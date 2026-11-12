TRỰC TIẾP Trực tiếp Karpaty vs Veres Rivne: Hết hiệp 1, Veres Rivne dẫn 1-0 Các cuộc đối đầu gần đây giữa Karpaty và Veres Rivne thường có nhiều bàn thắng, mở ra kỳ vọng về một màn đôi công. Trận đấu diễn ra lúc 19h00 ngày 12/11/2026.

Karpaty 0 - 1 Veres Rivne Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

35' Thẻ vàng Phút 35': D. Niyo (Veres Rivne) nhận thẻ vàng.

30' BÀN THẮNG! Veres Rivne (0-1) Phút 30': V. Sharay (Veres Rivne) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

25' Thẻ vàng Phút 25': E. Kalinets (Karpaty) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Karpaty tiếp đón Veres Rivne.

Cập nhật lúc 20:08 12/11/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Karpaty và Veres Rivne thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do trận đấu lúc 19h00 ngày 12/11/2026 được kỳ vọng sẽ hấp dẫn. Hai đội bước vào cuộc gặp với hai trạng thái trái ngược: Karpaty đang có chuỗi trận không thua, còn Veres Rivne chưa tìm lại được sự ổn định.

Thế đối đầu nghiêng về Karpaty

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Karpaty thắng 3 trận và hòa 2 trận. Veres Rivne chưa thắng trận nào trong loạt đối đầu này. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà trước khi bước vào trận đấu.

Tuy nhiên, những cuộc đối đầu ấy thường không phải là các trận đấu thiên về phòng ngự. Cả hai đội đều có xu hướng tham gia vào những trận có nhiều bàn thắng, nên kịch bản đôi công là điều dễ hình dung.

Karpaty: chuỗi 5 trận không thua

Karpaty đang có phong độ rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận và hòa 2 trận, chưa nếm mùi thất bại. Đáng chú ý, cả 3 trận thắng đều đến ở những trận mới nhất, cho thấy đà đi lên rõ rệt.

Hai trận hòa nằm ở giai đoạn sớm hơn trong chuỗi. Sau đó, Karpaty đã biết cách chuyển những kết quả hòa thành chiến thắng liên tiếp. Với tinh thần đang lên và lợi thế đối đầu, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động tấn công ngay từ đầu trận.

Veres Rivne: phong độ chập chờn

Ở chiều ngược lại, Veres Rivne đang đi qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận thứ ba tính từ hiện tại, sau đó đội thua tiếp 2 trận liền gần đây nhất.

Chuỗi kết quả này cho thấy Veres Rivne đang thiếu sự ổn định. Dù vậy, một đội bóng bị dồn vào thế khó đôi khi lại có thể chơi cởi mở hơn, và đó là yếu tố có thể góp phần tạo nên một trận đấu nhiều bàn thắng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Karpaty có thể tận dụng đà hưng phấn để kiểm soát nhịp độ trận đấu và gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Nếu mở tỷ số sớm, đội chủ nhà sẽ buộc Veres Rivne phải rời bỏ sự thận trọng và dâng cao đội hình.

Về phía Veres Rivne, bài toán lớn nhất là kết thúc chuỗi trận thất vọng và tìm lại sự tự tin. Khi đã phải chạy đuổi, khoảng trống phía sau lưng hàng thủ sẽ xuất hiện, tạo điều kiện cho những pha chuyển trạng thái nhanh của cả hai bên.

Nhận định

Mọi chỉ dấu đều nghiêng về Karpaty: phong độ không thua trong 5 trận gần nhất, 3 chiến thắng trong 5 lần đối đầu và việc Veres Rivne chưa thể thắng họ trong loạt đó. Dù vậy, lịch sử các cuộc chạm trán cho thấy trận đấu có thể không diễn ra theo hướng an toàn, và người hâm mộ có quyền kỳ vọng một cuộc đấu có nhiều cơ hội ghi bàn ở cả hai phía.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Karpaty · 3 thắng 2 hòa Veres Rivne · 0 thắng Karpaty 1 - 1 Veres Rivne Hòa Karpaty 5 - 1 Veres Rivne KAR Karpaty 2 - 0 Veres Rivne KAR Veres Rivne 0 - 0 Karpaty Hòa Karpaty 5 - 0 Veres Rivne KAR

Karpaty 5 trận gần nhất T T T H H 15 Trận 7-3-5 T-H-B 25 Ghi (TB 1.7) 15 Thủng lưới Veres Rivne 5 trận gần nhất B B T B B 15 Trận 3-6-6 T-H-B 23 Ghi (TB 1.5) 26 Thủng lưới