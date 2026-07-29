TRỰC TIẾP Trực tiếp Kairat vs Omonia Nicosia: Bước vào hiệp phụ, Kairat dẫn 1-0 Kairat và Omonia Nicosia gặp nhau tại Hisor Central Stadium lúc 22h ngày 29/07/2026, với lịch sử đối đầu gần đây nghiêng nhẹ về Omonia Nicosia.

Kairat 1 - 0 Omonia Nicosia Hiệp phụ — phút 94' 94' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Kairat 1 - 0 Omonia Nicosia.

90' Kairat ép sân Cầm bóng: Kairat 68 - 32 Omonia Nicosia, dứt điểm 15 - 2 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 7 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 0 - 6.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

80' Thay người Phút 80' (): Mansur Birkurmanov vào sân thay Oiva Jukkola.

78' Kairat ép sân Cầm bóng: Kairat 66 - 34 Omonia Nicosia, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 0 - 5.

76' Thay người Phút 76' (): Andreas Christou vào sân thay Stefan Simic.

76' Thay người Phút 76' (): Ioannis Kousoulos vào sân thay Ewandro Costa.

72' Thay người Phút 72' (): Olzhas Baybek vào sân thay Gustavo Pinto Mendonça.

72' Thay người Phút 72' (): Azamat Tuyakbaev vào sân thay Ismail Bekbolat.

68' Thẻ vàng Phút 68': Senou Coulibaly () nhận thẻ vàng.

67' Thẻ vàng Phút 67': Gustavo Pinto Mendonça () nhận thẻ vàng.

65' Thay người Phút 65' (): Anastasios Chatzigiovanis vào sân thay Muamer Tankovic.

65' Thay người Phút 65' (): Loïs Diony vào sân thay Mihlali Mayambela.

60' Kairat ép sân Cầm bóng: Kairat 62 - 38 Omonia Nicosia, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 0 - 2.

48' Kairat ép sân Cầm bóng: Kairat 58 - 42 Omonia Nicosia, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

41' Thẻ vàng Phút 41': Aleksandr Mrynskiy () nhận thẻ vàng.

37' BÀN THẮNG! Kairat (1-0) Phút 37': Edmilson () lập công (kiến tạo: Luís Mata). Tỷ số: 1 - 0.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Kairat 57 - 43 Omonia Nicosia, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 0 - 1.

36' Thay người Phút 36' (): Ismail Bekbolat vào sân thay Lev Kurgin.

36' Thay người Phút 36' (): Edmilson vào sân thay Damir Kasabulat.

26' Thẻ đỏ Phút 26': Andronikos Kakoullis () nhận thẻ đỏ.

24' Kairat ép sân Cầm bóng: Kairat 63 - 37 Omonia Nicosia, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 4.

24' Thẻ vàng Phút 24': Oiva Jukkola () nhận thẻ vàng.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Kairat 53 - 47 Omonia Nicosia, dứt điểm 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Kairat tiếp đón Omonia Nicosia.

Cập nhật lúc 00:04 30/07/2026

Đội hình chính thức Kairat Sơ đồ 4-2-3-1 Omonia Nicosia Sơ đồ 4-3-3 1 Temirlan Anarbekov 24 Aleksandr Mrynskiy 14 Aleksandr Martynovich 44 Lucas Áfrico 3 Luís Mata 13 Jaakko Oksanen 22 Gustavo Pinto Mendonça 19 Oiva Jukkola 4 Damir Kasabulat 5 Lev Kurgin 28 Marc Gual 40 Fabiano 27 Stefan Simic 5 Senou Coulibaly 30 Nikolas Panagiotou 29 Jure Balkovec 74 Panagiotis Andreou 14 Mateo Maric 22 Muamer Tankovic 11 Ewandro Costa 9 Andronikos Kakoullis 21 Mihlali Mayambela Dự bị Kairat 6 Adilet Sadybekov 8 Olzhas Baybek 9 Edmilson 15 Mansur Birkurmanov 17 Azamat Tuyakbaev 20 Erkin Tapalov 25 Aleksandr Shirobokov 30 Danila Buch 32 Adlan Nurgaliyev Omonia Nicosia 6 Carel Eiting 7 Jaden Montnor 10 Anastasios Chatzigiovanis 23 Francis Uzoho 31 Ioannis Kousoulos 78 Pantelis Michael 82 Andreas Christou 85 Angelos Neofytou 90 Christos Konstantinidis Cập nhật đội hình lúc 21:20 29/07/2026

Kairat Thống kê Omonia Nicosia 68% Kiểm soát bóng 32% 15 Dứt điểm 2 8 Trúng đích 0 7 Phạt góc 2 11 Phạm lỗi 12 3 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 6

Thông tin trận đấu

Kairat sẽ đối đầu Omonia Nicosia tại UEFA Champions League lúc 22h ngày 29/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Hisor Central Stadium, nơi hai đội sẽ hướng tới một màn thể hiện đủ chắc chắn trong cuộc chạm trán quan trọng này.

