H T T B T 11 Trận 5-3-3 T-H-B 15 Ghi (TB 1.4) 12 Thủng lưới Venezia 5 trận gần nhất T B B B T 11 Trận 2-0-9 T-H-B 8 Ghi (TB 0.7) 21 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 12 10 2 0 +19 32 T H T T T 2 AS Roma 12 9 3 0 +25 30 T T T T H 3 Inter 11 9 1 1 +15 28 T B T T T … 7 Napoli 12 5 3 4 +5 18 T H B T H 8 Juventus 11 5 3 3 +3 18 H T B T B 9 Bologna 11 5 2 4 +2 17 T T T T B … 18 Monza 11 2 1 8 -8 7 B B B B T 19 Venezia 11 2 0 9 -13 6 T B B B T 20 Udinese 11 1 2 8 -13 5 B B H B B

Tình hình lực lượng Juventus ✚ N. Gonzalez (Calf Injury) ✚ K. Grabara (Knee Injury) ✚ P. Kalulu (Hamstring Injury) ✚ M. Locatelli (Knee Injury) ✚ A. Milik (Inactive) ✚ K. Thuram (Knee Injury) ✚ K. Yildiz (Foot Injury) Venezia ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ T. Basic (Muscle Injury) ✚ T. Correia (Thigh Injury) ✚ B. Franjic (Shoulder Injury) ✚ P. Mazzocchi (Muscle Injury) ✚ M. Sverko (Hip Injury)