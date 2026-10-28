TRỰC TIẾP Trực tiếp Kashima vs Pohang Steelers: Kashima ép sân, chưa có bàn thắng Kashima chơi rất tốt trên sân nhà, đang đứng hạng 4 với 6 điểm trước Pohang Steelers hạng 14. Trận đấu bắt đầu lúc 17h00 ngày 28/10 tại Mercari Stadium.

Kashima 0 - 0 Pohang Steelers Hiệp 1 — phút 35' 35' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

25' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 77% - 23% Pohang Steelers, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

13' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 83% - 17% Pohang Steelers, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

9' Thay người Phút 9' (Kashima): Ryuta Koike vào sân thay Rikuto Hirose.

0' Trận đấu bắt đầu Kashima tiếp đón Pohang Steelers.

Cập nhật lúc 17:35 28/10/2026

Đội hình chính thức Kashima Sơ đồ 4-4-2 · HLV T. Oniki Pohang Steelers Sơ đồ 5-3-2 · HLV Tae-ha Park 1 T. Hayakawa 37 R. Hirose 35 A. Motosuna 5 I. Sekigawa 7 R. Ogawa 77 A. Čavrić 24 H. Hayashu 8 Matheus Bueno 17 Élber 34 H. Tokuda 4 K. Chida 21 Hwang In-Jae 13 Kang Min-Jun 33 Jo Sung-Wook 20 Park Chan-Yong 5 Jin Si-woo 77 Wanderson 31 K. Nishiya 8 Kim Seung-Ho 16 Kim Dong-Jin 10 J. Tranziska 25 Jorge Luiz Dự bị Kashima 25 R. Koike 14 Y. Higuchi 9 Léo Ceará 27 Y. Matsumura 28 Y. Okawa 42 Rui Onuki 10 G. Shibasaki 40 Y. Suzuki 23 K. Tsukui Pohang Steelers 1 Yun Pyeong-Gook 17 Shin Kwang-Hoon 14 Lee Chang-Woo 30 Kim Yong-Hak 3 Ye-Sung Kim 36 H. Kim 37 Jung Han-Min 22 K. Gwang-won 11 Juninho Rocha Cập nhật đội hình lúc 16:32 28/10/2026

Kashima Thống kê Pohang Steelers 77% Kiểm soát bóng 23% 2 Dứt điểm 1 0 Trúng đích 0 1 Phạt góc 2 0 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 1

Kashima chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lý do chính để đặt niềm tin vào chủ nhà ở trận gặp Pohang Steelers. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 28/10/2026 tại Mercari Stadium. Kashima hiện xếp hạng 4 với 6 điểm, còn Pohang Steelers đứng hạng 14 và chưa có điểm nào.

Mercari Stadium, điểm tựa của Kashima

Khi bước vào trận này, Kashima có lợi thế rõ ràng về tinh thần lẫn vị trí trên bảng xếp hạng. Đội đứng thứ 4 với 6 điểm, nằm ở nhóm đầu và cách Pohang Steelers đến 10 bậc.

Việc được thi đấu trên sân nhà càng củng cố vị thế đó. Đây là nơi Kashima chơi tự tin, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và có thể phát huy trọn vẹn sức mạnh tập thể trước sự cổ vũ của khán giả.

Phong độ Kashima: nhiều trận thắng, một cú vấp gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Kashima thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Ba chiến thắng nằm ở những trận cũ hơn, sau đó đội hòa một trận rồi thua ở lượt đấu gần nhất.

Chuỗi kết quả này cho thấy Kashima vẫn giữ được nền tảng tốt dù vừa có một trận thua. Trận gặp Pohang Steelers vì thế là cơ hội để chủ nhà sớm lấy lại nhịp thắng ngay trước khán giả của mình.

Pohang Steelers: chuỗi kết quả chưa ổn định

Phong độ của Pohang Steelers kém hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận thắng duy nhất nằm ở cuối chuỗi, còn hai trận gần nhất đều kết thúc với kết quả hòa.

Đáng chú ý, Pohang Steelers đang đứng hạng 14 với 0 điểm. Đội khách cần một kết quả tích cực để thoát khỏi vị trí thấp này, nhưng việc làm điều đó trên sân của đội đang chơi tốt như Kashima là thử thách không nhỏ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị thế của đội chủ nhà, Kashima nhiều khả năng sẽ chủ động chi phối thế trận và tận dụng lợi thế sân quen thuộc. Chỉ cần giữ được sự tập trung và kỷ luật, họ có thể gây áp lực liên tục lên hàng phòng ngự đối phương.

Ngược lại, Pohang Steelers cần sự chắc chắn ở khâu phòng ngự, đặc biệt trong những phút đầu khi chủ nhà thường hưng phấn. Một tình huống tận dụng được từ phản công hoặc bóng chết sẽ là cách để đội khách phá vỡ thế trận.

Hai đội đều có lý do để tìm kiếm kết quả tốt. Kashima muốn củng cố vị trí trong nhóm đầu, còn Pohang Steelers cần điểm số đầu tiên của mình.

Nhận định

Nhìn chung, mọi yếu tố đều nghiêng về Kashima: vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, phong độ tốt hơn và lợi thế sân nhà. Pohang Steelers chưa tìm được sự ổn định nên sẽ rất khó khăn khi hành quân đến Mercari Stadium.

Dù vậy, hai trận hòa liên tiếp gần đây cho thấy đội khách không dễ bị đánh bại. Kashima cần duy trì sự tập trung suốt 90 phút để biến lợi thế sân nhà thành kết quả thực tế.

Kashima 5 trận gần nhất B H T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới Pohang Steelers 5 trận gần nhất H H B B T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 3 3 0 0 +4 9 T T T 2 Johor Darul Takzim FC 3 2 1 0 +5 7 T T H 3 Beijing Guoan 3 2 1 0 +3 7 H T T 4 Kashima 2 2 0 0 +7 6 T T 5 Gamba Osaka 2 2 0 0 +5 6 T T T … 13 Ratchaburi 3 0 1 2 -3 1 H B B 14 Pohang Steelers 2 0 0 2 -4 0 B B 15 Port FC 3 0 0 3 -8 0 B B B …