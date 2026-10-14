Trực tiếp Kashiwa Reysol vs Port FC: Đội hình xuất phát

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Kashiwa Reysol vs Port FC: Đội hình xuất phát

Văn Thể14/10/2026 12:16

Kashiwa Reysol đang có mạch thắng ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp gần nhất. Họ tiếp Port FC lúc 17h00 ngày 14/10/2026 tại Sankyo Frontier Kashiwa Stadium.

Kashiwa ReysolvsPort FCSẮP BẮT ĐẦU • 17:00
  • 17:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Kashiwa Reysol và Port FC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 17:00.

Cập nhật lúc 16:32 14/10/2026

Đội hình chính thức
Kashiwa Reysol
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ricardo Rodríguez
Port FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Bozidar Bandovic
29
K. Nagai
42
W. Harada
4
T. Koga
2
H. Mitsumaru
24
T. Kubo
40
R. Harakawa
39
N. Nakagawa
44
K. Yuba
16
K. Yuruki
87
H. Yamauchi
18
Y. Kakita
93
Falkesgaard
4
S. Bureerat
28
Sviatchenko
15
M. Bihr
25
C. Otton
14
T. Poeiphimai
33
N. Shimura
5
Chamrasamee
11
Bruno
19
Rui Costa
7
Issam Al Sabhi
Dự bị
Kashiwa Reysol
23 K. Chonan32 Y. Yamanouchi26 D. Sugioka20 Y. Segawa21 Y. Konishi8 Y. Koizumi15 S. Fujio9 M. Hosoya13 T. Inukai
Port FC
1 S. Yos36 P. Akkratum47 S. Boonlha24 J. Kaewprom22 Kanitsribumphen40 R. Kemmueang20 Marcel Scalese10 B. Phala17 S. Ratree
Cập nhật đội hình lúc 16:32 14/10/2026

Kashiwa Reysol đang có mạch thắng ấn tượng khi thắng cả 4 trận gần nhất, và họ muốn kéo dài chuỗi này trước Port FC. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 14/10/2026 trên sân nhà Sankyo Frontier Kashiwa Stadium.

Kashiwa Reysol mang theo đà hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Kashiwa Reysol thắng 4 và thua 1. Điểm thua duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này. Sau đó, đội chủ nhà thắng liên tiếp 4 trận, một mạch kết quả cho thấy họ đã lấy lại sự ổn định.

Đà này đặc biệt có giá trị khi họ được thi đấu trên sân nhà. Một đội đang thắng liên tục thường có tinh thần thoải mái và sự tự tin trong từng pha phối hợp. Đây là lợi thế tâm lý mà Kashiwa Reysol có thể tận dụng ngay từ những phút đầu.

Port FC có một tín hiệu tích cực

Phong độ của Port FC kém ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 và thua 3. Họ từng thua liên tiếp 3 trận trước khi thắng ở lượt đấu gần nhất.

Chiến thắng gần nhất là điểm sáng để Port FC bám vào. Tuy nhiên, chuỗi 3 trận thua liền trước đó cho thấy hàng thủ và khả năng duy trì kết quả của họ vẫn là dấu hỏi. Họ cần tiếp tục chơi kỷ luật nếu muốn gây khó cho chủ nhà.

Vị trí trên bảng xếp hạng sát nhau

Kashiwa Reysol đang xếp hạng 11, còn Port FC đứng ngay sau ở hạng 12. Cả hai cùng có 0 điểm, nên khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ. Vì vậy, kết quả trận này có thể khiến vị trí của họ thay đổi.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu giữa một đội đang thắng liên tiếp và một đội vừa phá chuỗi thua có nhiều yếu tố hấp dẫn. Kashiwa Reysol sẽ muốn giữ nhịp độ thi đấu cao và giành thế chủ động sớm trên sân nhà. Ngược lại, Port FC cần tận dụng sự tự tin sau chiến thắng gần nhất để giữ vững cấu trúc phòng ngự và chờ cơ hội.

Những phút mở màn sẽ rất quan trọng. Nếu chủ nhà ghi bàn sớm, họ sẽ càng được tiếp thêm sức mạnh từ mạch thắng hiện tại. Nếu Port FC giữ được sự chắc chắn, trận đấu có thể kéo dài căng thẳng đến cuối.

Nhận định

Xét về phong độ, Kashiwa Reysol đang nhỉnh hơn với 4 trận thắng liên tiếp, trong khi Port FC mới chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất. Lợi thế sân nhà cũng ủng hộ đội chủ nhà. Tuy vậy, thứ hạng sát nhau trên bảng xếp hạng cho thấy Port FC không phải đối thủ có thể xem nhẹ.

Kashiwa Reysol
5 trận gần nhất
TTTTB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Port FC
5 trận gần nhất
TBBBT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima2200+76TT
2Gamba Osaka2200+56TTT
3Beijing Guoan2200+36TT
10Buriram United2011-11BH
11Kashiwa Reysol1001-10B
12Port FC1001-10B
13Ratchaburi2002-30BB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Kashiwa Reysol vs Port FC: Đội hình xuất phát
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO