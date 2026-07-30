TRỰC TIẾP Trực tiếp Kalju Nomme vs Shelbourne: Kalju Nomme vượt lên dẫn trước Shelbourne có lợi thế từ kết quả đối đầu gần nhất, nhưng Kalju Nomme sẽ tìm cách tận dụng sân Parnu Rannastaadion để tạo khác biệt

Kalju Nomme 2 - 1 Shelbourne Hiệp 2 — phút 78' 78' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Kalju Nomme 2 - 1 Shelbourne.

76' Thẻ vàng Phút 76': (Shelbourne) nhận thẻ vàng.

75' BÀN THẮNG! Kalju Nomme (2-1) Phút 75': I. Jabir (Kalju Nomme) lập công (kiến tạo: N. Ivanov). Tỷ số: 2 - 1.

74' Thay người Phút 74' (Kalju Nomme): M. Tambedou vào sân thay B. Vastsuk.

73' Thay người Phút 73' (Shelbourne): S. Gannon vào sân thay J. Norris.

67' Thay người Phút 67' (Kalju Nomme): A. Nikolajev vào sân thay A. Borolinstsikov.

63' Thay người Phút 63' (Shelbourne): J. Lunney vào sân thay K. McInroy.

62' Thay người Phút 62' (Kalju Nomme): I. Jabir vào sân thay M. Orlov.

62' Thay người Phút 62' (Kalju Nomme): N. Ivanov vào sân thay T. Baptista.

49' BÀN THẮNG! Kalju Nomme (1-1) Phút 49': E. E. Lotar Eyang (Kalju Nomme) lập công (kiến tạo: H. Perk). Tỷ số: 1 - 1.

46' Thay người Phút 46' (Kalju Nomme): D. Sotsugov vào sân thay D. Mashchenko.

46' Thay người Phút 46' (Shelbourne): W. Jarvis vào sân thay D. Kelly.

46' Thay người Phút 46' (Shelbourne): O. Casey vào sân thay P. Barrett.

46' Thay người Phút 46' (Shelbourne): D. Ring vào sân thay R. Freitas.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

42' Thẻ vàng Phút 42': D. Kelly (Shelbourne) nhận thẻ vàng.

31' Thẻ đỏ Phút 31': O. Musolitin (Kalju Nomme) nhận thẻ đỏ.

14' BÀN THẮNG! Shelbourne (0-1) Phút 14': D. Kelly (Shelbourne) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Kalju Nomme tiếp đón Shelbourne.

Cập nhật lúc 00:37 31/07/2026

Đội hình chính thức Kalju Nomme Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nikita Andreev Shelbourne Sơ đồ 4-3-3 · HLV Lorcan Fitzgerald 1 Henri Perk 78 Danyl Mashchenko 50 Maksim Podholjuzin 46 Roko Vukušić 4 Alex Boronilštšikov 26 Rommi Siht 8 Oleksandr Musolitin 59 Bogdan Vastsuk 21 Tiago Baptista 11 Mihhail Orlov 17 Enrique Esono 19 Eddie Beach 25 Milan Mbeng 4 Kameron Ledwidge 29 Paddy Barrett 18 James Norris 17 Daniel Kelly 23 Kerr McInroy 14 Ali Coote 27 Evan Caffrey 20 Rodrigo Freitas 22 Sean Moore Dự bị Kalju Nomme 69 Maksim Pavlov 20 Modou Tambedou 74 Fjodor Jekimov 88 Daniil Sotsugov 5 Uku Korre 22 Aleksandr Nikolajev 7 Daniil Tarassenkov 10 Nikita Ivanov 52 Idalécio Shelbourne 73 Finn Moylan 13 Murray Johnson 16 Odhran Casey 15 Sam Bone 2 Sean Gannon 55 James Roche 6 Jonathan Lunney 36 Will Jarvis 56 Joey Ikala Wuna Cập nhật đội hình lúc 22:33 30/07/2026

Kalju Nomme chạm trán Shelbourne tại UEFA Europa Conference League trong bối cảnh hai đội sở hữu sự khác biệt rõ rệt về dữ liệu phong độ gần nhất. Kalju Nomme có chuỗi kết quả gồm một trận thắng, một trận hòa và một trận thua, trong khi Shelbourne ra sân gần nhất với một chiến thắng. Đáng chú ý, Shelbourne cũng là đội giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai bên.

