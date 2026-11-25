TRỰC TIẾP Trực tiếp Kashima vs Jeonbuk Motors: Đội hình xuất phát Kashima còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 10 điểm, trước cuộc gặp Jeonbuk Motors lúc 17:00 ngày 25/11/2026 tại Mercari Stadium.

Kashima vs Jeonbuk Motors SẮP BẮT ĐẦU • 17:00 17:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Kashima và Jeonbuk Motors đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 17:00.

Cập nhật lúc 16:34 25/11/2026

Đội hình chính thức Kashima Sơ đồ 4-4-2 · HLV T. Oniki Jeonbuk Motors Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Chung Jung-Yong 1 T. Hayakawa 23 K. Tsukui 55 N. Ueda 4 K. Chida 7 R. Ogawa 27 Y. Matsumura 10 G. Shibasaki 6 K. Misao 17 Élber 77 A. Čavrić 9 Léo Ceará 31 Song Bum-Keun 5 Park Ji-Soo 4 Cho Wi-Je 2 Kim Young-Bin 66 Choi Woo-Jin 6 Maeng Seong-Ung 97 Kim Jin-Gyu 7 Lee Dong-Jun 13 Kang Sang-Yoon 11 Kim Seung-Sub 99 Bruno Mota Dự bị Kashima 44 Daigo Hirashima 24 H. Hayashu 29 Y. Kajikawa 8 Matheus Bueno 32 H. Matsumoto 28 Y. Okawa 42 Rui Onuki 5 I. Sekigawa 40 Y. Suzuki Jeonbuk Motors 9 Tiago Orobó 39 Seo Jeong-Hyeok 28 Lee Yeong-Jae 10 Lee Seung-Woo 1 Lee Ju-Hyun 77 Kim Tae-Hyun 15 Kim Ha-Jun 95 Italo 27 Hwang Seung-Jun Cập nhật đội hình lúc 16:34 25/11/2026

Kashima còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi bước vào cuộc gặp Jeonbuk Motors lúc 17:00 ngày 25/11/2026 tại Mercari Stadium. Đội bóng này đang xếp hạng 2 với 10 điểm, trong khi đối thủ đứng thứ 8 với 7 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 3 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng.

Kashima áp sát nhóm đầu bảng

Vị trí thứ 2 cho thấy Kashima đang ở rất gần nhóm dẫn đầu. Với 10 điểm, đội bóng này có nền tảng tốt để tiếp tục cuộc đua, và mỗi trận đấu đều là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu.

Phong độ gần đây của Kashima khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, hai chiến thắng nằm ở giữa chuỗi trận, còn trận gần nhất là một kết quả hòa. Kashima vì thế cần lấy lại nhịp thắng để giữ sức ép lên đội đầu bảng.

Jeonbuk Motors cần sớm lấy lại thăng bằng

Ở chiều ngược lại, Jeonbuk Motors đang đứng thứ 8 với 7 điểm. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội khách vừa trải qua hai trận thua liên tiếp, nên áp lực phải có điểm là khá rõ.

Tuy vậy, Jeonbuk Motors chỉ kém Kashima 3 điểm. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Sự chênh lệch về vị trí và phong độ nghiêng về phía Kashima. Họ có thứ hạng cao hơn, điểm số nhiều hơn và chuỗi 5 trận gần nhất đáng tin cậy hơn. Kashima chưa thắng trong trận vừa qua, nên việc trở lại với kết quả thắng sẽ củng cố mục tiêu bám đuổi ngôi đầu.

Jeonbuk Motors cần chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn ở những phút đầu, cuộc đấu có thể kéo dài căng thẳng và đòi hỏi Kashima kiên nhẫn hơn.

Nhận định

Kashima được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ ổn định hơn. Đây là cơ hội để họ duy trì cuộc bám đuổi ngôi đầu. Jeonbuk Motors cần một trận đấu tập trung và hiệu quả nếu muốn thoát khỏi mạch kết quả chưa tốt.

Kashima 5 trận gần nhất H T T B H 4 Trận 3-1-0 T-H-B 11 Ghi (TB 2.8) 1 Thủng lưới Jeonbuk Motors 5 trận gần nhất B B T H H 4 Trận 2-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 5 4 0 1 +3 12 B T T T T 2 Kashima 4 3 1 0 +10 10 H T T T 3 Kashiwa Reysol 5 3 1 1 +6 10 T T H T B … 7 Johor Darul Takzim FC 5 2 2 1 +3 8 H B T T H 8 Jeonbuk Motors 4 2 1 1 +1 7 T H B T 9 Beijing Guoan 5 2 1 2 -1 7 B B H T T …