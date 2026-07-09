TRỰC TIẾP Trực tiếp Kalju Nomme vs Linfield: Kalju Nomme mở tỷ số Kalju Nomme tiếp đón Linfield trên sân Hiiu Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, khi cả hai đội bước vào trận đấu với lịch sử đối đầu vẫn còn để ngỏ.

Kalju Nomme 1 - 0 Linfield Hiệp 2 — phút 54' 54' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Kalju Nomme 1 - 0 Linfield.

47' BÀN THẮNG! Kalju Nomme (1-0) Phút 47': R. Vukusic (Kalju Nomme) lập công (kiến tạo: O. Musolitin). Tỷ số: 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Kalju Nomme tiếp đón Linfield.

Cập nhật lúc 00:10 10/07/2026

Kalju Nomme sẽ chào đón Linfield trên sân nhà Hiiu Stadium vào lúc 23h00 ngày 09/07/2026, trong một cuộc chạm trán thuộc khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để cả hai câu lạc bộ khẳng định vị thế của mình trên đấu trường châu Âu.

Thế đối đầu chưa ngã ngũ

Xét về lịch sử chạm trán, hai đội mới chỉ gặp nhau một lần và kết quả là một trận hòa. Điều này cho thấy cán cân lực lượng giữa Kalju Nomme và Linfield khá cân bằng, không bên nào tạo được lợi thế tâm lý rõ rệt trước đối thủ.

Với việc chưa từng phân định thắng thua trong quá khứ, trận đấu lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một cuộc đối đầu khó lường, khi cả hai đội đều có động lực để giành lấy ba điểm đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ.

Lợi thế sân nhà

Thi đấu trên sân Hiiu Stadium, Kalju Nomme được kỳ vọng sẽ tận dụng sự ủng hộ của khán giả nhà để tạo áp lực lên hàng phòng ngự của Linfield ngay từ những phút đầu. Yếu tố sân nhà thường mang lại sự tự tin cần thiết cho các đội bóng khi bước vào những trận đấu mang tính chất cọ xát tại đấu trường châu lục.

Trong khi đó, Linfield sẽ phải nhập cuộc với tâm thế của đội khách, đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu xa nhà để không bị cuốn vào lối chơi áp đặt của chủ nhà.

Nhận định chiến thuật

Trận đấu giữa Kalju Nomme và Linfield hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co, khi cả hai đội đều thận trọng trong việc triển khai lối chơi tấn công. Với việc lịch sử đối đầu nghiêng về sự cân bằng, khả năng cao trận đấu sẽ chứng kiến những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, nơi cả hai huấn luyện viên đều muốn giành quyền kiểm soát bóng.

Yếu tố bất ngờ có thể đến từ những tình huống cố định hoặc các pha phản công nhanh, khi cả hai đội đều cần sự tỉnh táo trong khâu phòng ngự để không phải trả giá đắt trước một đối thủ vốn chưa để lại nhiều dữ liệu bất lợi trong quá khứ.

Dự đoán

Với thế trận được dự báo cân bằng và lịch sử đối đầu chưa nghiêng hẳn về bên nào, đây sẽ là một trận đấu mà bản lĩnh và sự tập trung trong từng thời điểm sẽ đóng vai trò quyết định đến kết quả chung cuộc giữa Kalju Nomme và Linfield.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

09/07/2026: Kalju Nomme 0 - 0 Linfield

Phong độ gần đây của Kalju Nomme

09/07/2026: Kalju Nomme 0-0 Linfield (Hòa)

03/07/2026: Nõmme United 1-3 Kalju Nomme (Thắng)

28/06/2026: Kalju Nomme 1-1 Paide (Hòa)

20/06/2026: FC Levadia Tallinn 1-1 Kalju Nomme (Hòa)

17/06/2026: Kalju Nomme 1-2 Tammeka (Thua)

Phong độ gần đây của Linfield

09/07/2026: Kalju Nomme 0-0 Linfield (Hòa)

04/07/2026: Linfield 2-3 Kilmarnock (Thua)

13/05/2026: Linfield 3-1 Dungannon Swifts (Thắng)

25/04/2026: Linfield 1-2 Cliftonville FC (Thua)

18/04/2026: Linfield 0-3 Coleraine FC (Thua)

Phong độ và thống kê đội

Kalju Nomme (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Linfield (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Kalju Nomme: Không có thông tin chấn thương

Linfield: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Kalju Nomme thắng: 33%

Hòa: 33%

Linfield thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Kalju Nomme: bàn

Linfield: bàn

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