Kalju Nomme cần tận dụng lợi thế sân đấu

Trận đấu diễn ra tại Parnu Rannastaadion, nơi Kalju Nomme có cơ hội chủ động hơn trong cách nhập cuộc. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà chỉ trở thành giá trị thực tế nếu đội bóng duy trì được sự cân bằng giữa khả năng gây sức ép và hạn chế sai sót trong phòng ngự.

Chuỗi phong độ gần nhất của Kalju Nomme cho thấy đội bóng này chưa duy trì được sự ổn định tuyệt đối. Việc có cả chiến thắng, trận hòa và thất bại trong ba trận gần nhất phản ánh một tập thể vẫn cần cải thiện tính nhất quán trong suốt 90 phút. Trước đối thủ từng đánh bại mình, Kalju Nomme sẽ phải đặc biệt chú trọng đến khả năng kiểm soát thế trận sau những thời điểm bị gây sức ép.

Shelbourne bước vào trận đấu với sự tự tin

Shelbourne chỉ được cung cấp một kết quả gần nhất, đó là chiến thắng. Dù dữ liệu này chưa đủ để đánh giá toàn diện phong độ dài hơn, nó vẫn tạo ra nền tảng tinh thần tích cực cho đội khách trước chuyến hành quân đến Parnu Rannastaadion.

Bên cạnh đó, Shelbourne có lợi thế tâm lý từ lần đối đầu gần nhất. Đội bóng này đã giành chiến thắng trước Kalju Nomme, vì vậy có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định trong các tình huống tranh chấp và triển khai kế hoạch thi đấu. Ngược lại, Kalju Nomme cần tránh để kết quả trước đó ảnh hưởng đến cách tổ chức trận đấu lần này.

Điểm then chốt nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ

Với những dữ liệu hiện có, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách hai đội xử lý các giai đoạn chuyển tiếp. Kalju Nomme cần tận dụng sự chủ động trên sân nhà để tạo sức ép có tổ chức, thay vì đẩy đội hình lên quá cao và để lộ khoảng trống phía sau. Một thế trận chặt chẽ, với cự ly đội hình hợp lý, sẽ giúp đội chủ nhà giảm ảnh hưởng từ lợi thế tâm lý của Shelbourne.

Trong khi đó, Shelbourne có thể ưu tiên sự chắc chắn trước khi tìm kiếm cơ hội tấn công. Chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất giúp đội khách có thêm cơ sở để duy trì cách tiếp cận bình tĩnh. Nếu kiểm soát tốt những thời điểm Kalju Nomme tăng tốc, Shelbourne sẽ có cơ hội đưa trận đấu về nhịp độ phù hợp với mình.

Nhận định trước trận

Đây là cuộc đối đầu mà Shelbourne đang nhỉnh hơn về kết quả đối đầu gần nhất, còn Kalju Nomme sở hữu lợi thế sân đấu. Sự khác biệt giữa hai đội không nằm ở một khoảng cách phong độ quá lớn, mà ở khả năng biến những thời điểm thuận lợi thành ưu thế rõ ràng trên sân.

Kalju Nomme cần một cách nhập cuộc chủ động nhưng thận trọng, trong khi Shelbourne có thể dựa vào sự tự tin từ chiến thắng trước đó để duy trì thế trận ổn định. Vì vậy, kết quả nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội kiểm soát tốt hơn các pha chuyển trạng thái và giữ được sự tập trung trong những thời điểm quyết định.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Kalju Nomme vs Shelbourne

Kalju Nomme vs Shelbourne Thời gian: 23:00 ngày 30/07/2026

23:00 ngày 30/07/2026 Sân vận động: Parnu Rannastaadion

Parnu Rannastaadion Giải đấu: UEFA Europa Conference League

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Kalju Nomme · 0 thắng 0 hòa Shelbourne · 1 thắng Shelbourne 5 - 2 Kalju Nomme SHE

Kalju Nomme 5 trận gần nhất B H H T T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 7 Thủng lưới Shelbourne 5 trận gần nhất T H H T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 2 Thủng lưới