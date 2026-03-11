Trực tiếp Kashiwa Reysol vs Daejeon Citizen: Kashiwa Reysol ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Kashiwa Reysol vs Daejeon Citizen: Kashiwa Reysol ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể03/11/2026 12:16

Kashiwa Reysol đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 4 điểm, và sẽ tiếp Daejeon Citizen trên sân nhà lúc 17:00 ngày 03/11/2026.

Kashiwa Reysol0 - 0Daejeon CitizenHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 40'Kashiwa Reysol ép sân

    Cầm bóng: Kashiwa Reysol 55% - 45% Daejeon Citizen, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 27'Kashiwa Reysol ép sân

    Cầm bóng: Kashiwa Reysol 64% - 36% Daejeon Citizen, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Nobuteru Nakagawa (Kashiwa Reysol) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 14'Kashiwa Reysol ép sân

    Cầm bóng: Kashiwa Reysol 58% - 42% Daejeon Citizen, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 7'Thẻ vàng

    Phút 7': Riki Harakawa (Kashiwa Reysol) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Kashiwa Reysol tiếp đón Daejeon Citizen.

Cập nhật lúc 17:45 03/11/2026

Đội hình chính thức
Kashiwa Reysol
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ricardo Rodríguez
Daejeon Citizen
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Hwang Sun-Hong
29
K. Nagai
42
W. Harada
4
T. Koga
26
D. Sugioka
24
T. Kubo
39
N. Nakagawa
40
R. Harakawa
5
K. Endo
8
Y. Koizumi
87
H. Yamauchi
15
S. Fujio
1
Lee Chang-Geun
13
Kim Jin-Ya
3
Kim Min-Duk
4
Jo Seong-Kwon
2
Park Kyu-Hyun
77
João Victor
30
Kim Bong-Soo
44
Lee Soon-Min
27
Jeong Jae-Hee
9
Diogo de Oliveira
14
Kim Jun-Bum
Dự bị
Kashiwa Reysol
9 M. Hosoya16 K. Yuruki44 K. Yuba32 Y. Yamanouchi20 Y. Segawa2 H. Mitsumaru25 R. Kojima64 Ryo Igarashi13 T. Inukai
Daejeon Citizen
19 Seo Jin-Su41 Park Byung-chan17 G. Ludwigson16 Lee Myung-Jae25 Lee Jun-Seo98 A. Krivotsyuk33 Kim Moon-Hwan31 Kim Min-Soo6 Kang Yun-Sung
Cập nhật đội hình lúc 16:32 03/11/2026
Kashiwa ReysolThống kêDaejeon Citizen
55%
Kiểm soát bóng
45%
6
Dứt điểm
2
1
Trúng đích
1
4
Phạt góc
1
2
Phạm lỗi
6
1
Thủ môn cứu thua
1

Kashiwa Reysol đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 7 và 4 điểm. Họ tiếp Daejeon Citizen, đội đứng hạng 9 và cũng có 4 điểm, tại Sankyo Frontier Kashiwa Stadium lúc 17:00 ngày 03/11/2026. Hai đội chỉ cách nhau hai bậc trên bảng xếp hạng nên kết quả trận này có thể làm thay đổi thứ bậc của cả hai.

Kashiwa Reysol: bám sát nhóm đầu bằng phong độ ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Kashiwa Reysol thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này giúp họ giữ vị trí thứ 7, nằm trong nhóm đang theo sát cuộc đua phía trên.

Đáng chú ý, trận gần nhất của đội chủ nhà là một chiến thắng. Trước đó họ hòa, rồi thắng, hòa, và trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận là thất bại. Như vậy, Kashiwa Reysol không thua trong 4 trận gần nhất, một nền tảng đáng kể khi bước vào cuộc tiếp đón này.

Daejeon Citizen: chuỗi kết quả khó đoán nhưng không dễ bị đánh bại

Daejeon Citizen cũng thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận sau 5 lượt gần nhất. Điểm khác biệt nằm ở thứ tự các kết quả. Đội khách vừa có một trận hòa, trước đó thua một trận rồi thắng liên tiếp hai trận, và cuối chuỗi là một trận hòa.

Hai chiến thắng liên tiếp trong chuỗi 5 trận cho thấy Daejeon Citizen có khả năng tạo ra mạch kết quả tốt. Tuy nhiên, họ chưa giữ được sự đều đặn đó ở những lượt gần nhất, khi vừa có một trận hòa và một trận thua.

Thứ hạng sát nhau, áp lực đặt lên cả hai

Kashiwa Reysol đứng hạng 7 và Daejeon Citizen đứng hạng 9, cả hai cùng có 4 điểm. Khoảng cách sít sao này khiến trận đấu mang màu sắc của một cuộc cạnh tranh trực tiếp ở nhóm giữa phía trên bảng xếp hạng.

Với Kashiwa Reysol, thi đấu trên sân nhà là cơ hội để củng cố vị thế bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với Daejeon Citizen, một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp họ giữ nhịp trong nhóm cạnh tranh.

Điểm then chốt về chiến thuật

Phong độ của hai đội gần như tương đồng về số trận thắng, hòa, thua. Vì vậy, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở sự tập trung và tính kỷ luật trong từng pha tranh chấp.

  • Kashiwa Reysol cần duy trì mạch không thua gần đây và tận dụng lợi thế sân nhà.
  • Daejeon Citizen cần bảo đảm sự chắc chắn khi không có bóng và tận dụng cơ hội khi chúng xuất hiện, như cách họ từng thắng liên tiếp hai trận.
  • Cả hai đội đều khó mất tập trung khi cách biệt thứ hạng chỉ là hai bậc và điểm số bằng nhau.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa hai đội có phong độ gần như cân bằng. Kashiwa Reysol nhỉnh hơn về thứ hạng và có chuỗi 4 trận không thua gần nhất, cộng thêm lợi thế sân nhà. Daejeon Citizen có khả năng gây khó khăn nếu giữ được sự ổn định. Một trận đấu chặt chẽ, nhiều tranh chấp là kịch bản hợp lý nhất khi hai đội cùng muốn giữ vị trí trong nhóm đầu.

Kashiwa Reysol
5 trận gần nhất
THTHB
3
Trận
1-1-1
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
3
Thủng lưới
Daejeon Citizen
5 trận gần nhất
HBTTH
3
Trận
1-1-1
T-H-B
2
Ghi (TB 0.7)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima3300+109TTT
2Vissel Kobe3300+49TTT
3Gamba Osaka3210+57HTTT
6Kyoto Sanga3201+36TTB
7Kashiwa Reysol3111+34HTB
8SHANGHAI SIPG3111+14BHT
9Daejeon Citizen311104BHT
10Jeonbuk Motors3111-14HBT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Kashiwa Reysol vs Daejeon Citizen: Kashiwa Reysol ép sân, chưa có bàn thắng
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