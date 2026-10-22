TRỰC TIẾP Trực tiếp Kairat Almaty vs Panathinaikos: Đội hình xuất phát Kairat Almaty đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Panathinaikos 2 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 22/10 trên sân Almaty Central Stadium.

Kairat Almaty vs Panathinaikos SẮP BẮT ĐẦU • 21:30 21:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Kairat Almaty và Panathinaikos đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:30.

Cập nhật lúc 21:02 22/10/2026

Đội hình chính thức Kairat Almaty Sơ đồ 4-2-3-1 Panathinaikos Sơ đồ 4-2-3-1 1 Temirlan Anarbekov 20 Erkin Tapalov 14 Aleksandr Martynovich 8 Olzhas Baibek 3 Luís Mata 22 Gustavo Mendonca 13 Jaakko Oksanen 24 Aleksandr Mrynskiy 28 Marc Gual 17 Azamat Tuyakbayev 9 Edmilson 1 Iñaki Peña 19 Triantafyllos Tsapras 14 Erik Palmer Brown 6 Stefan de Vrij 77 Georgios Kyriakopoulos 26 Imrân Louza 22 Etienne Camara 20 Vicente Taborda 7 Andreas Tetteh 10 Santino Andino 9 Cyriel Dessers Dự bị Kairat Almaty 82 Sherkhan Kalmurza 5 Lev Kurgin 25 Aleksandr Shirobokov 4 Damir Kasabulat 6 Adilet Sadybekov 19 Oiva Jukkola 15 Mansur Birkurmanov 81 Ismail Bekbolat Panathinaikos 71 Christos Gitonas 70 Konstantinos Kotsaris 2 Davide Calabria 3 Georgios Katris 55 Rick Van Drongelen 4 Pedro Chirivella 18 Sotiris Kontouris 28 Facundo Pellistri 42 Kings Kangwa Cập nhật đội hình lúc 21:02 22/10/2026

Kairat Almaty đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, với khoảng cách chỉ 2 điểm so với Panathinaikos trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 21h30 ngày 22/10/2026 tại Almaty Central Stadium. Với chủ nhà, đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với đối thủ đang ở vị trí cao hơn.

Khoảng cách nhỏ trên bảng xếp hạng

Panathinaikos hiện đứng hạng 11 với 3 điểm. Kairat Almaty xếp hạng 18 với 1 điểm, kém đối thủ 2 điểm và 7 bậc.

Khoảng cách này không lớn. Một kết quả tích cực trên sân nhà có thể giúp Kairat Almaty cải thiện đáng kể vị thế của mình trong nhóm bám đuổi. Ngược lại, Panathinaikos muốn giữ khoảng cách và củng cố vị trí đang có.

Phong độ: Kairat Almaty hồi phục, Panathinaikos ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Kairat Almaty thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà đang có chuỗi 3 trận không thua gần đây, gồm 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Hai thất bại nằm ở giai đoạn sớm hơn trong chuỗi 5 trận này. Đó là tín hiệu cho thấy đội bóng của Kazakhstan đã lấy lại được nhịp độ.

Panathinaikos có phong độ ổn định hơn: thắng 4 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách đang thắng liên tiếp 2 trận gần đây, trước đó thua 1 trận rồi thắng 2 trận liền trước đó. Hiệu suất này cho thấy Panathinaikos duy trì được kết quả tốt trong thời gian dài.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội bước vào trận với tâm lý khác nhau. Kairat Almaty có lợi thế sân nhà và đang trên đà đi lên sau hai trận thua ở giai đoạn trước đó. Với khoảng cách 2 điểm, chủ nhà hoàn toàn có thể đặt mục tiêu bám sát đối thủ.

Trong khi đó, Panathinaikos mang theo phong độ nổi trội với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Nếu giữ được sự ổn định này, đội khách có thể gây nhiều khó khăn cho chủ nhà. Bài toán của Kairat Almaty là tận dụng sân nhà để cắt đứt mạch thắng của đối thủ.

Việc ghi điểm ở một trận như thế này có thể thay đổi bức tranh phía trên và dưới của bảng xếp hạng. Chủ nhà cần duy trì sự ổn định sau chuỗi 3 trận không thua, còn đội khách phải chứng minh phong độ cao vẫn đủ sức vượt qua áp lực khi đi xa.

Nhận định

Xét về phong độ, Panathinaikos nhỉnh hơn nhờ chuỗi kết quả ổn định và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ, và Kairat Almaty đang có đà hồi phục rõ rệt cùng lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Một trận đấu cân bằng, nhiều toan tính được dự báo tại Almaty Central Stadium. Kết quả của trận này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua phía trên của cả hai đội.

Kairat Almaty 5 trận gần nhất T H T B B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Panathinaikos 5 trận gần nhất T T B T T 7 Trận 4-3-0 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T 10 HNK Hajduk Split 1 1 0 0 +1 3 T 11 Panathinaikos 1 1 0 0 +1 3 T 12 Brann 1 1 0 0 +1 3 T … 17 FC Nordsjaelland 1 0 1 0 0 1 H 18 Kairat Almaty 1 0 1 0 0 1 H 19 Heart Of Midlothian 1 0 1 0 0 1 H … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại