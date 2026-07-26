TRỰC TIẾP Trực tiếp Karlsruher SC vs Inter: Karlsruher SC mở tỷ số Karlsruher SC chạm trán Inter tại Wildparkstadion lúc 21h30 ngày 26/07/2026, trong trận giao hữu chưa có dữ liệu về lực lượng và phong độ hai đội.

Karlsruher SC 1 - 0 Inter Hiệp 2 — phút 71' 71' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Karlsruher SC 1 - 0 Inter.

70' Thẻ vàng Phút 70': Tim Civeja () nhận thẻ vàng.

69' Thay người Phút 69' (): Noel Eichinger vào sân thay Moritz Broschinski .

69' Thay người Phút 69' (): Jason Ponente-Ramirez vào sân thay Rafael Pinto Pedrosa.

62' Thay người Phút 62' (): Viktor Bergh vào sân thay Deniz Ofli.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Karlsruher SC 49 - 51 Inter, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 5 - 3.

50' BÀN THẮNG! Karlsruher SC (1-0) Phút 50': Tim Civeja () lập công (kiến tạo: Moritz Broschinski ). Tỷ số: 1 - 0.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Karlsruher SC 48 - 52 Inter, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 4 - 3.

46' Thay người Phút 46' (): Ebenezer Akinsanmiro vào sân thay Aleksandar Stanković.

46' Thay người Phút 46' (): Alessandro Bastoni vào sân thay Yann Bisseck.

46' Thay người Phút 46' (): Tim Civeja vào sân thay Danyal Zor.

46' Thay người Phút 46' (): Federico Dimarco vào sân thay Mattia Marello.

46' Thay người Phút 46' (): Andy Diouf vào sân thay Luis Henrique.

46' Thay người Phút 46' (): Davide Frattesi vào sân thay Nicolò Barella.

46' Thay người Phút 46' (): Raffaele Di Gennaro vào sân thay Josep Martínez.

46' Thay người Phút 46' (): Yvan Maye vào sân thay Jamal Iddrissou.

46' Thay người Phút 46' (): Mattia Mosconi vào sân thay Pio Esposito.

46' Thay người Phút 46' (): Benjamin Pavard vào sân thay Carlos Augusto.

46' Thay người Phút 46' (): Luka Topalović vào sân thay Leonardo Bovio.

46' Thay người Phút 46' (): Santeri Väänänen vào sân thay Kevin Wiethaup.

46' Thay người Phút 46' (): Piotr Zieliński vào sân thay Henrikh Mkhitaryan.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Inter ép sân Cầm bóng: Karlsruher SC 40 - 60 Inter, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 3 - 3.

31' Thẻ vàng Phút 31': Leonardo Bovio () nhận thẻ vàng.

25' Inter ép sân Cầm bóng: Karlsruher SC 34 - 66 Inter, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 2 - 2.

13' Inter ép sân Cầm bóng: Karlsruher SC 42 - 58 Inter, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Karlsruher SC tiếp đón Inter.

Cập nhật lúc 23:02 26/07/2026

Đội hình chính thức Karlsruher SC Sơ đồ 3-5-2 Inter Sơ đồ 3-5-2 1 Hans Christian Bernat 36 Rafael Pinto Pedrosa 22 Christoph Kobald 28 Marcel Franke 2 Sebastian Jung 10 Marvin Wanitzek 26 Danyal Zor 7 Kevin Wiethaup 3 Deniz Ofli 13 Shio Fukuda 9 Moritz Broschinski 1 Josep Martínez 54 Mattia Marello 31 Yann Bisseck 46 Leonardo Bovio 11 Luis Henrique 23 Nicolò Barella 5 Aleksandar Stanković 22 Henrikh Mkhitaryan 30 Carlos Augusto 52 Jamal Iddrissou 94 Pio Esposito Dự bị Karlsruher SC 6 Santeri Väänänen 11 Noel Eichinger 15 Paul Scholl 18 Ferdinand Gebert 23 Tim Civeja 30 Robin Himmelmann 33 Viktor Bergh 37 Jason Ponente-Ramirez Inter 7 Piotr Zieliński 12 Raffaele Di Gennaro 16 Davide Frattesi 17 Andy Diouf 28 Benjamin Pavard 32 Federico Dimarco 41 Ebenezer Akinsanmiro 48 Mattia Mosconi 49 Ivan Provedel Cập nhật đội hình lúc 21:25 26/07/2026

Karlsruher SC Thống kê Inter 49% Kiểm soát bóng 51% 10 Dứt điểm 10 4 Trúng đích 5 3 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 5 0 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 3

Karlsruher SC sẽ đối đầu Inter tại Wildparkstadion lúc 21h30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là trận đấu được chú ý bởi sự góp mặt của hai đội, nhưng các dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến.