Dữ liệu hiện có không cung cấp vị trí của hai đội, phong độ gần đây, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến. Vì vậy, những yếu tố đó chưa thể được sử dụng để đánh giá sâu hơn về tương quan lực lượng trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu tạo lợi thế tâm lý cho Omonia Nicosia

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Kairat chưa giành chiến thắng. Đội bóng này có 2 trận hòa, trong khi Omonia Nicosia thắng 1 trận. Cán cân đó không tạo ra khoảng cách quá lớn, nhưng vẫn cho thấy Omonia Nicosia đang có kết quả đối đầu tốt hơn trong giai đoạn được thống kê.

Đáng chú ý, 2 trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội không dễ phân định. Kairat vẫn có cơ sở để hướng tới một thế trận cạnh tranh, song đội bóng này cần phá vỡ chuỗi kết quả chưa thắng trước đối thủ. Với Omonia Nicosia, thành tích thắng 1 và hòa 2 trong 3 lần gặp gần nhất mang lại lợi thế nhất định về sự tự tin.

Thế trận có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát rủi ro

Khi dữ liệu về sơ đồ chiến thuật, phong độ cá nhân và lực lượng không được cung cấp, chưa thể xác định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng hay lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu cân bằng tương đối cho thấy trận đấu có thể được định đoạt bởi những thời điểm xử lý chính xác, thay vì chỉ dựa vào ưu thế rõ rệt của một bên.

Kairat cần tận dụng lợi thế sân đấu để tạo sức ép và tìm cách chuyển hóa sự chủ động thành những cơ hội rõ ràng. Điều quan trọng với đội bóng này là duy trì tính ổn định trong suốt trận đấu, đặc biệt khi Omonia Nicosia đã từng giành kết quả tốt hơn trong các lần đối đầu gần đây.

Ở chiều ngược lại, Omonia Nicosia có thể bước vào trận đấu với tâm lý thuận lợi hơn nhờ thành tích đối đầu. Dù vậy, 2 trận hòa trong 3 lần gặp gần nhất cũng cho thấy lợi thế của đội bóng này không mang tính áp đảo. Omonia Nicosia vẫn cần thi đấu chặt chẽ và tránh để Kairat kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trên sân.

Chưa đủ dữ liệu để xác định đội hình dự kiến

Nguồn thông tin hiện tại không nêu cầu thủ chấn thương, án treo giò hoặc những nhân tố có khả năng vắng mặt. Do đó, chưa thể đưa ra nhận định đáng tin cậy về đội hình xuất phát của Kairat và Omonia Nicosia, cũng như những thay đổi chiến thuật có thể xuất hiện trong trận đấu.

Việc không có dữ liệu về lực lượng cũng khiến các đánh giá liên quan đến điểm nóng cá nhân, khả năng thay người hay sự khác biệt giữa các tuyến cần được bỏ ngỏ. Những yếu tố này chỉ có thể được phân tích khi thông tin đội hình chính thức hoặc danh sách vắng mặt được xác nhận.

Nhận định Kairat vs Omonia Nicosia

Kairat có lợi thế sân Hisor Central Stadium, nhưng Omonia Nicosia sở hữu kết quả đối đầu tốt hơn trong 3 lần gặp gần nhất. Khoảng cách giữa hai đội chưa đủ lớn để tạo ra một kịch bản rõ ràng, nhất là khi 2 trong 3 cuộc chạm trán trước đó kết thúc với kết quả hòa.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà sự tập trung, khả năng hạn chế sai lầm và cách mỗi đội xử lý các thời điểm quyết định có thể đóng vai trò then chốt. Kairat cần tìm kiếm chiến thắng đối đầu đầu tiên trong chuỗi thống kê gần đây, còn Omonia Nicosia sẽ cố gắng duy trì lợi thế tâm lý đang có. Dữ liệu hiện tại chưa cho phép khẳng định đội nào sẽ giành kết quả tốt hơn, nhưng có cơ sở để chờ đợi một cuộc so tài giằng co.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Kairat · 0 thắng 2 hòa Omonia Nicosia · 1 thắng Omonia Nicosia 1 - 0 Kairat ON Omonia Nicosia 0 - 0 Kairat Hòa Kairat 0 - 0 Omonia Nicosia Hòa

Kairat 5 trận gần nhất B T T B T Omonia Nicosia 5 trận gần nhất T T H H T

Tình hình lực lượng Kairat Không có thông tin Omonia Nicosia ✚ Fotis Kitsos (Cruciate Ligament Tear) ✚ Moses Odubajo (Muscle Injury) ✚ Panagiotis Andreou (Muscle Injury) ✚ Jure Balkovec (Unknown Injury) ✚ Mateo Maric (Indirect Card Suspension)