Thông tin trận đấu

Trận đấu giữa Karlsruher SC và Inter diễn ra tại Wildparkstadion. Thời gian bắt đầu được xác định là 21h30 ngày 26/07/2026.

Do tính chất giao hữu, cuộc đối đầu này có thể là dịp để ban huấn luyện hai đội đánh giá nhân sự và phương án thi đấu. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể cho phép xác định mục tiêu thử nghiệm, mức độ xoay vòng đội hình hay cách tiếp cận của từng bên.

Phong độ và thế đối đầu

Hiện chưa có số liệu về các trận gần nhất của Karlsruher SC và Inter. Vì vậy, không thể đưa ra nhận định định lượng về chuỗi thắng, hòa, thua, khả năng ghi bàn hoặc sự ổn định trong phòng ngự của hai đội.

Dữ liệu được cung cấp cũng không bao gồm thống kê đối đầu giữa Karlsruher SC và Inter. Những xu hướng lịch sử như ưu thế của một bên, số lần thắng hoặc kết quả các lần gặp trước không thể được xác định từ thông tin hiện có.

Lực lượng và đội hình dự kiến

Chưa có danh sách cầu thủ vắng mặt, lý do chấn thương hoặc thông tin xác nhận về đội hình xuất phát của hai đội. Do đó, việc đánh giá ảnh hưởng của từng vị trí cũng như dự đoán sơ đồ chiến thuật cần được để ngỏ.

Điểm đáng theo dõi trước giờ bóng lăn sẽ là cách hai huấn luyện viên phân bổ thời lượng thi đấu và lựa chọn nhân sự cho các tuyến. Nếu có nhiều thay đổi trong đội hình, nhịp độ và sự liên kết giữa các vị trí có thể trở thành yếu tố quan trọng hơn kết quả thuần túy.

Những điểm có thể quyết định trận đấu

Trong bối cảnh chưa có dữ liệu chi tiết, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, chất lượng chuyển trạng thái và mức độ hiệu quả trong các tình huống cố định là những khía cạnh cần quan sát. Đây là các yếu tố thường cho thấy sự chuẩn bị và mức độ gắn kết của một đội, đặc biệt khi nhân sự có thể được điều chỉnh trong trận giao hữu.

Bên cạnh đó, việc duy trì cự ly giữa các tuyến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai bóng và chống phản công. Đội nào tổ chức tốt hơn trong những thời điểm không có bóng sẽ có cơ hội tạo ra thế trận chủ động hơn, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định lợi thế này thuộc về Karlsruher SC hay Inter.

Nhận định trước trận

Karlsruher SC và Inter bước vào trận đấu tại Wildparkstadion với nhiều thông tin chuyên môn chưa được công bố. Vì vậy, nhận định phù hợp nhất ở thời điểm này là chờ thêm dữ liệu về đội hình, phong độ và cách hai đội sử dụng trận giao hữu trước khi đánh giá cán cân cụ thể.

Trận đấu vẫn đáng chú ý ở góc độ kiểm tra tổ chức, khả năng phối hợp và mức độ sẵn sàng của cầu thủ. Những diễn biến trong cách nhập cuộc, thay đổi nhân sự và phản ứng chiến thuật sẽ giúp làm rõ hơn màn trình diễn của hai đội.

Karlsruher SC 5 trận gần nhất B H B T Inter 5 trận gần nhất H H T T H

Tình hình lực lượng Karlsruher SC ✚ Shio Fukuda (Ill) ✚ Lilian Egloff (Torn Muscle Fiber) ✚ Noel Eichinger (Ill) ✚ Paul Scholl (Ankle Injury) Inter Không có thông tin